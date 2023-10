Razzia og kjeft etter smugling: – Måtte ta slutt

I sommer flyttet en gjeng inn på Fredheim gård på Monsøya i Søgne. For å leve 100 år tilbake i tid i «Farmen», hadde de 17 deltakerne frivillig gått med på å gi avkall på det moderne livets goder.

I TV 2-konkurransen, med undertittelen «kampen for tilværelsen», må forpakterne jobbe beinhardt under ukesoppdragene for å tjene penger – som de igjen kan kjøpe mat for på markedet.

Nå viser det seg at det også ble brukt mer kreative «arbeidsmetoder» for å få mat og godsaker på bordet.

Flere ganger skal deltakere ha lurt til seg mat, enten ved å smugle det inn fra utenforstående eller ved å forsyne seg av produksjonens lager.

– Veldig teit

Maria Andberg (23), som kom inn som utfordrer, er en av dem som innrømmer å ha brutt reglene.

– Da jeg dro inn dit, så hadde jeg den innstillingen om at man ikke skulle smugle inn noe. Men så kommer man til et tidspunkt hvor man blir veldig sulten. Når jeg tenker tilbake, så blir jeg litt engstelig av å tenke på hvor langt jeg var villig til å gå, sier hun.

SMUGLET: Maria innrømmer å ha smuglet inn både mat og snus. Anton Soggiu / TV 2

Sammen med Björk Valnes Atladottir (28) skal Maria ha gått rundt på Monsøya, gjerne under påskudd av at de skulle lete etter hestene som ofte løp ut av gårdsområdet. Her ligger det flere private hytter.

Ved ett tilfelle rodde en jentegjeng forbi i en båt. Da gikk Björk og Maria ut på leting etter jentenes hytte, og kom tilbake til gården med en kilo sukker og en pose havregryn.

– Jeg kan kun stå for det jeg har gjort, og det er at jeg og Maria hentet havregryn og sukker til fellesskapet, som ble brukt til å lage grøt. Det er veldig teit sett i ettertid, men hele gjengen koste seg med havregryn og sukker, sier Björk.

GIKK TIL NABOHYTTE: Björk hentet mat fra en hytte i nærheten av «Farmen»-gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Konkurrerer ikke på lik linje

Kathrine Jakobsen (41) bekrefter at sukkeret og havregrynet gikk til fellesskapet, men sier at hun likevel reagerte på at enkelte brøt regelverket ved å smugle inn matvarer.

– De oppsøkte folk for å få både det ene og det andre. Da kjente jeg at jeg reagerte litt. Jeg var også irritert fordi Yassin hadde hacket koden på hengelåsene, så han kom seg jo inn på lageret og hadde tilgang til ting selv.

– Hentet han mat fra produksjonens lager?

– Det var kaffe og sjampo, for eksempel, sier Kathrine.

GIKK TIL FELLESSKAPET: Sukkeret og havregrynet ble brukt til grøten som alle inne på gården spiste. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Ubegrenset tilgang

Når TV 2 spør Yassin El Barkani (31), bekrefter han historien.

– Inne på storbondehuset var det et sanitetsrom som var avstengt med en tresifret kodelås. Jeg satt og kjedet meg da jeg hadde nattevakt for kalven, så av ren nysgjerrighet prøvde jeg alle mulige kombinasjoner på denne låsen, og vips så åpnet den seg, forteller han.

– Da fikk jeg ubegrenset tilgang på tannpasta, håndsåpe og fyrstikker. Og det var også sjampo i en liten flaske. Jeg ble en «provider» der inne. Folk som trengte ekstra tannpasta eller en ekstra tannkost, fikk dette av meg. Men dette var noe de fleste kjente til og nøt godt av.

– Angrer du, Yassin?

– Det ble litt kjedelig der inne, og jeg trengte litt adrenalin. Derfor fant man på litt sprell. Men jeg vil ikke si at det var juks, for det gjorde ikke tilværelsen der inne så veldig mye enklere, bare mer hygienisk. Og jeg angrer ikke. Alle fikk nyte godt av disse godene, og da det det greit. En liten bonus til oss alle inne på gården, sier 31-åringen.

Yassin forundrer seg over at Kathrine forteller til TV 2 at hun ble irritert på ham for å ha ordnet tilgang på lagerrommet.

– Jeg kjenner meg ikke igjen utsagnet fra Kathrine, når det kommer til at deltakerne hadde noe imot dette. Hun var selv en av dem som ønsket å nyte godt av disse godene, sier han.

HACKET LÅSEN: – Det tok meg tre og et halvt minutt å knekke koden på låsen, sier Yassin til TV 2. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Snek unna mat

Kathrine innrømmer at heller ikke hun har 100 prosent rent mel i posen, men påpeker at hun aldri smuglet noe inn fra utenforstående.

– Om vi hadde igjen ingredienser fra ukesoppdraget, for eksempel, så skulle jo det leveres inn. Men jeg var snar med å gjemme det unna. For det var jo ingen som kunne komme og si: «Men dere har ikke brukt alt dette». Alt jeg snek unna, uansett om det var smør, korn eller «whatever», så delte jeg det alltid med alle. Så når man trodde at man ikke hadde mer igjen, så tok jeg det fram. Det ble en greie, og alle visste at jeg gjorde det, sier hun.

– Er ikke det også en form for juks, synes du?

– Jeg følte at det var litt forskjell på hvordan jeg gjorde det og enkelte av de andre. Reglene var såpass klare, følte jeg.

GJEMTE UNNA: Når de gikk tomme for varer, gikk flere til Kathrine og spurte om hun ikke kunne hente fram noe av det hun hadde lagt til side. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Hun fortsetter:

– Maria kunne komme og si: «Jeg har lyst til å prøve å få tak i noe. Skal jeg gjøre det?». Da sa jeg klart ifra at: «Vet du hva? Gjør hva dere vil, men jeg vil ikke involveres i det. Og så får dere ta konsekvensene av dette selv». Vi hadde skrevet under på avtaler der det sto hva vi har lov til å gjøre og ikke, sier Kathrine.

41-åringen fra Finnmark opplevde at enkelte av regelbruddene gikk på bekostning av konkurransen inne på gården.

– Når du har noen som opparbeider seg de fortrinnene, konkurrerer du ikke på lik linje som de andre, mener hun, men understreker samtidig at det som kom inn av ekstra mat stort sett ble delt av alle – også henne selv.



Maria sier til TV 2 at hun ikke kjenner seg igjen i at Kathrine ikke ønsket å ta del i opptrinnet.

– Jeg tar ansvar for å ha forlatt gårdens grenser, men godene jeg fikk tok Kathrine selv ansvar for å fordele ut. Hun la også inn ønsker om varer jeg skulle få tak i, sier 23-åringen.

LITT EKSTRA I GRØTEN: Deltakerne koste seg litt ekstra med frokosten etter utfluktene fra gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Razzia på gården

Området rundt TV-innspillingen på Fredheim gård er bemannet med vakthold, men produksjonen skal likevel ikke ha klart å fange opp alle regelbruddene som ble begått.

Men én av Marias turer til nabohyttene, gikk derimot ikke under radaren.

– Jeg løp til noen polakker som bygget på en hytte, ikke så langt unna, og tok imot noe brød, smør og skinke. Jeg fikk også tak i fire snus. De måtte vi gjenbruke, og gjemte det i et puslespill på soverommet. Smøret tror jeg vi la under sengen. Vi måtte gjemme det masse rare steder, innrømmer 23-åringen.

Gjemmeleken var til liten nytte, for produksjonen oppdaget opptrinnet og skal ha gjennomført en razzia inne på gården, der de fant både de innsmuglede matvarene og en kaffepose som Yassin hadde hentet ut fra lageret.

TOK GREP: Niklas Baarli kom inn på gården for å irettesette deltakerne. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Etter razziaen kom programleder Niklas Baarli (34) inn på gården for å sette deltakerne kraftig på plass. Det bekrefter TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

– Da deler av regelbruddene ble kjent, ble deltakerne samlet til en prat med programleder Niklas Baarli. Her fikk de beskjed om å følge reglene, og at smugling av mat og andre hjelpemidler utenfra måtte ta slutt, opplyser Dahl.

– Trengte å bli satt på plass

Maria mener selv at det var nødvendig av produksjonen å gripe inn.

– På det tidspunktet så hadde det gått litt over stokk og stein, og vi trengte å bli satt på plass. Jeg tror personlig at jeg kanskje var den verste. Jeg tror jeg trengte å bli satt på plass for å ikke gjøre det mer. Jeg kjedet meg mye, og hadde behov for å tøye de grensene for å kjenne på litt adrenalin i kroppen, erkjenner Maria.

– Tok smuglingen slutt etter at produksjonen grep inn?

– Ja, alle ble veldig redde etter at vi fikk kjeft fra Niklas. Så vidt jeg vet så var det ingen som turte å gjøre noe etter det. Men det gikk rykter om at noen hadde «preworkout», og det er jo dumt med tanke på en eventuell fysisk tvekamp.

– DEN VERSTE: Maria mener at hun kan ha vært den deltakeren som tøyde strikken lengst inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Skriver under på kontrakt

Pressesjef Dahl forteller at produksjonen i forkant av «Farmen»-innspillingen tar grep for å forsøke å gjøre gårdsopplevelsen 100 år tilbake i tid så autentisk som mulig.

– Alle deltakerne på «Farmen» skriver under på en kontrakt i forkant av innspillingen hvor de bekrefter å følge spillereglene. I tillegg får de muntlig beskjed om at brudd på reglene kan få konsekvenser. Oppholdet på gården er i stor grad tillitsbasert, og vi oppfordrer alltid deltakerne til å følge reglene.

– Hvilke konsekvenser fikk smuglingen for deltakerne?

– Dette fikk ingen konsekvenser for deltakerne, annet enn klare oppfordringer om å følge reglene, sier Dahl, som likevel påpeker at regelbrudd i prinsippet kan føre til at deltakerne kan bli kastet ut av programmet.

