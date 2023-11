Sannheten om «trekantdramaet»: – Det kom helt feil ut

FRA DEN ENE TIL DEN ANDRE: Etter at Björk og Martin fikk en god tone inne på gården, flyttet hun etter hvert fokuset over på Mattis. Foto: Anton Soggiu / TV 2

I «Farmen» framstår Martin Hals Johannessen (24) som sjalu over at hans tidligere flørt Björk Altadottir (28) skiftet fokus over på Mattis Karterud (23).

Årets «Farmen»-sesong har vært preget av uhell, sykdom, krangler og ikke minst en god dose med romantikk.

I starten av oppholdet var det Sebastian Eide (33) og Kornelia Kløv (25) som sto for en rekordrask «Farmen»-romanse – før de begge måtte forlate gården.

Etter hvert oppsto det også en flørtende tone mellom Martin Hals Johannessen (24) og Björk Altadottir (28).

– Björk og jeg ble veldig gode venner, og det er vi fortsatt den dag i dag. Jeg opplevde egentlig ikke at det skjedde noe særlig. I starten hadde vi bare en veldig god tone, og så fant vi ganske tidlig ut at vi ikke skulle være noe mer enn venner, sier Martin.



GOD TONE: Björk og Martin ble en tydelig duo i de første ukene inne på Fredheim gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Romantisk undertone

Björk og Martin holdt seg til hverandre inne på Fredheim gård, og for de andre deltakerne framsto de som en tydelig duo.

– Så kom Mattis inn på gården. Han og Björk fikk en veldig god tone, med en litt mer romantisk undertone, hvis man kan si det. I utgangspunktet så syntes jeg at det var litt deilig, sier 24-åringen om da Mattis Karterud (23) kom inn som utfordrer.



– Jeg kjente at dynamikken i hele gruppa begynte å endre seg litt, fordi Björk plutselig var mer opptatt med Mattis. Hun og jeg hadde fortsatt den samme gode tonen, selv om vi ikke lenger var den samme duoen som vi hadde vært fram til Mattis kom inn. De to ble en større duo.



FLØRT: Björk og Mattis utviklet en mer og mer flørtende tone etter hvert som ukene gikk. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Etter hvert som Mattis og Björk, kjent under duo-navnet «Team Sloth», både kysset og flørtet åpenlyst inne på gården, kunne det virke som at Martin følte seg tilsidesatt av sin tidligere flamme.

– Jeg sa foran kameraet at Mattis var en kul fyr og han virket som en stor konkurrent, men at han samtidig var en veldig fin type å ha på gården. Så sa jeg også: «Men jeg synes jo det er litt trist at Björk og jeg ikke er den duoen som vi en gang var». Og så var det bare den siste setningen de tok med på TV. De tok ikke med at jeg sa at jeg syntes Mattis var en fin fyr.

Ga grønt lys

Til TV 2 kan Martin avsløre at han og Björks nye flørt hadde en – til nå – ukjent prat for å få en avklaring på «trekantdramaet».

– Mattis kom bort og ville prate med meg. Da spurte han om hva jeg tenkte om Björk, og om det var tilgang for han. Da ga jeg han grønt lys på det, og sa det var kjempestas hvis de to fant tonen. At jeg ikke hadde noen harde følelser, og at Björk og jeg hadde blitt enige om at vi bare skulle være venner, sier Martin.

TOK EN PRAT: Mattis tok Martin til side for å prate om det såkalte «trekantdramaet». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Det var veldig ryddig, egentlig. Disse samtalene ble filmet, men det var sikkert ikke så god TV. Det er jo gøyere at jeg framstår småsjalu, sier han og ler.

– Ut av proporsjoner

24-åringen påpeker at deltakerne filmes i svært mange timer i løpet av en uke, og at det bare er en brøkdel som kommer med i de ferdige episodene på TV.

Han mener flere hendelser og uttalelser inne på gården blir tatt ut av kontekst, og at produksjonen nærmest bestemmer seg for hvilke karaktertrekk de ønsker å fokusere på hos de ulike deltakerne.

– Det blir jo redigert og klippet. Jeg tror alle vi deltakerne har forståelse for at produksjonen gjerne vinkler og drar ting ut av proporsjoner for å lage god TV-underholdning.



Slik hevder han at det var da Mattis og Björk jobbet med gallionsfiguren inne på låven. Da Martin kom inn til den flørtende duoen, så det for TV-seerne ut som at han var sjalu og derfor måtte blande seg opp i deres prosjekt.

FORTSATT GODE VENNER: Björk og Martin har bevart det gode vennskapet. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– De jobbet med den gallionsfiguren hele uka, men sa at folk gjerne måtte komme opp og hjelpe til litt sånn at de kunne få litt avbrekk. Det var jo derfor jeg bare gikk opp og hjalp til. Men så ble det vinklet i en helt annen retning enn det. Det virket som at jeg skulle avbryte deres intime gallionsfigur-jobbing, sier han og humrer.

– Det man ikke ser, er at det er mye hardt arbeid bak den gallionsfiguren. Jeg tenkte at det var hyggelig å avlaste dem litt, for de var ganske slitne på det tidspunktet. Det kom jo helt feil ut, men det er jo litt gøy også, da. Jeg bryr meg ikke så mye om det. Jeg synes det er litt moro at det ble framstilt sånn.



Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer hvorfor enkelte hendelsesforløp inne på gården kan framstå annerledes i den ferdige TV-episoden.

– I et program som «Farmen» gjøres det utallige timer med opptak inne på gården som skal klippes ned til tre program i uka. Da kan ikke alt komme med på TV. Vi har forståelse for at ikke alle deltakerne er like fornøyde til enhver tid og at de savner enkelte situasjoner og hendelser i de ferdige programmene.



GLADKRISTEN: – Jeg har jo blitt den glade og joviale kristengutten fra Sørlandet, sier Martin om måten han framstilles på i «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Heier på kjærligheten

Tidligere denne uken gjestet Mattis og Björk «God morgen Norge», der de fortalte at det fortsatt er kjærlighet i luften.

Det synes Martin er hyggelig å høre.

– Jeg heier veldig på Mattis og Björk. De er fine folk begge to, og jeg synes de passer godt sammen som et par. At de fortsatt har en god tone, og at de faktisk tar det her seriøst – det synes jeg er veldig kult.

– De er veldig flinke til å prate med hverandre. Veldig åpne ærlige, så jeg tror de er et veldig godt par.



