Stor tabbe i hinderløypa: – Fortjener ikke å stå i finalen

Den første dagen av finaleuka er over, men ikke uten kontroverser. Hanne Mathea Friis (22) glemte reglene i et millisekund, noe som kan ha kostet henne dyrt.

FIRKLØVER: Kun to av disse gikk videre i finaleuka. Foto: Anton Soggiu

Hanne brukte mye tid og energi på én av oppgavene i hinderløypa: balanseøvelsen. Det hun ikke var klar over selv, var at hun kunne gitt opp det hinderet halvveis, og dermed spart både krefter og tid.

Hun brøt nemlig reglene – uten å være klar over det selv.

Se regelbruddet i videoen under. Der ser du også hvordan Hanne reagerer med vantro når hun hører om tabben.

Stresset resten av løypa

Kun de mest årvåkne TV-seerne la merke til Hannes tabbe i hinderløypa.

Som man kan se i videoen over, sklir hun på midtbjelken under balanse- og vann-hinderet. De andre gangene hun sklei, startet hun på nytt. Denne gangen glemte hun det i kampens hete.

Dermed brukte hun mye tid og energi på et hinder, hvor hun uansett ikke kom til å få et poeng. Hun var tydelig stresset over tidsbruken da hun kom til det siste hinderet – en kunnskapskonkurranse.

Hun kjappet seg gjennom den siste skansen, før hun løp bort til bjella for å stoppe klokka. Dersom to personer fikk lik poengsum, ville tiden bli avgjørende.

LØP MYE: Hanne var opptatt av å være rask mellom hinderene, siden tiden hennes kunne bli avgjørende. I retrospekt burde hun trolig tatt seg bedre tid. Foto: Anton Soggiu

Hun visste ikke om noen andre ville ha lik poengsum som henne, og var derfor opptatt av å spare inn tid mot slutten av konkurransen, siden hun hadde brukt så mye tid på vann-hinderet.

Hadde hun visst at hun hadde brutt reglene, hadde hun ikke trengt å bruke mer tid på balansehinderet, og kunne dermed tatt det med ro under kunnskapskonkurransen.

TV 2 møtte Hanne kort tid etter fadesen i hinderløypa. Da hun ble gjort kjent med regelbruddet bannet hun og var tydelig sjokkert. Etter å ha tenkt seg litt om, sa hun:

– Er det mulig? Okey, da fortjener ikke jeg å stå i finalen uansett. Så vet du hva: Det er helt greit, det er helt greit. Da klapper jeg bare og setter alt jeg har på Andrea og Henrik, fordi jeg skulle aldri stått i finalen uansett. Det «derre der», det er teit. Herregud, det fikk jeg ikke med meg. Jeg var helt borte jo, sier hun, lattermildt på sjarmerende trøndersk.

22-åringen poengterer at hun i etterpåklokskapens lys burde hatt litt stødigere sko, som ikke bøyde seg rundt treplanken hun skulle balansere på.

STRESSET: Etter å ha brukt mye tid på vann-hinderet, kjappet Hanne seg gjennom kunnskapskonkurransen. Foto: Anton Soggiu

Leste ikke svaralternativene

Med lavere stressnivå og lavere hvilepuls, kunne hun kanskje fått noen ekstra poeng.

Hun avslørte nemlig at hun ikke tok seg tid til å lese alle alternativene under kunnskapskonkurransen.

– Jeg så ikke på alle svaralternativene. Altså, jeg så ikke på alle tavlene. Jeg bare: «Jeg tror det er timian. Så fant jeg timian på tavlen». Hva er det her for noe? Så, ja, det gikk garantert «gæli» der.

Siden Hanne tross alt har lest mye i gårdsboken, tror hun at hun eksempelvis hadde klart å velge «tvare» over «rørepinne», dersom hun hadde leste alle alternativene, og ikke kun tatt det første hun så.

– Det er jo så morsomt. Unnskyld, men hva skal jeg gjøre da? Gråte eller flire? Jeg må bare flire, jeg. Jeg må flire av det.

UNNER DEM SEIEREN: Hanne ønsker alle finalistene lykke til videre i konkurransen. Foto: Anton Soggiu

Farmen-finalen sendes førstkommende søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.