Rennes ned av frierbrev:

– Jeg tror at grunnen til at jeg klarte å komme langt, er at jeg kom godt overens med de aller fleste.

Lysluggen fra Lindesnes med de lyseblå øynene og sin evige optimisme, har vært bevisst på å være et positivt bidrag i det flere måneder lange oppholdet på Fredheim gård.

Positiviteten – og rå muskelkraft – gjør at Martin nå står igjen blant de tre som kjemper om seieren i «Farmen» 2023.

– Jeg klarte å unngå å bli valgt til førstekjempe flere ganger basert på trivsel, men så evnet jeg også å stå i tvekamp. Kanskje også at jeg valgte klokt i forhold til motstander og gren. At jeg kanskje fikk til å se meg selv litt utenfra, og andre litt innenifra, sier han.



DE GJENVÆRENDE: Martin Hals Johannessen, Anders Rydning og Carla Haringstad er de siste tre som kjemper om seieren i «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Rumpeslikker

Som kristen har han forsøkt å vende det andre kinnet til når det har oppstått konflikter. Den milde og tålmodige framtoningen har imidlertid fått flere TV-seere til å rette kritikk mot 24-åringen i ulike kommentarfelt på nettet.

– For noen ser det kanskje ut som at jeg prøver å smiske. Jeg har blitt omtalt som en rumpeslikker, men det får jeg bare tåle. Det var ikke sånn det opplevdes for meg der inne. Det var ikke det som var intensjonen min, i hvert fall.

Martin har fått mange positive tilbakemeldinger på at han gjør en god figur på «Farmen», men sier at det er lett å ta til seg de negative kommentarene.

– Det er folk som skriver at man er kynisk, ikke sant? Eller at man er falsk. Mye sånne ting. Det kjenner jeg. Det stikker, selv om de som skriver sånt ikke kjenner meg engang.



TREFFER: Martin forsøker å holde seg unna kommentarfelt, for visse ting som skrives der treffer hardt. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Ivrige friere

Mange har også latt seg sjarmere av sørlendingen etter å ha sett ham i snart elleve uker på «Farmen».

Innboksen til Martin er nemlig full av såkalte «frierbrev».

– Det er det flere som har tatt kontakt, ja. Det er noen som jeg kjente litt fra før, som plutselig sender melding. Og så er det andre som jeg ikke vet hvem er, som sender melding og spør om jeg kunne tenke meg å gå en tur eller ta en kaffe. Så jeg får noen interessante tilbud, sier han og ler.

GODE VENNSKAP: Martin har fått flere gode venner fra oppholdet på Fredheim gård. Her med Bård Kristiansen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Det er veldig hyggelig med folk som legger litt innsats i det. Det var ei som skrev en kjempelang melding om hvordan hun bare var helt overbevist om at jeg var den beste matchen for venninnen hennes. Det synes jeg er hyggelig.

De ivrige «frierne» får nok ikke det svaret de håpet på av «Farmen»-deltakeren.



– Personlig så passer det veldig dårlig for meg for tiden. Jeg svarer de fleste, men de får et litt sånn hyggelig, avvisende svar. Jeg skal ikke si at jeg ikke er klar for å finne kjærligheten. Det høres veldig vondt ut, men det passer litt dårlig å date eller å få seg en partner akkurat nå. Det er mye som svever litt for tiden.

GODT TRENT: For Martin er trening en hobby. Han trener fem-seks dager hver uke. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Viser muskler

At 24-åringen er populær, skyldes kanskje også hans imponerende fysikk. I finværet ute på Monsøya i Søgne, har Martin vist seg mye i «baris».

– Hvordan jeg har fått musklene? Jeg har jo trent, da. Det er noe som gir meg veldig mye, både fysisk og psykisk. Jeg driver med styrketrening, men så liker jeg også å sykle og klatre, spille tennis, golf og mye forskjellig. Så det er kanskje bare en aktiv livsstil, kombinert med trening og disiplin.

I løpet av de elleve ukene på Fredheim gård, tærte det ensformige kostholdet etter hvert på muskelmassen.

Martin gikk ned nesten ti kilo, og jobber nå med å komme inn i de gode treningsrutinene igjen.

– For meg som har drevet så mye med trening, så er det veldig demotiverende å være svakere. Det kan jeg kjenne litt på, at jeg må bygge opp kroppen igjen etter oppholdet på «Farmen». Det har vært tøffere enn jeg hadde forventet.

OVERGANG: Å vende tilbake til det moderne livet etter «Farmen» har ikke bare vært enkelt. Foto: Anton Soggiu / TV 2

I likhet med andre deltakere, har 24-åringen opplevd å kjenne på en tomhetsfølelse etter «Farmen».

– Man skulle kanskje tro at man får veldig god selvtillit når man har vært på «Farmen» og blir TV-kjendis. Jeg tror det er mange der ute som tenker at du da har oppnådd noe, og at da er du fornøyd og har god selvtillit. Men jeg føler ikke så mye på det selv. Jeg er en svakere versjon enn jeg har vært før.

– Guds vilje

Gjennom hele «Farmen»-oppholdet har sørlendingen vært åpen om sin kristne tro. Han mener også at det er Guds vilje at han står igjen blant de tre siste i TV 2-konkurransen.

– Selvfølgelig så må jeg jo ha litt gudfeldigheter på min side. Jeg ba mye om råd og veiledning. Jeg sa ofte til Gud at: «Hvis ikke det er bra for meg å være her, og hvis ikke det er oppbyggelse for ditt rike, så må du bare sende meg hjem». Så det var tydeligvis en mening med at jeg skulle være der inne litt lenger.



I SVEVET: Martin framstår nærmest som en flyvende engel der han kaster seg ut i sjøen på Monsøya. Foto: Anton Soggiu / TV 2

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan produksjonen gjennomførte en razzia og kjeftet på deltakerne etter at de hadde smuglet inn diverse matvarer fra omverdenen.

Selv om Martin ønsker å opptre i tråd med kristne verdier, føler han ikke at «Farmen»-deltakelsen har vært i konflikt med hans livssyn.

– Men det har kanskje vært litt utfordrende å stå frem som en kristen. Det er veldig stort ansvar å skulle være han kristne, ikke sant? For folk legger jo mye i det. Den forståelsen de får i møte med meg som kristen, den tar de kanskje med seg videre når de møter andre kristne mennesker.

STORT ANSVAR: Som en kristen, føler Martin på et stort ansvar i møte med andre. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Bare et menneske

24-åringen opplever det som om han blir en slags rollemodell for hvordan andre mennesker opplever en kristen person.

– Det er litt skummelt. Det har jeg mye ærefrykt over. Jeg merker at jeg ofte har blitt litt testet. Folk kan si: «Han er kynisk, så han er en dårlig kristen». At man blir veldig testet på sine verdier og idealer.

– Det er ikke alltid jeg heller klarer å leve opp til hvordan jeg skulle ønske. Jeg er jo bare et menneske, jeg også.

TAKKNEMLIG: Martin syntes det mest spennende med «Farmen» har vært muligheten til å leve inne i et helt annet univers. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Om Martin er vinneren av årets «Farmen»-sesong, gjenstår å se i søndagens finalesending. Uansett føler han at oppholdet på Fredheim gård i seg selv var en slags seier.

– Jeg er fortsatt takknemlig over at jeg fikk lov til å være med på en så stor opplevelse. Jeg følte at jeg lærte mye om meg selv, og om andre. Føler at jeg har utviklet meg som person. «Farmen» er noe jeg aldri ville vært foruten. Jeg har fått mange gode vennskap, og har opprettholdt kontakten med de andre. Det er veldig hyggelig.

