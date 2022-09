Slakter elsket Farmen-dyr – avslører nytt grep

Farmen-slakt har blitt en tradisjon som skaper reaksjoner, uansett.

Diskusjonen er ofte todelt, enten mener man det er bra at TV-seere får et innblikk i hvor «maten egentlig kommer fra», eller så mener man det er kritikkverdig at man slakter et dyr for å lage en slags underholdning i et reality-program.

I tirsdagens episode blir det klart at slaktingen kommer allerede i den tredje uken på gården.

Episoden ligger allerede ute på TV 2 Play og sendes på TV 2 Direkte klokken 21.40.

GJØRES KLART: Pastor Erlend Indergaard (53) og Bente Rabba (54) fikk begge beskjed om å jobbe med delen av ukesoppdraget som involverer slaktingen. Her lager de opphenget sauen skal henge i, etter den er drept. Foto: Anton Soggiu

Bruker alt fra hjerne til pels

Noen av deltakerne blir svært triste over at sauen Rusken må dø, mens andre tar ukesoppdraget med fatning.

Rusken er en av sauene med horn, og deltakerne Maymona Mohamed (26) og Erlend Indergaard (56) er blant dem som har hyppige samtaler med det kosete, pelskledde dyret.

I årets slakteepisode er det spesielt mye fokus på at hele dyret skal brukes.

I tidligere sesonger har slakt-ukesoppdraget handlet om å lage spesifikke matretter og utvinne spesifikke deler av dyret.

I år er det imidlertid en plan for alle deler av dyret, i alle ledd av produksjonen.

– Så mye som mulig av dyret ble benyttet til nyttige formål etter slaktingen på Farmen. Kjøttet ble brukt til mat i ukesoppdraget, innvollene ble gitt til deltakerne, hjernen ble brukt til garving, bein til beinfløyte og skinn ble brukt til pelsboa, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Dette skjer med «restene»

Dahl får spørsmål om hvorfor slakting er med i år igjen, ettersom det alltid får kritikk av enkelte TV-seere.

– I Farmen tar vi deltakerne og seerne tilbake til gårdslivet slik det var i Norge for 100 år siden. Den gangen var slakting en naturlig del av gårdsdriften.

Som alltid er det deler av dyret som deltakerne ikke får lov til å spise selv. Skal vi tro pressesjefen, blir også dette tatt godt hånd om.

– Kjøttet som ble laget i ukesoppdraget ble gitt til eieren av dyret, det samme med boaen og annen overflødig pels.