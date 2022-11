Rykter førte til hemmelig krangel: – Såret meg mest inne på gården

I løpet av nesten ni uker inne på Li gård, har flere av Farmen-deltakerne knyttet tette bånd.

I tillegg til gode vennskap, har seerne vært vitne til at det har oppstått søt musikk mellom flere. Lasse Fredheim (26) legger ikke skjul på at han fikk en god tone med Andrea Marie Rosli (24).

Men da det oppsto rykter om forholdet deres, så Lasse seg nødt til å ta grep. Når TV 2 møter ham hjemme i Haugesund, åpner han opp om en krangel som ikke kom med på TV.

Sterk kjærlighet

Lasse forteller at han hadde et godt forhold til alle på gården, men at forholdet hans til Andrea skilte seg ut.

– Jeg og Andrea hadde et tillitsforhold som andre misunnet. Vi kunne snakke helt åpent og ærlig, uten å være redd for at noe kunne bli brukt mot deg, forteller han.

Den spesielle kjemien mellom dem fikk mange øyne på seg og ryktene begynte å svirre. Farmen er tross alt et spill og taktikkene er mange. Var det hele bare et skittent triks?

– Det var en del som sa at jeg ikke hadde et genuint nok forhold til Andrea, og at jeg misbrukte forholdet. Det var nok det som såret meg mest inne på gården av alle rykter som gikk, sier han og legger raskt til:

– Jeg har aldri blitt så glad i et menneske på så få uker. Også kastet folk det på meg at jeg brukte henne som en brikke i konkurransen. Det såret meg veldig.

– Kraftig reaksjon

Ryktene oppsto i forbindelse med Torpet-oppholdet til Lasse. På dette tidspunktet hadde ikke han og Andrea innrømmet følelsene sine til hverandre.

Det var derfor vanskelig for Andrea å ta opp ryktene med ham.

– Jeg tok det opp med Lasse da ryktet spredde seg til meg. Men ved å fortelle det til Lasse, måtte jeg innrømme at jeg likte ham, sier hun til TV 2.

GLAD: Andrea Marie Rosli ble glad da Lasse Fredheim kom inn på Farmen igjen. Foto: Anton Soggiu

Da Lasse fikk nyss om ryktene i samtalen, reagerte han kraftig.

– Han ble lei seg og forbanna fordi jeg ble sett på som svak og som om jeg lot meg bruke av ham. Jeg ble fremstilt som dum og naiv, og han som falsk, utdyper Andrea.

Slo i bordet

Det gikk ikke lang tid fra samtalen, til det kokte over for Lasse. Etter å ha fått godkjenning av Andrea til å ta dette opp i plenum, tok han grep.

– Jeg hadde en hendelse hvor jeg slo i bordet foran alle deltakerne og sa at de ikke skulle ødelegge forholdet vårt. Med et glimt i øyet, innrømmer Lasse.

– Jeg tror de skjønte etter hvert at jeg og Andrea var like glade i hverandre.

Lasse kalte deltakerne for drittsekker. Se hvorfor i videoen øverst i saken.

KRANGEL: Da Lasse Fredheim fant ut om ryktene som gikk rundt på gården, valgte han å ta dette opp i plenum på en spesiell måte. Foto: Anton Soggiu

Andrea påpeker at ryktene oppsto fordi Lasse var på Torpet da deltakerne fikk vite om kjemien deres.

De hadde ikke rukket å snakke med hverandre og at de andre derfor bare så hennes sterke følelser i forholdet.

– Det er et spill og det ble sådd noen frø, men det gikk ikke lang tid før alle på gården så at relasjonen vår var ekte, sier Andrea.

Fikk en sterkere relasjon

24-åringen forteller at situasjonen ikke påvirket dem på en negativ måte. Om noe, så har det gjort relasjonen deres sterkere.

Hun påpeker også hvor viktig det var å ta opp ting i plenum inne på gården.

– Reaksjonen til Lasse, og at han tok det så alvorlig, gjorde at jeg trodde på ham, sier hun.

NÆRT FORHOLD: Andrea Marie Rosli hadde et nært forhold til Lasse Fredheim på Farmen. Foto: Anton Soggiu

– Lasse var den eneste som jeg stolte helt på. Uansett hva Farmen skulle bli til, så ville jeg ha ham i livet mitt. Å virkelig stole på noen, var veldig avgjørende for min opplevelse, legger Andrea til.

Hun avslører at samtalene deres gikk lite i ting som skjedde på gården, men heller personlige temaer.

– Det var en skikkelig pause fra Farmen. Forholdet var aldri noe strategi. Vi ville hverandre vel. Å ha Lasse på gården gjorde at jeg fikk en ekstra dimensjon i opplevelsen, som var veldig fin.

– Hjalp på min psykiske helse

Til tross for at Lasse hadde et godt forhold til de andre deltakerne, var det ingen som kunne måle seg med Andrea.

– Jeg og Henrik hadde et eksemplarisk forhold inne på gården. Men jeg kunne ikke si mine svaktheter til Henrik. For selv om vi hadde et godt forhold, så konkurrerte man om premier tilsvarende halvannen million.

– Men jeg kunne si alt sånt til Andrea og jeg visste at det ikke kom til å bli brukt mot meg. Så det å kunne tømme tankene og topplokket hos Andrea, hjalp nok veldig på min psykiske helse der inne, sier Lasse når TV 2 besøker ham.

