Rennes ned av nakenbilder – ikke fortalt hemmelig flamme om det

Farmen-deltaker Einar Lund, som til vanlig jobber som bonde i Trysil, ble sjokkert da han så seg selv på TV.

Produksjonen hadde bedt ham om å ikke klippe håret, noe han motvillig sa ja til. At håret hadde blitt så langt, var han derimot ikke klar over.

– Jeg så ikke ut! Det ligner ikke på meg. Jeg pleier å ha kort hår, sier han til TV 2.

Lund gremmes generelt over sitt eget utseende i årets Farmen-sesong.

– Jeg var bleik, jeg var kvisete, jeg så ut som et rævhøl, for å si det sånn, sier han og ler oppgitt.

Mottar nakenbilder fra fans

Responsen fra det motsatte kjønn kommer derfor ekstra overraskende på, siden han ikke tenker på seg selv som en kjekk mann.

Han mottar en rekke meldinger fra kvinnelige fans som sender ham både møteforespørsler og nakenbilder.

– At jeg har fått henvendelser fra jenter i ettertid, er helt sjukt. De sier jeg er kjekk, at de gjerne vil møte meg, og de spør om de kan legge meg til som venn. Jeg har også fått bilder av forskjellige kroppsdeler, sier han og ler.

– Jeg har mottatt bilder som viser rett opp i klitoris, for å si det sånn.

Har falt for «mystisk» jente

Lund blir både smigret, takknemlig og forfjamset av forespørslene, men gjør ikke annet enn å takke fansen for meldingene.

Det er nemlig en annen jente som vinner all oppmerksomheten hans i disse dager. Han ønsker ikke å identifisere henne eller si hva statusen på bekjentskapet er, men har ingen reservasjoner mot å skryte av henne.

– Jeg møtte en jente før jeg kom inn på Farmen, som jeg synes har veldig gode verdier og holdninger. Jeg vil gjerne få til noe med hun jenta.

MENTOR: Lund mener at ordfører Dan-Håvard Johnsen (55) skal bli mentoren hans på kjærlighetsfronten. Foto: Anton Soggiu

Får sjekketips av Dan-Håvard

23-åringen har i løpet av Farmen-oppholdet knyttet et nært vennskap til Dan-Håvard Johnsen (55), og planen er at sistnevnte skal hjelpe Lund med å utvikle et langvarig forhold til jenta han har møtt.

– Hvis jeg får noen gode råd fra Dan-Håvard og blir sammen med den jenta, kommer jeg til å være glad resten av livet. Du aner ikke hvor fantastisk hun er. Når man holder ut med meg i flere måneder, da er du fantastisk. Jeg er forferdelig dårlig med jenter. Jeg har elendig selvtillit, men nå har jeg møtt ei som jeg har trua på, sier Lund og legger til:

– Hvis det ikke blir noe mellom henne og meg, så melder jeg meg på Jakten på kjærligheten. Jeg driver jo en gård. Men det blir opp til Dan om han gir meg gode nok råd.

Johnsen selv håper at han kan hjelpe sin gode Farmen-venn, selv om det er noen år siden han selv var i sjekkemodus.

– Fra gammelt av har jeg litt erfaring, men jeg er litt usikker på om mine triks fra 90-tallet holder ennå, sier Lyngen-ordføreren.

– Aldri møtt en jente som henne

Lund er klar i talen på spørsmål om den «mystiske» jenta bør bekymre seg over kjendisstatusen han har fått.

– Overhodet ikke! Jeg vil ikke være kjendis. Jeg blir kjent igjen – og det er hyggelig – men jeg har aldri møtt en jente som henne før. Den jenta fortjener komplimenter herfra til Nordpolen, gliser han.

Han har ikke vist henne bildene fansen sender ham.

– Jeg har ikke vist bildene til henne, da. Vi skrur av lyden på telefonen, legger den bort, og så har vi det fint sammen.

VENNER: Lund har fått flere venner etter Farmen-oppholdet. Her er han med Hanne Mathea Friis (22). Foto: Anton Soggiu

Har forsøkt å bygge selvtillit

De andre Farmen-deltakerne har i løpet av oppholdet bedt Lund være snillere mot seg selv, og få ham til å innse at han både er attraktiv og snill.

– Einar er en kjekkas. Han er snill, god, varm og positiv. Så den dama er nok veldig fornøyd, sier Farmen-deltaker Ivana Miric (28).

Å godta slike komplimenter sitter langt inne for tryslingen.

– Vi har kjekkasen Henrik og kjekkasen Lasse, så hvorfor i all verden henvender jenter seg til meg? Men det er veldig hyggelig, sier han.