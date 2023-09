Sa opp jobben for å delta i «Farmen»: – Noen vil kalle det idioti

I sommer pakket Kornelia Kløv sekken og reiste fra sitt moderne liv, for å leve 100 år tilbake i tid på «Farmen».

TV 2 møtte 25-åringen dagen før hun flyttet inn på Fredheim gård i havgapet ved kysten av Søgne.

– Jeg er en byrotte. Jeg er født og oppvokst i Oslo, og har så vidt vært utenfor byen. Jeg har vært på Sørlandet, liksom. Kjørt båt og fanget krabber og fisker. Men jeg har aldri vært på en gård.

Allerede første dag på «Farmen» ønsket Kornelia å bli storbonde, men tapte avstemningen mot den mer erfarne Bård Kristiansen (52).

Kanskje ikke så overraskende, ettersom Kornelia mangler de helt grunnleggende kunnskapene om hvordan det er å drive en gård.

– Jeg kan ingenting. Jeg har ikke øvd så mye på sånne gårdsting heller. Men man lærer seg jo å melke en ku. Jeg burde sikkert ha lest meg litt mer opp på gårdsdrift, men det gjorde jeg ikke, sier hun og ler.

ÅRETS GJENG: En blanding av by- og bygdefolk skal sammen drive Fredheim gård i Søgne. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Idioti

Oslojenta håper på seier i «Farmen», og har satset mye for å delta i TV 2-konkurransen.

– Jeg sluttet i jobben for å være med her, sier hun.

– Jeg jobbet som assisterende butikksjef i en herreklesbutikk, men trengte litt forandring. Jeg trivdes egentlig veldig godt i den jobben, men jeg trengte en liten ferie fra hverdagen.

– Det er ganske tøft gjort å satse alle kortene på «Farmen» og å slutte i jobben sin?



– Noen vil kalle det idioti. Det er jo ikke for alle. Heldigvis fikk jeg god støtte hjemmefra. Men det er litt «ballsy» å si opp jobben for å være med på «Farmen». Enten synes man det er «ballsy» eller så synes man det er helt hodemist, liksom. Én av to, og jeg må si meg enig i begge.

Før Kornelia gikk inn på «Farmen», uttrykte hun en viss bekymring for hvordan de andre deltakerne kom til å reagere på hennes nokså drastiske karrieregrep.

– Jeg har gruet meg litt til å si det. «Ja, hva er det du jobber med?». «Nei, du, jeg er arbeidsledig jeg i en alder av 25.». Selvfølgelig, det er ikke alltid noe feil med det, men jeg er en person som liker å jobbe og å ha ting å gjøre. Så det faller meg ikke helt naturlig å bare: «Nei, du, jeg er arbeidsledig for tiden».

Arbeidsledig

Uten moderne hjelpemidler som data eller mobil, blir det heller ingen mulighet for Kornelia å søke seg til nye jobber inne på «Farmen»-gården.

– Jeg ville jo egentlig helst ha en jobb å komme hjem til, men det passet seg ikke. Men da har man igjen frie tøyler når man kommer hjem. Man får den tiden man trenger til å lande.

– Hva håper du å jobbe med etter «Farmen»?

– Jeg har studert journalistikk, så kanskje det blir en fin døråpner inn til mediebransjen. Eller kanskje jeg blir influenser? Kanskje jeg lager en halvveis festlåt som slår an? Hvem vet? Du ser meg på Stavern-festivalen neste år. Neida, sier hun og ler høyt.

GÅRDSFLØRT: Kornelia og Sebastian fant raskt tonen inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

«Farmen»-romanse



Kornelia har raskt gjort seg bemerket inne på Fredheim gård. Ikke minst fordi hun og Sebastian Eide (33) i rekordfart utviklet en aldri så liten «Farmen»-flørt.

TV-seerne kunne allerede i «Farmen»-promoen se Kornelia og Sebastian kysse i måneskinnet.

Før 25-åringen flyttet inn på gården, hadde hun en klar idé om hvordan hun skulle sjarmere de andre.

– Jeg kommer først og fremst til å være meg selv. Jeg er utadvendt, energisk og veldig blid. Skravla går i ett sett, og det kan være dritirriterende for folk. Men jeg kommer nok til å være den som sprer mye energi. Jeg føler jeg komme godt overens med de fleste. De fleste liker meg også.

«Farmen» ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.