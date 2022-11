Reagerer på behandlingen av Farmen-dyrene: – Syntes ikke noe om det

Det er finaleuke på Farmen og det er nå kun fire deltakere igjen: Lasse Fredheim (26), Bente Rabba (54), Henrik Eijsink (26) og Andrea Marie Rosli (24).

På tirsdag ble det gjennomført en hinderløype, der Hanne Mathea Friis (22) og Ivana Miric (28) måtte ta farvel med Li gård.

Da TV 2 møtte de to deltakerne etter exiten, avslørte sistnevnte en hendelse med dyrene hun reagerte på.

Denne hendelsen kom ikke med på TV-skjermen.

– Viktig at dyrene skulle ha det bra

Én av oppgavene til Farmen-deltakerne er nemlig å ta vare på gårdsdyrene. I løpet av sesongen fikk flere et nært forhold til flere av dyrene.

– Jeg har aldri hatt kjæledyr, verken bodd på gård eller har hatt noe erfaring med dyr sånn sett. Men det var veldig viktig for meg at dyrene skulle ha det bra, sa Ivana kort tid etter hun røk ut av programmet.

– Det gir jo mening. Selv om man har veldig mange oppgaver generelt innenfor gårdsdrift, og man har ukesoppdragene, så er på en måte dyrene det viktigste.

Ivana kunne deretter avsløre en hendelse, som var ment som en spøk, som hun ble utsatt for under oppholdet. Denne spøken falt ikke i god jord hos 28-åringen.

– Jeg syntes ikke noe om det, uttrykte hun.

Hønene fikk seg en tur

Hendelsen skjedde da Ivana, Hanne og Hashar Aziz (34) sov i storbondehuset.

– Lasse og Henrik syntes det var morsomt å ta hønene på nattestid og kaste dem inn i storbondehuset. Jeg tok det opp med dem, sa hun.

– Hvis jeg hadde vært en høne, så hadde jeg ikke satt så veldig pris på å bli flytta fra hjemmet mitt og til et annet sted som jeg ikke aner hvor er. Spesielt når jeg tror de sov. Det er ikke noe særlig.

Henrik og Lasse forteller at dette var i forbindelse med «prank-week», som de innførte som følge av dyster stemning på gården. De skulle få opp humøret ved å gjennomførte diverse spøker på deltakerne.

Se video under av flere av påfunnene.

– Vi helte vann på noen i dusjen, spikra opp en dukke under dosetet og skremte folk. Den gøyeste var da vi tok to høner og satte de inn på storbondehuset mens Ivana, Hanne og Hashar sov, sier Lasse når TV 2 ringer ham.

– Det var nok en skjellsettende opplevelse for dem, men det var forsøkt gjort med et glimt i øyet for å få humoren tilbake.

– Hadde ikke gått gjennom med spøken

Lasse påpeker at det var ingen onde hensikter ved spøken.

– Det var mye lavt blodsukker og lite tilgang på mat, så da måtte vi ty til litt drastiske verk. Ivana mente at det var litt dårlig dyrehold. Jeg kan kanskje være enig i det, men samtidig har hønene aldri vært mer frittgående enn på de fem minuttene i storbondehuset, sier Lasse.

Henrik forteller at de var veldig forsiktige og at de ikke så noe tegn til at hønene hadde vondt av det.

GÅRDSLIVET TOK PÅ: Farmen-deltakerne kjente på dyster stemning som følge av lite mat flere ganger gjennom sesongen. Lasse Fredheim og Henrik Eijsink ville få opp humøret med diverse spøker. Foto: Anton Soggiu

– Jeg skjønner Ivana sin side. På generelt grunnlag skal man være forsiktig og ikke bruke dyr som underholdning på deres bekostning. Men hvis noen av hønene hadde begynt å gjøre motstand eller gitt uttrykk for at de var ukomfortable, så hadde vi ikke gått gjennom med spøken, sier Henrik.

Blitt glad i dyrene

Ivana forteller at det var blant annet Benjamin sin innstilling til dyrene som påvirket hennes eget syn på dem.

– Han har jo vært veldig på at vi skal passe godt på dyrene og det smitta litt over på meg. Han har flere ganger poengtert at: «Ivana, du er bonde nå. Du må ta vare på dyrene og det gjør ikke noe om du får litt bæsj på deg». Så jeg har tilpasset meg veldig, sier 28-åringen.

Kua går til angrep: – Herregud!?

Hun hadde ikke forventet å bli såpass glad i dyrene som hun ble.

– Selv om jeg er glad i dyr, så har jeg blitt enda mer glad i dem. Spesielt kuer som er store. Hestene har jeg ikke kommet helt innpå, kanskje. Det er mye kilo og muskler der som løper rundt på tunet.

Farmen-finalen sendes førstkommende søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.