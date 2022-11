Satte historisk Farmen-rekord: – Spillet gikk til hodet på alle

Hver uke på Farmen er en kamp for tilværelsen. Deltakerne lever med store arbeidsmengder og lite tilgang på mat – på samme måte som i 1922.

Gjennom gårdsarbeid får de muligheten til å tjene penger som de kan bruke på markedet. En forutsetning for dette er å få godkjent ukesoppdragene.

Årets Farmen-sesong har dog slått en historisk og lite heldig rekord.

UKESOPPDRAG: Farmen-deltakerne har hatt en annerledes tilnærming til ukesoppdragene denne sesongen. Foto: Anton Soggiu

Fant et smutthull

Det har nemlig aldri vært en sesong med like mange underkjente ukesoppdrag som 2022-sesongen. I den forbindelse fant deltakerne et smutthull.

– Vi var den Farmen-sesongen som klarte færrest ukesoppdrag, men vi var også den gjengen som tok best vare på grønnsakshagen. Vi klarte å brødfø oss med poteter og grønnsaker, sa deltaker Lasse Fredheim (26) da TV 2 i forrige uke møtte ham i hjembyen hans Haugesund.

Istedenfor å kjøpe mat på markedet, klarte deltakerne å ta såpass godt vare på grønnsakshagen at de kunne leve av maten derfra.

– Til tross for at vi var sultne, innså vi at vi klarer å leve et par uker på lite kost og næring, sa 26-åringen.

– Laget gull av gråstein

Kreativiteten til deltakerne har imponert førstegangsprogramleder Niklas Baarli (33). Samtidig mener han det kan strammes inn på visse områder.

– Man må kanskje stramme mer inn på tilgang på mat og at pengene henger høyere. De har kost seg veldig mye, sier Baarli til TV 2.

PROGRAMLEDER: Niklas Baarli leder Farmen for første gang denne sesongen. Foto: Anton Soggiu

– Deltakerne har vært heldige med Bente (Rabba, red.anm.) som er mesterkokk. Hun har laget gull av gråstein.

Programlederen legger til at han mener innsatsen til deltakerne har vært god.

– Når de først gidder og prøve, så jobber de som helter, forteller Baarli.

Som programleder har han selv ingen direkte påvirkning på hvorvidt ukesoppdragene blir godkjent eller ikke. Han er derfor klar på hva han mener om at rekorden ble til når han er ny i Farmen-universet:

– Jeg er glad for at dette ikke har noe med meg å gjøre, ler Baarli.

Påvirket av spillet

I tillegg til hage-smutthullet, var ikke motivasjonen til å jobbe på topp, fortalte Lasse.

– Vi var en Farmen-gjeng som ikke var så gira på å få ukesoppdrag godkjent de siste ukene. Vi jobbet jo bra, men vi tok oss noen kunstneriske friheter de siste ukene, sa han og legger til:

– Mentor var ikke så fornøyd med oss da han kom tilbake gang på gang uten fullførte ukesoppdrag. De første ukene var det beinhardt arbeid, og de siste ukene gikk nok både spillet og premien til hodet på alle og enhver, tror jeg.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl forklarer at spillets gang og taktikk har vært viktige faktorer som har påvirket dette utfallet. Det er ikke planlagt endringer som følge av denne rekorden.

– I planleggingen av årets ukesoppdrag har produksjonen lagt til grunn de samme beregningene av arbeidsmengde per deltaker som tidligere år, så vi ser i utgangspunktet ingen grunn til å endre på dette.

