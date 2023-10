Reagerer på konseptet: – Helt forferdelig

Det er ingen tvil om at «Torpet» har bydd på både oppturer og nedturer for deltakerne i år.

Dramatikken har bredt seg utover småbruket, og flere av de tidligere «Farmen»-deltakerne har kjent på den brå overgangen.

Under torsdagens tvekamp var det Christopher Scott (29) og Per Georg Johansen (63) som kjempet om plassene sine. Utfallet i konkurransen bunner i et problem for én av deltakerne.

KAMP: Det var Christopher Scott og Per Georg Johansen som måtte kjempe om plassene sine. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Helt feilslått

Christopher og Per Georg skulle nemlig konkurrere i Kniven. Etter en stund valgte derimot sistnevnte å gi seg.

Bakgrunnen for dette stammer fra da han kom inn på småbruket. Per Georg forteller at det var en stor nedtur for ham å gå fra «Farmen» til «Torpet».

– «Torpet» var etter min oppfatning, og flere av de andre deltakerne, konseptuelt feil. Det verste med «Torpet» var ikke å være der, men uforutsigbarheten om hvor lenge vi skulle være der.

KORT TUR: Per Georg var innom «Torpet» kun et par dager før han måtte reise hjem. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Deltakerne får nemlig ikke vite når ting skjer, før det faktisk skal skje. Per Georg mener at dersom han hadde visst at de skulle på småbruket i for eksempel to uker, så hadde han vært på «Farmen» i dag.

– Men det fikk vi ikke vite, og det synes jeg var helt feilslått. Det burde TV 2 ha sørget for at vi fikk vite, sier han.

– Det var helt uforutsigbart. Å sitte der på 35 kvadrat, titte i veggen eller se ut over vannet i tre uker, det er ikke meg. Da hadde jeg gått på veggen, legger han til.

Les svaret fra TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl lenger ned i saken.

Motivasjonen forsvant

Da Per Georg røk ut fra «Farmen» og tok turen videre til «Torpet», var motivasjonen god. Helt fram til han fant ut at de ikke visste hvor lenge de skulle være der.

Da tok han en prat med produksjonen.

KNIVEN: Per Georg valgte kniven i kampen mot Christopher. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg spurte regi om de kunne fortelle noe om hvor lenge vi skulle være der. Det kunne de ikke si.

Han var der kun noen få dager, før han gikk ut i tvekamp mot Christopher og slapp kniven.

– «Torpet» var helt forferdelig, sier 63-åringen.



Tapte med vilje

Han mener selv at han hadde vunnet mot Christopher i alle grener.

Per Georg ville likevel gi ham en muligheten til å slå ham, og valgte kniven da grenen var ny for ham.

– Jeg valgte å gi ham en sjanse, men jeg ga meg etter ti-elleve minutter. Jeg kunne gått mye lenger, men jeg fant ut at uforutsigbarheten ikke var noe for meg. Jeg blir for rastløs.

– Så du trakk deg?

– På en måte gjorde jeg det. Jeg lot ham vinne. Jeg må være ærlig på det.

Han angrer ikke på valget i dag, men påpeker at det var nettopp uforutsigbarheten som ødela for ham.

Mener konseptet er feil

Per Georg mener at konseptet burde vært ordnet på en annen måte. Han mener det burde være forutsigbart. Dersom det hadde vært slik, mener han at han hadde kommet inn på «Farmen».

– Jeg synes det er uheldig for programmet. Jeg tror programmet hadde hatt en bedre vinkling, og hadde vært bedre for seerne, hvis det hadde blitt gjort på en annen måte.

Han forteller at man føler seg isolert på «Torpet».

– Det er for kjedelig, og det er ødeleggende for motivasjonen. Selv om vi ville ønsket å kjempe alle sammen, så mistet vi gnisten da vi ikke visste hva vi kunne se for oss.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl skriver i en e-post at «Torpet» har alltid hatt en opptaksperiode på åtte uker, men at de aldri forteller deltakerne hvor lenge de faktisk skal være der.

– Hvis vi hadde fortalt deltakerne på Torpet hvor lenge de skal være der, eller hva som skal skje, hadde vi mistet noe av muligheten til å overraske.

Dahl skriver at de synes det er leit at Per Georg sitter igjen med en såpass negativ erfaring fra tiden på «Torpet»

– Vi har stor forståelse for at deltakerne synes det er utfordrende å være på «Torpet», og det er utvilsomt en mye større psykisk påkjenning en på selve «Farmen». Det er færre folk å sosialisere med, og oppholdet kan derfor fort bli mer krevende rent sosialt. I tillegg skjer det mindre på «Torpet» enn på «Farmen», og det er i større grad opp til hver enkelt å fylle tiden sin på «Torpet» med noe meningsfullt, og å sysselsette seg selv.



