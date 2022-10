Seerstorm etter sabotasje-stunt

Tre deltakere valgte å sabotere et ukesoppdrag ved å knuse brusflasker i skogen. Farmen-seere raser i sosiale medier, og kaller trioen for idioter ettersom de setter dyrenes liv i fare. TV 2 avkrefter at dette er tilfelle.

Enormt mange TV-seere har tatt til sosiale medier for å vise sin misnøye mot deltakerne Henrik Eijsink (26), Lasse Fredheim (26) og Hanne Mathea Friis (22). Særlig på Facebook og Jodel har trioen fått krass kritikk.

Dette skjer i kjølvannet av at de tre saboterte et ukesoppdrag ved å kvitte seg med brus de var pålagt å lage. De tre løp ut i skogen, drakk brus og kastet glassflaskene i skogen.

Det er sistnevnte som gjør at TV-seerne raser. De frykter at glasskårene kan ha gjort at dyr skadet seg.

«Lurt å kaste flasker der dyr ferdes. IQ = 0», skriver én TV-seer.

«De er idioter. Alle tre», skriver en annen.

FÅ IGJEN: Det er ikke mange deltakere igjen på Farmen, og nå begynner for alvor alle å tenke på taktikk. Foto: Anton Soggiu

Ikke fare for dyreliv

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forteller at TV-seerne ikke har noe å bekymre seg over.

– Lasse ryddet opp glasskårene etter de knuste flaskene kun kort tid etter hendelsen. Samtidig presiserer vi at dette skjedde på et sted som ligger utenfor inngjerdingen til dyrene på gården, så det skal ikke ha vært noen fare for skade på dyr i løpet av den korte tiden som gikk før det ble ryddet opp.

Hanne har lagt ut en melding på Instagram hvor hun også poengterer at glassene ble kastet utenfor innhegningen.

Flere TV-seere har poengtert at ville dyr likevel kunne ha blitt skadet.

KVINNEN MED IDEEN: Det var Hanne som foreslå å sabotere på denne måten. Foto: Anton Soggiu

– Korttenkte

Henrik kaller trioen for korttenkte.

– Da Lasse, Hanne, og jeg skulle sabotere var det smått om tid, så vi endte opp med å kaste noen flasker ut i åkeren. Det å kaste glassflasker ute i naturen er noe ingen av oss ville funnet på i vårt vanlige liv, men i kampens hete så var vi dessverre litt korttenkte. Kort tid etter sabotasjen ble det tatt en runde for å lete etter glasskår, det var kun tre av de kastede flaskene som knuste, og disse ble selvfølgelig ryddet opp, sier han til TV 2.

Lasse og Hanne poengterer at resten av brusen ble delt med de andre forpakterne på gården etter at mentor hadde dratt.

Lasse forteller at de valgte å kvitte seg med brusflaskene, fordi det var letteste måte å sørge for at ukesoppdraget ikke gikk i havn, og at Bente Rabba (54) dermed ikke fikk en ny finalekniv.

– Det kommer ikke frem på TV, men en time etter sabotasjen så innrømmet jeg alt til Bente og gikk videre for å rydde opp glasskårene. Sett i ettertid kunne vi selvsagt unngått og knuse flaskene, men vi innså feilen vi gjorde og ryddet glass i etterkant, sier Lasse.

Hanne forteller at brusflaskene ble knust i kampens hete på grunn av et «adrenalinkick».

– Vi skjønte selvfølgelig i etterkant feilen vi gjorde, og glasskårene ble ryddet opp. Det var rett og slett en handling av oss som ikke var gjennomtenkt i det hele tatt, sier Hanne.

