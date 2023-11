Rett i sorg etter «Farmen»: – Har følt meg ensom og alene

TUNG PERIODE: For Kornelia Kløv ble det krevende å komme tilbake til 2023-hverdagen etter å ha vært seks uker inne på «Farmen» og «Torpet». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Tiden etter «Farmen» har ikke vært så enkel.

Kornelia Kløv (25) har vært litt usikker på om hun skal snakke offentlig om nedturen hun har kjent på etter å ha kommet hjem fra «Farmen» og «Torpet». Men hun har landet på at hun vil dele av sine erfaringer.

– Jeg tenker at det er viktig å tenke på at alle kan ha tunge perioder i livet, og at det ikke nødvendigvis er noe gærent. Det er bare en helt naturlig del av det å leve, sier hun.

Tidligere i år sa Kløv opp jobben som assisterende butikksjef for å delta i «Farmen». 25-åringen ønsket seg noe nytt i livet, og eventyret innfridde.

Allerede fra den første dagen inne på Fredheim gård utviklet hun en romanse med Sebastian Eide (33), og de to kysset i måneskinn før uke én var omme.

ROMANSE-REKORD: Kornelia Kløv og Sebastian Eide fant tonen i rekordfart inne på Fredheim gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Sebastian var jo veldig mye av «Farmen»-oppholdet mitt, men det kan kanskje virke som at han var hele «Farmen»-opplevelsen min. Det var mye mer enn en romanse, sier hun.

Oslo-jenta elsket å være omringet av folk inne på gården, til alle døgnets tider.

– De eneste gangene man var alene, var man var på do. Og det var ikke alltid man var alene da, engang. For meg var det ti av ti. Jeg elsker å være sosial, elsker å være rundt mennesker. Det er det beste jeg vet.

SOSIALT: Kornelia Kløv elsket å være omringet av mange mennesker inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

For Kløv var det en stor nedtur å måtte forlate «Farmen» i uke tre. Etter tre nye uker inne på «Torpet» valgte hun å trekke seg fra TV 2-programmet fordi hun følte at den psykiske påkjenningen ved å returnere til «Torpet» ble for stor etter å ha vært tilbake på Fredheim gård.

Da hun kom hjem til Oslo, ble det ikke lettere psykisk.

Dødsfall i nær familie

– Mye hadde forandret seg hjemme, fra jeg dro inn på «Farmen» til jeg kom tilbake. Folk hadde forandret seg, men jeg kjente på at livet mitt hang litt igjen i tid.



Overgangen fra TV-innspillingen, der hun var sosial til enhver tid og løpet var lagt opp av produksjonen, til å være arbeidsledig i Oslo – ble stor og krevende.

– Jeg har kjent på det å sitte i en middag der alle snakker om kjærester, samboere, jobber, skole... og så sitter jeg der og er litt sånn: «I går kjøpte jeg nye kaffekopper, gikk jeg en tur og trente. Det var alt jeg gjorde», sier hun stille.

– Når du ikke føler at du kan relatere deg til alle rundt deg på samme måte som før, er det fort å gå i fella med å føle seg utenfor og alene.

Dagen etter at «Farmen» hadde premiere, opplevde Kløv dødsfall i nær familie.

– Morfaren min døde den 20. september, og det var selvfølgelig en påkjenning. Det var utrolig trist.

I mobildekselet til morfaren hadde han kun to ting; dødsannonsen til sin mor og et bilde av en smilende Kornelia tatt på «Farmen».

– Det var veldig sterkt. Man sier alltid at man skal prate med familie og dem rundt deg, for du vet aldri når de forsvinner. Det kjente jeg på da han døde. Jeg var til stede på sykehuset da han gikk bort. Det var på en måte veldig fint, men i ettertid satt jeg igjen med mange tanker.

I SORG: Kort tid etter at hun kom ut fra gården, døde morfaren til Kornelia Kløv. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Ensom

Tilbake i det moderne livet, dro Kløv ut med familie og venner på ulike aktiviteter. Men noe inni hennes føltes ikke som før.

– Jeg har alltid vært en veldig utadvendt og sosial person, men for første gang har kjent på det å føle meg helt alene – selv om jeg har vært i et rom fullt av mennesker. Jeg har kjent på en ensomhet som jeg ikke har følt tidligere i livet.

Samtidig fikk 25-åringens følgere i sosiale medier se oppdateringer fra et tilsynelatende innholdsrikt liv.

– Det er vanskelig å se på sånne som meg at man er ensom. Jeg gjør jo ting, går ut og spiser med venner – og legger det ut på «story» på Instagram. Det ser kanskje ut som at: «Hun der har jo alltid noen rundt seg. Hun lever et kult liv». Men det handler om å kjenne på at du føler deg alene psykisk, selv om du ikke er det fysisk.

DELER: I sosiale medier lever Kornelia Kløv et aktivt og spennende liv, men alt er ikke alltid som det ser ut på Instagram. Foto: Privat

Kløv sier at hun hadde vanskelig for å sette ord på følelsene sine. Ettersom hun fra utsiden så ut til å leve det «perfekte» liv med mange venner, følte hun at hun ikke hadde rett til å kjenne på ensomhet.

– Å være åpen og ærlig om ensomhet er jo gjerne litt tabu i vårt samfunn. Jeg har følt på en skam rundt det å ikke trives i mitt eget selskap. At det på en måte ikke er et gyldig problem når man faktisk har mennesker rundt seg, sier hun.

– Det er veldig lett å tenke at: «De som sitter alene hver dag. De er ensomme. Jeg er ikke ensom, jeg er bare utakknemlig». Så blir det til at du går og kjenner på dårlig samvittighet for at du ikke setter nok pris på folk rundt deg. Selv om du jo gjør det.

For «Farmen»-deltakeren ble det et gjennombrudd å si høyt til venner og familie at hun kjente på ensomhet.

– For meg hjalp det veldig bare å begynne å snakke om det. Ikke på en måte som var sånn: «Hei, jeg er ensom og det er synd på meg». Jeg satt bare ord på de følelsene jeg kjente på, uten å problematisere dem. Det var superbefriende. Da innså jeg at: «Ensomhetsfølelsen sitter i hodet», og at jeg måtte begynne å ta tak i det selv.

UTE AV GÅRDEN: I begynnelsen av oktober reiste Kornelia Kløv til Bergen for å besøke Sebastian Eide. Her er de sammen i Kristiansand i forbindelse med «Farmen»-finalen. Foto: Anders Myhren / TV 2

Svarer om romansen

Mens Kløv søker nye jobber, tar hun seg nå tid til å jobbe videre med seg selv og å nyte dagene i frihet. Hun har planlagt flere reiser, blant annet til «Farmen»-venninnen Kathrine Jakobsen (41) i Alta og til «Farmen»-deltakerne som er bosatt i Bergen.

På Vestlandet kommer hun også til å møte sin «Farmen»-flørt, Sebastian Eide, igjen.

– Sebastian og jeg snakker sammen på jevnlig basis. Jeg var og besøkte ham i Bergen i starten av oktober, men nå har jeg ikke sett han siden vi var sammen på «God morgen Norge» for over en måned siden. Vi lever forskjellige liv, så det er interessant å se hvordan det utvikler seg, sier hun.

– Er du forelsket?

– Jeg er veldig glad i Sebastian. Det er jeg.

I en sms til TV 2 svarer også Eide på hvor relasjonen mellom dem står i dag.

– Det går fint mellom oss. Vi holder kontakten. Merker jo kanskje jeg har litt mye å styre på med i hverdagen med jobb, hunder, trening, oppussing og podkast. Så jeg har ikke hatt så mye tid til å besøke henne, dessverre. Det blir fint å treffe henne når vi skal til Oslo for å se finalen, skriver 33-åringen.



MYE HETS: Årets deltakere, og spesielt Kathrine Jakobsen, må tåle mye kritikk i sosiale medier. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Lirer av seg kommentarer

Hjemme i Oslo følger Kløv spent med når «Farmen» vises på TV. Etter at hun forlot gården har det skjedd mye dramatikk, og i kommentarfelt på sosiale medier er det mange som har sterke meninger om årets forpaktere.

– Uansett om det gjelder meg, Kathrine eller hvem som helst, så synes jeg at det er utrolig interessant hvordan folk kan snakke så negativt og så stygt om mennesker de ikke kjenner personlig. Flere som har ment at Kathrine oppfører seg ugreit, sitter og lirer av seg kommentarer og utsagn som man helst skulle holde seg for god til, mener hun.

25-åringen understreker at deltakerne er klar over at TV-seerne vil ha ulike meninger om dem. Selv føler hun seg skånet for de aller verste tilbakemeldingene.

– Jeg føler at det eneste jeg har fått dritt for er at jeg har fillers i leppene, og det kan jeg faktisk leve med. Hvis det er det mest provoserende ved meg, så går det helt greit, sier hun og ler.

«Farmen» ser du tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.