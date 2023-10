Reagerer etter sjokk-exit i «Farmen»: – Ikke dette jeg meldte meg på

Det ble dramatisk på «Torpet» denne uken da deltakerne fikk et sjokkbrev.

Charlotte Tigerstedt (53) og Bent Inge Høiland Rundevold (28) hadde noen dager tidligere kommet inn på småbruket for å hjelpe til. Nå skulle derimot alle ut i kamp.

Deres eneste sjanse for å komme tilbake til «Farmen», var å først kjempe seg inn på «Torpet» og så overleve ukene der. Tvisten ble ikke tatt godt imot.

I den siste grenen, kniven, endte både Kjell Strand og Charlotte opp med å trekke seg. Nå reagerer de.

TRAKK SEG: Både Kjell Strand og Charlotte Tigerstedt trakk seg fra konkurransen. Foto: TV 2

Bestemte seg på forhånd

Før deltakerne hadde fått brevet, debatterte de om hva som kommer til å skje i de kommende dagene, ifølge Kjell. Utfallet som ble, hadde de ikke sett for seg.

– Om jeg ble værende eller ikke, betydde ikke så veldig mye for meg, men jeg syntes veldig synd på de som kom inn fra «Farmen».

Han mente at Charlotte og Bent Inge fortjente å bli værende på «Torpet». Han hadde derfor nesten bestemt seg på forhånd at han ikke skulle vinne noen av kampene.

– De følte seg rett og slett lurt. Når de meldte seg frivillig, så trodde de at de skulle være der to-tre dager. De hadde jo aldri trodd at de skulle ut i kamp med oss, mener Kjell.

– I mine øyne så ble jo egentlig Bent Inge og Charlotte kastet ut fra fra «Farmen».

– BLE LURT: Kjell mener Bent Inge følte seg lurt. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Mener hun fikk feil beskjed

Det ble heller ikke slik Charlotte hadde sett for seg. Ifølge henne fikk hun feil beskjed fra produksjonen.

– Dagen før så spurte jeg om jeg var ute av «Farmen». «Nei, det er du ikke». Man kan jo ikke direkte si at jeg var det da. Man kan jo ikke kjempe seg inn i noe man ikke har gått ut av, sier hun.

Charlotte forteller at tvisten ikke var en del av det hun hadde meldt seg på.

– Det var ikke dette jeg meldte meg på. Det ble ikke den konkurransen jeg hadde forberedt meg på.

Hun påpeker at hun skjønner at det er et spill og at det må gjøres endringer. Likevel reagerer hun på beskjeden hun fikk om at hun fremdeles var en del av «Farmen».

Da hun og Bent Inge fikk i oppdrag om å hjelpe på en annen gård, visste de ikke at de mistet plassen sin på «Farmen». Fram til sjokkbeskjeden jobbet de hardt i fem dager, med tro om at de ville få noe igjen for det. Slik ble det ikke.

– Jeg synes det ble veldig rart fordi moralen i det er for dårlig. Jeg kunne i prinsippet kjempe meg tilbake, men man kan ikke kjempe seg tilbake til en plass man har.

Mener konseptet forsvant

Ifølge henne ble hun aldri slått ut av «Farmen», men heller av «Torpet».

– Selve konseptet med å skulle ut i tvekamp var borte. Det forsvant for min del. Da handler alt rett og slett bare om et lotteri.

Hun trodde heller «Farmen» handlet om å overleve og ta gode valg, og ikke dette.

IKKE FORNØYD: Charlotte mener konkurransen etter hvert minnet om et lotteri. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg skjønte ikke at jeg var ute. Jeg skjønte ikke noe av det. For meg blir det bare en logistikkbrist. Hadde jeg vært produsent, ville jeg prøvd å gjøre et stunt som fikk folk til å tenke seg om til å ta bedre valg, ikke dårligere.

Til tross for den dramatiske tvisten, påpeker hun at hun ikke er sur og at hun ellers hadde en fin opplevelse.

– Jeg er ydmyk på at dette er et spill og det vil jo vise seg når de sender det, om dette var en lur plan.

GJENGEN: Kjell, Finn Olav, Charlotte, Bent Inge og Christopher inne på «Torpet. » Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Har forståelse

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, kommenterer tvisten som vekker sinne blant flere av deltakerne.

– Vi har i år gjort flere endringer i «Farmen» og vi har forståelse for at deltakerne reagerer ulikt på dette.

Dahl påpeker at deltakerne som måtte forlate Fredheim gård teknisk sett ikke var ute av konkurransen.

– Bent Inge og Charlotte er to fantastiske deltakere som virkelig gir av seg selv. Alle deltakerne som ender opp på «Torpet» har mulighet til å kjempe seg tilbake til «Farmen», sier TV 2s pressesjef.

Se «Torpet» mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play. «Farmen» ser du tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.