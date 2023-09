Sinneutbrudd etter sjokktvist: – Vil finne en øks og gå amok

Det har vært en dramatisk uke for deltakerne på «Torpet». Charlotte Tigerstedt (53) og Bent Inge Høiland Rundevold (28) kom inn på småbruket etter en tvist, der de skulle hjelpe til på en annen gård.

Kort tid etter ankomsten, trakk Diana Rooz (30) seg fra «Torpet», og få dager etter dette kom det et sjokkbrev. Beskjeden snur spillet på hodet og det får særlig én deltaker til å rase.

«Charlotte og Bent Inge, da dere meldte dere frivillig til å forlate Fredheim, var det en risiko for at dere ikke ville komme tilbake. For å komme tilbake til Fredheim, må dere kjempe dere inn på torpet og overleve her i ukene som kommer».

Alle deltakerne skal kjempe mot hverandre. Tre vinnere får bli, to må reise hjem.

RASENDE: Bent Inge ble ikke blid da han fikk vite om tvisten i spillet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Lage et rent helvete

Når Christopher leser brevet fra programleder Niklas Baarli, går Bent Inge fra stedet.

– Når han sier at jeg og Charlotte må kjempe oss inn igjen på «Farmen», da hadde jeg egentlig bare lyst til å finne en øks og gå amok på det forbanna hønsehuset, sier han i episoden.

Han mistenkte det fra begynnelsen av. De siste dagene hadde de to stått på og jobbet hardt. Nå var det bortkastet, ifølge Bent Inge.

– Jeg har jobbet hardt disse dagene og det har Bent Inge også. Vi trodde at moralen i denne historien er at de som ikke ville hjelpe, skulle få noe dårlig tilbake. Men så endte det med at det ble oss, sier Charlotte.



Når Finn prøver å snakke med Bent Inge, må han gå bort før han «bryter ut i raseri».

– Hvis jeg taper så skal jeg sørge for å lage et rent helvete for de som kom på denne idéen. Dette er faen ikke greit, sier han.

TRØBBEL PÅ TORPET: Det blir høy temperatur og dramatikk inne på «Torpet». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Snudd på hodet

Det manglet heller ikke på reaksjoner fra de andre deltakerne.

– Himmelske kastanjer. Nå betyr jo alliansen mellom Finn og Christopher null og nada. Alt er snudd på hodet. Jeg synes jo det er tøft også, sier Kjell Strand.

Det var Kjell Strand, Christopher Scott og Finn Olav Odde som var de opprinnelige «Torpet»-deltakerne.

– Jeg hadde ikke sett for meg at dette skulle skje, forteller Christopher i den dramatiske episoden.



– Jeg har bestemt meg for å komme inn på «Farmen», og skal ta hver kamp for å oppnå det, sier Finn.

Det er hesteskokast, kunnskap og kniven som er grenene i «Torpetlekene». I den første konkurransen er det Finn som vinner, og resten må kjempe videre om plassene sine.

SKAL KJEMPE SEG INN: Deltakerne på «Torpet» må kjempe for å komme inn på «Farmen»-gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Har forståelse

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, kommenterer tvisten som vekker sinne blant flere av deltakerne.

– Vi har i år gjort flere endringer i «Farmen» og vi har forståelse for at deltakerne reagerer ulikt på dette.

Dahl påpeker at deltakerne som måtte forlate Fredheim gård teknisk sett ikke var ute av konkurransen.

– Bent Inge og Charlotte er to fantastiske deltakere som virkelig gir av seg selv. Alle deltakerne som ender opp på «Torpet» har mulighet til å kjempe seg tilbake til «Farmen», sier TV 2s pressesjef.

Se «Torpet» mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play.