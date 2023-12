Slik har du ikke sett «Farmen»-mentoren før

I elleve uker har deltakerne på «Farmen» kjempet seg gjennom tilværelsen i 1923. Ukentlig har de fått besøk av mentor Audun Abrahamsen (53), som har delt ut og vurdert ukesoppdragene.

Under innspillingen fikk mentor ett krav fra barna sine på 13 og 14 år. Etter endt sesong, har han oppfylt dette.

Nå ser han ikke ut lenger slik seerne er vant til å se ham.

ROLLE: Audun Abrahamsen sparte til skjegg for rollen hans som mentor. Foto: Anton Soggiu / TV 2

«Ble helt feil»

Da Abrahamsen fikk rollen som mentor, sparte han skjegg i to måneder i forbindelse med programmet.

Det var ikke barna hans, Morten og Mari, helt fornøyde med, og ønsket at han skulle fjerne skjegget.

Etter at innspillingen var ferdig, var det derfor barbering som sto på agendaen.

BARBERT: Audun Kristiansen tok skjegget etter klar beskjed fra barna Morten og Mari. Foto: Privat

– Barna ville helst jeg skulle ta det, men etter at jeg hadde tatt det så ville de helst at jeg skulle ha det igjen. Det ble litt rart uten, forteller han lattermildt.

– Jeg tenkte det litt selv. Da jeg hadde tatt det, så ble det litt sammenlignbart med en nakenhund. Jeg tenkte: «Det skal jo ikke være sånn, det ble helt feil».

– Kan være en plage

Abrahamsen forteller at det var uvant for ham å være uten skjegget. I tillegg til de to månedene han sparte til det, måtte han ha det sånn i elleve uker mens «Farmen» ble spilt inn.

Til tross for at det var uvant for ham å fjerne det, var det også en glede.

– Det var litt digg også, for da slipper man alle matrestene og alt annet som havner i skjegget. Det kan være en plage, sier 53-åringen.



MENTOR: Audun Abrahamsen har hatt rollen som mentor i «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Han jobber til vanlig som vaktmester og har sauer som han tar vare på, men hverdagen går likevel mye i «Farmen». Folk har kommet bort til ham og pratet om programmet, noe han synes er koselig.

Etter at han tok skjegget, skjedde det en liten forandring.

– Jeg blir ikke kjent igjen, for jeg tror at med én gang jeg tok skjegget, så var jeg ikke mentor lenger, forteller han.

Familien er involvert

Det er den første sesongen hvor Abrahamsen er mentor i gårdsprogrammet.

Han fikk jobben helt tilfeldig, ettersom han eier villsauer på Monsøya, der «Farmen» er spilt inn. Han gikk fra å være gårdskoordinator, til å få forespørsel om å spille mentor.

Selv om det lange, karakteristiske skjegget ikke var helt populært blant de to barna hans, var det stas for dem at faren fikk rollen.

– Barna synes det er sykt gøy at jeg er mentor i «Farmen». De har selv vært statister i programmet og de synes det er helt kanongøy.



Kona hans har også vært med i programmet, og familien samles ukentlig foran TV-skjermen for å se episodene.

– Det er en utrolig gøy ting å være med på og oppleve.



«Farmen»-finalen ser du søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.