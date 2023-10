Slik løy hun: – Jeg fikk litt panikk

Stavanger-jenta Erika Ellingsen flyttet i slutten av juli inn på Fredheim gård i Søgne for å leve 100 år tilbake i tid i «Farmen».

TV 2 møtte 23-åringen like før innspillingen startet.

– Jeg har alltid hatt lyst til å vokse opp på en gård. Jeg har veldig lyst på et småbruk en gang i framtiden, og å få en hest i løpet av livet. Jeg har fulgt med på «Farmen» i ti år, og har alltid hatt lyst å bli med. Familien min har sagt at det er opplagt at jeg burde være med i «Farmen», og det er jeg enig i.

Erika bor til vanlig i Bergen, der hun har hele fem jobber.



– Jeg har fem vikarjobber. Brukerstyrt assistent, saksbehandler i Gjensidige, lærer- og barnehageassistent og støttekontakt.

– Du jobber mye innen omsorgsyrket. Hva er grunnen til det?

– Det har blitt mye av det i det siste. Jeg har veldig lyst til å jobbe med folk, og kontorjobben har jeg fordi jeg har en bachelor i juss – som jeg har lyst å dra nytte av, men som jeg ikke vil fortsette med. Jeg vinkler meg litt mer inn på å jobbe med folk, forklarer hun.

FEM JOBBER: Erika har til vanlig fem ulike jobber hjemme i Bergen. Foto: Anton Soggiu/ TV 2

Løy om fraværet

Når deltakerne flytter inn på «Farmen»-gården om sommeren, er navnene på deltakerne i TV 2-serien ennå ikke offentliggjort.

Erika måtte derfor lyve til flere om hvorfor hun plutselig skulle være borte over lang tid.

– Jeg har sagt til de nærmeste at jeg skal være med på «Farmen». Men de som jeg er halvveis nær med, har jeg fortalt at jeg skal på en reise i Portugal, forteller hun.

– Jeg hadde planlagt den reisen i juni, men så fikk vite jeg skulle være med på «Farmen». Jeg fikk litt panikk, for jeg visste at jeg ikke kunne reise og ha fokuset der. Så jeg har heller vært på hytta og reist litt rundt i Norge. Jeg har gjort ting som kan gagne meg på «Farmen».

– Så hvor tror de som ikke vet om «Farmen» at det har blitt av deg?

– Da er historien at jeg skal til Madeira for å surfe, og så videre til Italia – alene. Det var det jeg skulle i utgangspunktet, så ingen trenger å bekrefte historien.

HOPPER I DET: Erika har vist seg som en fysisk sterk konkurrent inne på Fredheim gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Vurderte annen realityserie

Observante seere har kanskje lagt merke til at 23-åringen er aktiv på Instagram, samtidig som hun er å se inne på gården på TV. Det har sin naturlige forklaring:

– Jeg deler jo mye på Instagram, så det er jo utfordringen. Jeg har noen som skal dele innlegg for meg der. Det er litt gøy. Det blir bare tilbakeblikk og sånn, da, sier hun og ler.

Erika har gjort seg bemerket som en sterk konkurrent inne på «Farmen». Til TV 2 forteller hun at hun fort kunne ha vært å se i en helt annen realityserie.

– Jeg har også vurdert «Norges tøffeste», hvor man konkurrerer litt mer om den fysiske formen, sier 23-åringen om NRK-serien.

– Men «Farmen» er en tilværelse hvor jeg føler jeg kommer til å trives godt. Konkurranse er en ting, men å leve i konkurransen er vanskelig. Jeg syns det er bedre å leve med alle de andre elementene i «Farmen», som det å ta vare på dyr, kunne gå ut og bare ikke sminke seg og vaske deg i en innsjø. Alle de tingene syns jeg er veldig deilig.



