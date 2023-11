Røk ut av «Farmen» – dette angrer hun på

Uke åtte på Fredheim gård i Søgne er ved veis ende.

Storbonden Anders Rydning (37) forsøkte å lappe sammen det skrantende samholdet i gjengen etter en humpete uke forut.

Rydning baserte førstekjempe-valget på trivsel og kjemi, og utpekte Maria Sofie Skogvoll Andberg (23) til førstekjempe.

Søndag ble Carla Maria Haringstad (30) valgt som andrekjempe for andre gang, noe hun tok med ro og fatning. Karmøy-jenta bestemte seg for å gå til tvekamp i saging, men lot til å undervurdere motstanderens ferdigheter med sagen.

Skogvoll Andberg vant nemlig overlegent i grenen, og Haringstad måtte se seg slått ut av årets «Farmen».

Kort tid etter Haringstad forlot gården, deltok hun i årets «Torpet»-finale. Les hvem som vant her.

TAP: Carla Maria Haringstad (t.h.) tapte mot Maria Sofie Skogvoll Andberg i tvekamp-grenen saging i den åttende uken av «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Fornøyd

– Jeg hadde bestemt meg for å velge en fysisk gren. Jeg var litt sånn – det får gå som det går. Jeg er fornøyd med egen innsats uansett hva, sier Haringstad til TV 2 direkte etter tapet i tvekampen.

30-åringen tror at hun ble valgt som andrekjempe fordi Skogvoll Andberg ikke turte å velge noen andre, og så på henne som en som kunne slås.

– Jeg visste ikke om Maria hadde noen skjulte talenter, men det hadde hun. Jeg mente at jeg var mye bedre enn henne da vi begynte. Jeg sa at enten så har jeg et ess i ermet eller hun en joker, og i dag hadde hun en joker.

I etterpåklokskapens lys ser den utslåtte deltakeren at hun kanskje kunne ha gått for noe annet enn saging.

– Jeg kunne nok valgt en annen gren, som jeg er mer sikker på at jeg hadde vunnet. Men Maria har lest og spilt tønnesjakk, og har en styrke som er større enn min. Vi kan ikke gjøre noe med det som er gjort uansett, så det får være, sier hun.

TAKK OG FARVEL: Maria Sofie Skogvoll Andberg hevdet seg i sagingen under tvekampen, og vant dermed over Carla Maria Haringstad i søndagens episode av «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Vennskap og savn

Haringstad er tydelig på at hun kommer til å savne Rydning og Kathrine Jakobsen (41) etter gårdseventyret.

– Jeg kommer til å savne de fine vennene jeg har fått, Kathrine og Anders. Jeg kommer til å savne fellesskapet som vi har hatt sammen. Selve opplevelsen, som jeg har fått nå gjennom åtte uker. Jeg kunne ha tenkt meg å være her resten av oppholdet, men jeg er fornøyd med det jeg har fått til og gjort. Det er godt nok.

Særlig hun og Jakobsen fikk et nært og tett bånd inne på gården, men vennskapet fikk noen riper i lakken i forrige uke.

Sistnevnte mente nemlig at 30-åringen ikke støttet henne da kritikken haglet under andrekjempe-valget. I etterkant har Haringstad bedt om unnskyldning.

Karmøy-jenta tror at «Farmen»-venninnen vil klare seg fint på gården til tross for hennes fravær, og mener at Jakobsen fortjener å gå til finalen sammen med Rydning.

– Kathrine var gjerne på utsiden én dag og to, da hun hadde det vondt, og vi har alle vært der at vi har hatt det vondt. Jeg tror at Kathrine kommer til å savne meg siden vi er bestevenner, sier hun, og fortsetter:

BESTEVENNER: Carla Maria Haringstad (t.v.) og Kathrine Jakobsen hang sammen som erteris på «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg tror at hun vil få det fint sammen med Anders, og vet at hun er «the shit» her inne. Kathrine bryr seg ikke om hva andre sier om henne fordi hun vet hva hun er god for.

– God nok

Revyskuespilleren mener at hun har vokst på «Farmen»-oppholdet, og står sterkere i seg selv nå enn tidligere.

– Jeg har forstått at jeg er bra nok selv om jeg taper eller vinner. Jeg har fått en opplevelse for livet. Heldigvis, har jeg hatt Kathrine som har hjulpet meg, og lært meg at jeg er god nok, sier hun.

Haringstad deler videre at hun har angret på enkelte øyeblikk, der hun har kjeftet, vært sint og sur.

– Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg har vært meg selv fra dag én. Jeg har gjort mitt beste for at jeg og andre skal trives. Det er ingen her inne som snakker sant hele tiden – inkludert meg selv. Du har ikke alltid lyst til å være ærlig, fordi det er ikke vits i at du tyter som et helsike, siden det hjelper ikke den personen likevel.

Innrømmer sabotasje på gården

– Har du holdt noe skjult?

– Eneste jeg har holdt hemmelig er at jeg har tatt meg et flatbrød med smør på – det vet jo Kathrine om. Men utenom det, så har det meste gått til fellesskapet.

Nå venter sidekonkurransen «Torpet» for karmøyværingen.

– Det blir sikkert kjempespennende, sier hun.

– Har du en slagplan eller motivasjon?

– Være akkurat som på «Farmen». Vise respekt og omsorg til de andre, og kose meg.

Se «Farmen» tirsdager og onsdager kl. 21.40 og søndager kl. 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.