Seerstorm etter melkespann-tabbe

Uoffiselle meningsmålinger på TV2.no har vist at TV-seerne hadde Bente som en favoritt i søndagens Farmen-finale.

Da hun røk ut i melkespannkonkurransen, ble fansen sinte. De mener nemlig at Henrik Eijsink (26) hadde bøyde armer under store deler av øvelsen.

Se et utdrag av den omtalte finalegrenen i videoen øverst i saken.

BØYDE ARMENE: Henrik Eijsink løste øvelsen litt annerledes enn motstanderen. Foto: Anton Soggiu

Nye regler?

«Øvelsen er melkespann. Dere skal begge løfte to melkespann. Førstemann som treffer gjerdet, bordplata eller ryker tråden under melkespannet, er dessverre ute», sier programleder Niklas Baarli når han forklarer reglene for melkespann-øvelsen.

Tidligere har det vært mye fokus på rette armer, men i år ble ikke dette nevnt spesifikt i reglementet før øvelsen startet.

Under øvelsen kunne man se at Henrik bøyde armene mens han holdt melkespannene, noe som har vekket flere reaksjoner fra sinte seere.

Enkelte mener at det er juks, og at han burde ha blitt diskvalifisert fra konkurransen.

«Henrik skulle aldri stått i den finalen, med de knekte armene skulle han ha blitt diskvalifisert», skriver en sint seer på Facebook.

«Hvorfor røk Bente ut i melkespann? Hvorfor sa ikke Niklas noe til Henrik som stod med knekk på armen. Dette ble fullstendig feil», skriver en annen, som vekket en respons fra programleder Niklas Baarli:

«Kommentarene mine er ment til å hjelpe, ikke «hakke», og så lenge du ikke treffer bur eller bunn er du fortsatt med i konkurransen».

– Jeg ser hvor dumt det ser ut

Selv mener Bente at det er rettferdig at hun røk, ettersom reglene ble ivaretatt. Til tross for det, har hun ikke fått med seg seerstormen rundt melkespannøvelsen:

– Jeg tenker at det er rettferdig at jeg ryker. Når det er jeg som blir dømt, er jeg som blir dømt ut. Det var litt overraskende for meg, for jeg har ikke hørt noe om det. Når dommerne sier at jeg er ute, så er jeg ute, forteller Bente til TV 2 når hun blir konfrontert med hendelsen.

De to deltakerne kan likevel være enige i at det så «dumt» ut på skjermen.

ENIGE: De to deltakerne er enige i at melkespannøvelsen så dumt ut på skjermen. Foto: Espen Solli

– Jeg ser hvor dumt det ser ut. Niklas sa reglene klart og tydelig, og i år trenger man ikke ha strake armer, forteller Henrik før Bente skyter inn:

Se øyeblikket de to deltakerne svarer på kritikken i videoen under.



– Det er helt korrekt at jeg skal tape, Det er reglene som blir satt der, som gjelder. Henrik vinner, og jeg taper.

Det understreker pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, om at ingen feil har skjedd under melkespannøvelsen.

– Det var en ny regel i fjor, hvor det ble endret til at man ikke trengte å ha strake armer lenger, forteller han og fortsetter:

– Det er sensorer i stativet under, som løses ut når den treffes. Henrik gjorde derfor ingen feil under melkespannøvelsen.

I tillegg til sensorer er det også en tråd i bunnen av bøtta. Ryker den, er man også ute.

Se hele sesongen av Farmen på TV 2 Direkte og TV 2 Play.