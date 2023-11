Slik går det med «Farmen»-Stine i dag

Gjennom ti uker har «Farmen»-deltakerne skapt uforglemmelige minner sammen med minigrisen Stine.

– Stine var en veldig skjønn og fin minigris. Hun skapte mye moro og spredte mye glede, sier Maria Andberg (23).



Det er tydelig at den lille skapningen har gjort et uslettelig inntrykk på flere av deltakerne.

– Det beste minnet med Stine er når vi lå sammen på gulvet og hadde middagshvilene våre, sier Carla Haringstad (31).



I den aller siste ordinære uken måtte alle dyrene forlate Fredheim gård, og den resterende «Farmen»-gjengen tok dermed en rørende avskjed med sin firbeinte venn.

Spesielt Anders Rydning (37) tok Stines exit svært tungt. I onsdagens episode beskrev han avskjeden som en «midtlivskrise».

– Jeg elsket – og elsker fortsatt – Stine. Hun ble en veldig viktig figur for meg der inne, sier han stille.

– Jeg er veldig takknemlig for Stine. Hun vet ikke hvor mye hun har gjort for meg.



TRIST AVSKJED: Det ble et trist farvel da Stine måtte forlate «Farmen». Foto: TV 2

– Ganske irriterende

Det var riktignok ikke alle som deppet over at gårdsoppholdet hadde kommet til veis ende for den lille grisen.

Kathrine Jakobsen (41) har gjennom sesongen reagert på oppførselen til flere av de andre inne på gården – inkludert Stine.

– Jeg følte ikke at det var veldig trist at Stine dro. Hun var jo ganske irriterende når hun var i brunst, og det var hun ofte. Ikke minst så ble det ganske mye enklere å holde det rent inne når hun ikke labbet inn med gjørme over det hele, sier hun.



BLANDEDE FØLELSER: – Stine og jeg var gode venner, hun lå ofte i armkroken og sov, men hun kunne virkelig irritere på seg en stein. Det var nok litt sånn elsk-hat forhold, sier Kathrine. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Stine har ikke bare griset det til inne på gården. Det lille klovdyret har også stått for mange sprell og varme øyeblikk.

– Jeg savner vel kanskje alle gangene hun fikk oss til å le. Som for eksempel da hun snurret rundt og «twerket», sier Maria Andberg.



Etter hvert har grisen også bidratt med gulvvask – på eget initiativ, ved å dytte en fille rundt på det skitne gulvet med grisetrynet.

Nå har Stine fått en ny hverdag.

SAVN: – Stine minner meg mye om hunden min hjemme, så når jeg er med han tenker jeg ofte på henne, sier Maria. Foto: Anton Soggiu / TV 2

TV 2 avslører

Mange trofaste «Farmen»-seere har nok undret seg over hvor Stine tok veien etter at hun forlot gården, og om hvordan hverdagen som Norges nye favorittgris utspiller seg.

TV 2 kan nå avsløre at Stine lever i beste velgående på småbruket til dyreansvarlig i «Farmen», Rune Landås – som mange kjenner fra programserien «Dyrepasserne».

– Hun lever her hjemme på gården som stuegris. Hun er inne, og er bortskjemt som fy, sier Landås.

BOR HOS TV-PROFIL: Stine bor i dag på småbruket til Rune Landås, kjent fra «Dyrepasserne» på TV 2. Foto: TV 2

– Hvordan er Stines hverdag etter «Farmen»?

– Det går veldig fint. Hun lever nå dette griselivet. De er jo bare livsnytere, så hun tusler rundt sammen med de andre dyrene hele dagen. Om ettermiddagen kommer hun inn og ligger på puffen sin der hun krøller seg godt inn i et teppe. Hun lever et nokså bekymringsløst liv.

I motsetning til «Farmen»-deltakerne som stadig mistet vekt inne på gården, ble Stine en god del rundere – ettersom hun har blitt fôret godt.



– Jeg har vært en altfor snill grisepappa, uttalte Anders Rydning under avskjeden med den betydelig tyngre Stine.

GIKK OPP I VEKT: Stine ble god og rund etter de ti ukene inne på Fredheim gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Landås forklarer at Stine i tillegg forsynte seg mye av kattematen inne på Fredheim gård, og at hun dunket nedpå fetende eikenøtter fra tunet.

– Hun var altfor feit på slutten der!

– Det var godt å få henne hjem så vi fikk redusert vekten hennes. Nå er hun fin i formen igjen, sier «Dyrepasserne»-profilen.

GRISEPRAT: Programleder Niklas Baarli hilser på Stine inne på «Farmen»-gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Kjendis-fan

Etter å ha medvirket i «Farmen», er det mange som har fått øynene opp for Stine.

Anders Rydning, som er kjent fra filmen «Pornopung», forteller til TV 2 at en av hans berømte skuespillerkolleger kunne avsløre at hun er grisefan av det lille svinet.

– Jeg ble veldig glad da jeg plutselig hadde en samtale med Linn Skåber, som er veldig fan av grisen Stine. Hun liker Stine veldig godt. Jeg sa at det var vanskelig for en gris som er brunstig hver tredje uke, og da svarte hun at det kjente hun seg igjen i.

GRISEFAN: Skuespiller Linn Skåber er stor fan av Stine. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Rydning var nylig å se på den røde løperen på Elle-gallaen på Sommero i Oslo, og la i forkant ut en rørende hyllest til Stine i forkant av kjendisfesten:

Foto: Instagram

Også Carla Haringstad kjenner på et savn, og håper å kunne opprettholde kontakten med Stine på utsiden av gården.

– Jeg planlegger allerede å bli fast brevvenn med Stine, så fort hun kommer seg ut av kjendisbobla hun lever i, og får roet seg, sier 31-åringen.

Selv om det er stor interesse rundt kjendisgrisen, er hun godt skjermet for oppmerksomheten på småbruket på Nodeland, et stykke inn i landet fra Kristiansand.

– Hun slipper nokså godt unna det presset som deltakerne opplever. Det er ikke blitt kjent tidligere at hun er her, så hun lever i fred fra presset, sier matfar Landås til TV 2.

LEVER SKJERMET: Stine lever i dag et bekymringsløst liv utenfor rampelyset. Foto: Anton Soggiu / TV 2

