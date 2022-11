– Skal ikke sjekke opp andre jenter

Søndag kveld endte årets Farmen-sesong, og Henrik Eijsink (26) ble kåret til vinneren.

Den 18. sesongen av Farmen har bydd på både klassiske intriger og krangler, samt romantikk. Allerede fra uke én fikk TV-seerne se at to av deltakerne knyttet et ekstra nært bånd.

NÆR RELASJON: Andrea Marie Rosli og Lasse Fredheim knyttet raskt en nær relasjon på Farmen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Flørten mellom Andrea Marie Rosli (24) og Lasse Fredheim (26) tok derimot ikke slutt, da de vendte tilbake til 2022.

Siden innspillingen var over i begynnelsen av oktober, har Andrea og Lasse fortsatt å holde kontakten.

Tok ham godt imot

Søndag kveld samlet deltakerne seg til den store finalefesten på utestedet Mesh i Oslo. Til God kveld Norge avslører turtelduene hva status på relasjonen deres er nå.

– Jeg tror ikke jeg skal sjekke opp andre jenter på festen, i hvert fall, sier Lasse til God kveld Norge.

– Dere er eksklusive?

– Det må gå an å si, ja. Jeg har møtt noen i familien til Andrea, og det er bra de tok meg godt i mot.

Hell i kjærlighet

Andrea tok andreplassen i årets sesong av Farmen. Da finalen ble spilt inn i begynnelsen av oktober, lovet Lasse at dersom Andrea gikk av med seieren, skulle han gi henne et seierskyss.

FINALEFEST: Andrea Marie Rosli (24) og Lasse Fredheim (26) på finalefesten til Farmen søndag kveld. Foto: Martin Habbestad

Seierskysset plantet han på Henrik Eijsink (26). Selv om det ikke ble seier for Andrea, hadde hun hell i noe annet.

– Jeg tror de sier uhell i spill, hell i kjærlighet, sier duoen til TV 2.

Ifølge Andrea har tiden etter innspillingen vært fin for duoen, men også rar.

– Det har gått overraskende fint med meg og Andrea. Det er gøy å bli kjent i 2022, og ikke så annerledes som jeg trodde det skulle være. Det har vært behagelig, sier Lasse.

Venter på introdusering

På gården gjorde Lasse det tydelig overfor Andrea at kompisene hans er livet.

– Jeg hyller og backer det. Det er kjempehyggelig at han er sosial, så det må jeg fortsette å heie på, sier Andrea.

Selv om Lasse ikke har introdusert henne for alle kameratene fysisk ennå, har hun fått hilst på dem via Lasse sine skildringer på gården.

– Gutta betyr mye for meg. Jeg savnet dem veldig inne på Farmen. Selv om hun ikke har hilst på dem, har jeg introdusert dem inn på gården i tankerekken min, forklarer han.

Hva paret velger å definere seg om nå, har de ennå ikke diskutert.

– Vi har ikke snakket om det, vi to. Vi kan snakke om det først, så kan vi ringe deg, sier Andrea og ler.

Dagen etter Farmen-finalefesten gjestet Andrea og Lasse God morgen Norge. Da lettet Andrea litt mer på sløret.

– Vi er fortsatt forelsket i hverandre. Vi er veldig eksklusive, og vi hadde ikke sett hverandre på 20 dager før finalefesten. Det er ny rekord. Om vi er sammen må jeg nok diskutere med Lasse, men vi har ikke signert noe kontrakt.

