Stine (36) fikk bakoversveis da hun så maskinen: – Synd og merkelig

Tangen Senter på Nesodden er et av flere kjøpe­sentre som har en sukkerspinnmaskin. Dette fikk Næss-Hartmann, og hennes titalls tusen Instagram-følgere, til å koke.

– Som småbarnsmor stiller jeg spørsmål ved grunnen til at en slik maskin dukker opp i utgangspunktet, da vi vet at barn eksponeres for stadig mer godteri. Og dette produktet rettes i stor grad mot de yngste, noe jeg også betviler om er lov, sier Næss-Hartmann til TV 2.

Sukkerspinnmaskinene finnes for øvrig på fem andre kjøpesentre i Oslo og omegn.

Kjøpesenteret er klaget inn

Næss-Hartmann, som ble kjent via TV 2-serien Farmen, ønsker at det å ta sunnere matvalg skal bli enklere – ikke vanskeligere. Hennes oppfatning er at slike maskiner bidrar til det motsatte.

– Det har blitt helt vanlig å selge godteri i lekebutikker. Godteri står alltid tilgjengelig ved kassa på matbutikken, og det deles ut gratis godteri/is støtt og stadig. I et samfunn der stadig flere får livsstilssykdommer, finner jeg det svært synd og merkelig at denne maskinen har blitt plassert på en rekke kjøpe­sentre rundt om i landet. Jeg håper det er en plan om å fjerne den om ikke så lenge. Jeg har selv kontaktet mitt nærsenter, og er i dialog med dem om dette.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), som er en ordning hvor en samlet næring har forpliktet seg til å skjerme barn mot markedsføring av en rekke mat- og drikkevarer, har mottatt en klage som omhandler sukkerspinnmaskinmaskinen.

36-åringen sier at klagen ikke kommer fra henne, men at hun også planlegger å gjøre det.

Jorunn Røed, leder ved Tangen Senter, sier at de nå har valgt å si opp kontrakten med distributørene bak sukkerspinnmaskinen. Maskinen er fortsatt på senteret, men skal snart fjernes.

– Vi mener ikke at vi har brutt noen lover eller gjort forsøk på fremme noe negativt. Flere synes det er et morsomt tilbud, og er innforstått med at man selv velger å kjøpe sukkerspinn på lik linje med andre søtsaker på andre steder hvor varer omsettes. Maskinen blir fjernet for å unngå videre debatt rundt temaet på Tangen Senter, og med dette legges ballen død, sier Røed.

Det er verdt å nevne at det også er flere på sosiale medier som mener sukkerspinnmaskinen er harmløs, og at det er foreldres ansvar å lære barna at sukker er farlig – ikke kjøpesenteret sitt ansvar.

SUKKERSPINN: Sukkerspinn er ofte en hit blant barna. Foto: Berit Roald / NTB

Andre reagerer på at de sterke fargene og lekne designet er skreddersydd for barn, og dermed kan regnes som markedsføring mot barn.

Kristaps Kaukis er mannen bak firmaet Sukkerspinnspesialisten, som leverer disse maskinene.

– Jeg er trist over avgjørelsen fra Tangen Senter og synes det alltid er nødvendig med en diskusjon først.

Han påpeker at et annet senter som har sukkerspinnmaskiner, har kommet med uttalelsen: «Vi har mange som synes tilbudet er positivt, og dersom det over tid skulle være slik at det ikke er noen som ønsker produktet, så skjer det samme som varer i butikker generelt, de forsvinner».

Ulovlig eller uheldig?

Carsten Gunnarstorp, advokat og sekretariatsleder ved MFU, sier saksbehandlingstiden er seks uker. Før den tid kan han ikke uttale seg stort om saken.

– Jeg kan ikke foregripe utvalgets vurdering av denne konkrete saken, men MFU har som formål å begrense markedsføringen av søtt, salt og fett overfor barn og unge voksne. Gjennomgående innretter næringsdrivende seg etter MFUs vedtak, og MFUs arbeid påvirker derfor markedet i riktig retning.

MFU skal ta stilling til om dette er regnet som ulovlig eller uheldig markedsføring mot barn.

Etter markedsføringsloven er det forbudt å direkte oppfordre barn til å kjøpe annonserte ytelser, eller til å overtale foreldre eller andre voksne til å kjøpe de annonserte ytelsene til dem.

– Som følge av at flertallet av næringsdrivende innretter seg etter MFUs vedtak, er det naturlig å forutsette at MFUs retningslinjer representerer den handelspraksisen som skal ligge til grunn for Forbrukertilsynets vurdering av tilsvarende saker, jf. markedsføringslovens kapittel 4 om særlig beskyttelse av barn, sier Gunnarstorp, og fortsetter:

– Det er imidlertid sjeldent Forbrukertilsynet avsier vedtak om markedsføring av salt, søtt og fett overfor barn. Det er uklart for oss om dette har sin årsak i at Forbrukertilsynet ikke mottar klager, slik MFU gjør, eller om det skyldes prioriteringer fra tilsynets side, sier Gunnarstorp.

Mindre sukker enn i brus

Sukkerspinnspesialistens leder, Kristaps Kaukis, forteller at maskinen skal være et morsomt tilskudd til et kjøpesenter.

– Sukkerspinnmaskinene er en opplevelse – en mulighet til å observere hvordan en robotarm klarer å forvandle to små spiseskjeer med sukker til en sky av farger, en blomst eller en annen fantastisk formasjon. Det er noe nytt, noe morsomt, noe oppmerksomhetsvekkende.

Han påpeker at Sukkerspinnspesialisten aldri har påstått at sukkerspinn er noe av det sunneste man kan spise, og mener at de heller aldri har tvunget det på voksne eller barn.

– Hvis man skal mene at maskinene våre oppfordrer til noe så er det kanskje verdensrommet og ikke godteri. Det er ingen musikk, ingen reklamevideoer eller noe annet som skulle gjøre maskinene mer attraktive for noen bestemte kundegrupper. Prisene vi tilbyr er heller ikke de laveste. Det er mulig å kjøpe en halv kilo smågodt for samme prisen.

Til slutt ønsker Kaukis å poengtere at sukkerspinn, til tross for navnet, ikke inneholder enorme mengder sukker. Et hvitt sukkerspinn inneholder ca. 25 gram rent sukker. Han bedyrer at en 0,5 liters leskedrikk inneholder dobbelt så mye, eller mer, sukker enn et sukkerspinn.

– Hvor ofte ser man et menneske, uansett alder, med en brusflaske i hendene, sammenlignet med et sukkerspinn? Bare med denne lille observasjonen kan jeg spørre: Hvorfor skal noen oppleve at å ha en sukkerspinnmaskin på et kjøpesenter, er farligere for sukkerforbruket vårt enn brus eller smågodt, som kan kjøpes overalt?