Rett fra «Farmen» til én uke på sykehus: – Intense smerter

UTE AV «FARMEN»: For deltakeren endte oppholdet på gården i voldsomme smerter. Foto: «Farmen» / TV 2

«Farmen»-eventyret endte med at deltakeren ble fraktet ut i båre og hastet i ambulanse til sykehuset. Obs! Saken avslører innhold fra onsdagens episode.

Det ble en dramatisk avslutning på «Farmen»-oppholdet for Sebastian Eide, som ble nødt til å trekke seg i den femte uken på gården.

– Jeg var veldig sikker på at jeg kom til å komme langt i «Farmen». Det tror jeg virkelig at jeg hadde gjort også, hvis det ikke hadde gått som det gikk.

Når TV 2 møter 33-åringen i forbindelse med finaleinnspillingen av «Farmen», er det tydelig at sykdommen har satt spor.

Sebastian framstår atskillig magrere enn han gjorde da han flyttet inn på Fredheim gård i slutten av juli.

– Jeg gikk ned 15 kilo totalt, så jeg følte meg ganske elendig da jeg kom ut av sykehuset. Da lå jeg vel på sofaen i en uke eller to. Men nå begynner jeg endelig å komme meg igjen. Jeg kjenner at jeg ikke er helt tilbake igjen til der jeg var. Jeg er fortsatt litt slapp, og skal nok litt lenger opp i vekt før jeg er fornøyd, sier han.

MEDTATT: Sebastian har gått ned 15 kilo etter å ha vært syk. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Måtte rope om hjelp

Det var i sin fjerde uke på gården at Sebastian kjente at noe ikke stemte i kroppen. Deltakerne heiste det røde flagget, og en lege kom til gården og konstaterte at det trolig dreide seg om en kraftig forstoppelse.

– Jeg klarte ikke å spise, og fikk verken i meg poteter eller grøt. Litt ut i uke fem, fikk jeg en klump til høyre nede i magen. Når jeg presset på den, så strålte smertene utover i kroppen, forteller han.

Kort tid etter legebesøket, lå Sebastian og hvilte på sengen da det plutselig smalt til i magen.

VRIR SEG I SMERTER: Sebastian i sengen inne på gården. Foto: «Farmen» / TV 2

– Da kom det bare intense smerter. Jeg prøvde å reise meg opp fra sengen, for jeg måtte jo komme meg ut. Jeg kjente at jeg holdt på å svime av. Jeg måtte rope om hjelp ut av vinduet.

Yassin kom løpende opp, og forsøkte å hjelpe Sebastian ned trappene.

– Jeg kjente at: «Nå går jeg i bakken», så jeg måtte hjelpes opp i sengen igjen. Der lå jeg i fosterstilling, hadde lavt blodtrykk og lav puls. Jeg var utrolig varm og hadde intense smerter i magen.

Hastet til sykehus

En av vaktene i TV-produksjonen kom løpende til, og Sebastian hadde på dette tidspunktet så sterke smerter at han ikke holdt ut lenger.

– Jeg sa: «Jeg klarer ikke å bevege meg, bare ring ambulansen». Så kom båten over til øya, og alle måtte bære meg ned. På fastlandet ventet ambulansen som kjørte meg til sykehuset.

– Hvordan følte du deg da du lå på båren?

– Det var jævlig vondt. Da jeg lå der, var det bare smertene jeg kjente på. Jeg har aldri kjent en sånn type smerte før. Nå klarer jeg ikke engang å forestille meg hvor vondt det var. Jeg håpet bare på å komme kjapt inn til sykehuset og få noen smertestillende for å få dette vekk, sier han.

Se video av at Sebastian ble hentet av ambulanse her:

Etter å ha blitt hastet til Sørlandet sykehus Kristiansand i ambulanse, ble Sebastian godt ivaretatt av helsepersonell – som raskt kunne konstatere at han hadde betennelse i blindtarmen.

– Det var en haug med leger som var innom og trykket på magen min. Så var det røntgen og beskjed om at: «Du skal operere». Da var det inn på operasjonsbordet rundt midnatt. Jeg husker jo ikke så mye fra det, men jeg våknet vel fire timer senere. Da kjente jeg ikke så mye, og sov videre.

BÆRES UT: Flere deltakere og helsepersonell bærer Sebastian ut av gården. Foto: «Farmen» / TV 2

Kan være dødelig

Morgenen etter fikk 33-åringen vite at legene hadde åpnet opp magen hans.

– De sa at det så helt forferdelig ut der inne. Jeg hadde så mange tarmer over blindtarmen, så de fikk bare renset opp. De fikk ikke operert den ut, men la inn et dren og så gikk jeg på antibiotika og ble liggende på sykehus i en uke.

Ifølge Helsenorge.no bør man oppsøke lege umiddelbart dersom man mistenker blindtarmsbetennelse. Uten behandling kan blindtarmen sprekke, noe som kan føre til en alvorlig infeksjon i magen, kalt bukhinnebetennelse.

PÅ SYKEHUSET: Sebastian tar en selfie på sykehuset i Kristiansand, der han havnet etter nesten fem uker inne på «Farmen». Foto: Privat

Få mennesker dør under operasjon, men dersom blindtarmen sprekker før en operasjon, er risikoen for dødelighet litt høyere. Omtrent 17 av 1000 mennesker dør dersom blindtarmen sprekker før operasjonen, opplyser Helsenorge.no.

– Jeg kjente ikke så mye på frykt, men det kunne ha vært ganske farlig hvis jeg hadde gått med dette i lengre tid. Men jeg tenkte at det ville gå fint med en gang ambulansepersonellet var der. De har såpass kjennskap til den type plager at de klarer å ta en vurdering på det, sier Sebastian.

Beskyldt for å være lat

På sykehuset måtte «Farmen»-deltakeren holde seg i ro for at plagene ikke skulle bli verre. Selv mener han at overgangen fra gårdslivet på Fredheim til det sterile rommet på sykehuset ikke ble så stor.

– I den siste uken min inne på gården, klarte jeg ikke å gjøre noe. Så de tre-fire siste dagene hadde jeg uansett bare ligget rett ut der inne, så det ble litt det samme som på sykehuset. Dessuten hadde jeg vært mentalt forberedt på at mitt «Farmen»-eventyr var over.

HJELP I TIDE: Sebastian fikk heldigvis hjelpen han trengte ute på øya. Foto: «Farmen» / TV 2

På grunn av sykdommen orket ikke Sebastian å bidra under det siste ukesoppdraget inne på «Farmen»-gården. Han legger ikke skjul på at han også i tidligere ukesoppdrag ikke var blant de mest hardtarbeidende, og opplevde derfor at flere av de andre deltakerne trodde han hadde vondt i viljen – ikke i kroppen.

– Jeg har ligget mye og slappet av. Og jeg tror nok at folk hadde et inntrykk av at: «Når Sebastian kan hvile, så går han og hviler». En del tenkte nok at: «Han er ikke så syk som han skal ha det til», sier han.

FARMEN-FLØRT: I løpet av oppholdet fikk Sebastian og Kornelia seg en mye omtalt «Farmen»-romanse, som de nå fortsetter å utforske på utsiden. Foto: Anders Myhren / TV 2

Selv om Sebastian måtte avslutte «Farmen»-eventyret ufrivillig og uten kamp, ser han tilbake på fem uforglemmelige uker – der han allerede fra start utviklet en gårdsromanse med Kornelia Kløv (25).

– For meg var det ikke viktig å stå i finalen og vinne «Farmen». Det var viktig å få en fin opplevelse. Det var egentlig viktig å være der lengst mulig. Da jeg måtte forlate «Farmen», var det mer en følelse av at jeg var utrolig takknemlig for alt jeg har opplevd. Jeg har hatt en sinnssyk bra tid inne på gården, sier han og smiler.

«Farmen» ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.