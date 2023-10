Raser mot produksjonen: – Jeg føler meg brukt og rundlurt

– Det er helt forkastelig. Jeg angrer på at jeg ble med. Det var ikke dette jeg så for meg, raser Bent Inge Rundevold.

28-åringen sparer ikke på kruttet når han snakker om tvisten TV 2 og «Farmen»-produksjonen la inn i årets sesong, som førte til at han forlot Fredheim gård – uten kamp.

I starten av den andre uken mottok forpakterne på «Farmen» et brev om at de skulle stemme på to personer som skulle hjelpe til på en nabogård.

– I et avsnitt i brevet sto det at: «Det er usikkert om eller når disse deltakerne kan eller vil komme tilbake til Fredheim gård». Da var det selvfølgelig ingen som ville reise, sier Bent Inge.

Fordi mange kviet seg for å skulle forlate «Farmen»-gården, tok Bent Inge og Charlotte Tigerstedt (53) en for laget – og meldte seg til slutt frivillig.

– Jeg har blitt oppfostret av mine foreldre til at hvis det er folk som trenger hjelp til noe, så skal du dra ut og hjelpe folk. Jeg har lært at du ofte skal tenke på andres behov framfor dine egne, sier han.

GIKK I KJELLEREN: Da Bent Inge forsto at han ikke skulle tilbake på «Farmen»-gården, svartnet det nærmest for ham. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Rundlurt

Bent Inge forteller at han i tidligere sesonger av «Farmen» har sett at enkelte deltakere hjelper til på andre prosjekter, og at det gjerne vanker en form for belønning for utført arbeid – før de returnerer til gården.

– For meg og Charlotte, så kan vi vel begge ærlig innrømme at vi så for oss at vi som meldte oss frivillig og reiste ville få en gulrot i den andre enden. At det å ta utfordringen skulle lønne seg for dem som reiste. Men det gjorde det jo faen ikke.

Til 28-åringens store overraskelse, havnet han og Charlotte på «Torpet», som er et sideprogram av «Farmen».

– Det første som slo meg da vi havnet på «Torpet», var egentlig: «Faen, nå vil jeg bare sette meg i vranglås». Jeg følte at vi hadde blitt rundlurt. Hvorfor i all verden skulle de sende oss inn på «Torpet»?



Bent Inge jobbet i opptil 17 timer hver dag inne på «Torpet», i håp om å komme tilbake til «Farmen». Hvor lenge han måtte bli værende der inne, fikk han ingen informasjon om.

MÅTTE ROES NED: Finn Olav måtte forsøke å roe ned en forbannet Bent Inge inne på «Torpet». Foto: TV 2

– Jeg spurte produksjonen, og fikk ikke vite noen ting. De kunne ikke svare meg på en dritt.

Han forteller videre at produsenten etter hvert avslørte utfallet av den nye tvisten.

– Jeg spurte han rett ut: «Hva faen er opplegget her egentlig? Hvor lenge skal jeg være her?». Da avslørte han seg ved å si: «Det sto jo i dette brevet at det kunne gå flere uker før dere i det hele tatt kunne vende tilbake til Farmen». Da svarte jeg at han dreit seg loddrett ut, for det var faen ikke det som sto i brevet.

Bent Inge og Charlotte hadde tatt med seg brevet inn på «Torpet», og viste dette til produsenten.

– Da ble produsenten sjokkert, og skjønte at han hadde spolert hele opplegget. Jeg forsto med en gang at: «Satan, nå er vi fucked». Vi har blitt rundlurt.

HAVNET PÅ «TORPET»: Charlotte og Bent Inge befant seg plutselig inne på «Torpet» med Kjell, Finn Olav og Christopher. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Et jævla stunt

Etter hvert fikk Bent Inge beskjed om at han og Charlotte kun fikk komme tilbake til «Farmen» dersom de kom seirende ut av kamp inne på «Torpet».

– Jeg ble forbanna. Jeg ble sur. Jeg tenkte: «Hva i helvete er dette her for slags jævla tvist? Hva er underholdningsverdien i dette her?». Å sende to deltakere ut av «Farmen» for å komme inn på «Torpet», tenkte jeg at var et jævla stunt for å få opp seertallene på «Torpet»-programmet.

28-åringen reagerer på at TV-produksjonen har planlagt denne tvisten for lenge siden, og at deltakerne – som tar seg ulønnet fri fra sine jobber i flere måneder – bevisst blir ført bak lyset når det kommer til å få oppfylt drømmen om å delta i «Farmen»-eventyret.

– Jeg føler meg brukt og rundlurt, og jeg føler meg som en idiot som i det hele tatt tenkte på fellesskapet framfor meg selv. Jeg sa til produksjonen at dette rett og slett var pill råttent gjort mot to gode mennesker som meg og Charlotte.

Han hever stemmen, og holder ikke tilbake på sin misnøye.

– Programmet heter «kampen for tilværelsen», men jeg har jo faen ikke kjempet for min tilværelse. For meg blir det mer «kampen for popularitet» eller «kampen for å skape drama». Dette er noe av det dummeste jeg har vært med på. Man skulle faen ikke tro at det var sånn «Farmen» skulle være.

FORTSATT SINT: Innspillingen av «Farmen» og «Torpet» er nå avsluttet, og Bent Inge kjenner fortsatt på et sinne etter å ha kommet hjem. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Reagerer på moralen

Bent Inge sier at han er klar over at «Farmen» er et spill, men at han var av den oppfatning at deltakerne kun ryker ut etter å ha blitt valgt til første- eller andrekjempe, og at de på rettferdig vis forlater gården gjennom tvekamper.

– Det er greit nok at de skal lage nye tvister, som sikkert får opp seertallene ved å ikke gjøre «Farmen» så forutsigbart. Men hva er det egentlig de prøver å få fram med denne tvisten? Det eneste de oppnår med dette, er å vise at det ikke nytter å være dumsnill eller å prøve å hjelpe noen andre. At det ikke er noe vits i å melde seg frivillig til noe, for det var jo det som ble undergangen til meg og Charlotte, mener han.

– Så hvis det er den moralen de skal få fram, at: «Ikke vær snill i dette livet. Tenk på deg selv, for det er sånn du kommer langt», ja da vil jeg si at de har fått fram poenget sitt.

Innspillingen av «Torpet» og «Farmen» er nå avsluttet, og Bent Inge er tilbake i sitt daglige liv.

– Jeg var forbannet fra jeg kom til «Torpet», og er like forbannet i dag. Jeg har netter der jeg ligger oppe og helst slår meg selv i hodet og skriker til meg selv: «Hvorfor i helvete var du så dum og grei med folk som du faen meg ikke kjente engang?». Men det er bare sånn jeg er oppdratt, og det skulle jeg bli straffet for.

VIL TILBAKE: Bent Inge håper på en ny deltakelse i «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Vil ha ny deltakelse

28-åringen sier at produksjonen har forholdt seg til hans kritikk med svar om at «han visste hva han ble med på». Det er han ikke enig i.

– Det eneste jeg vil høre fra dem er at: «Unnskyld for at vi har gjort det sånn dette året, og beklager at det gikk ut over noen. Det var et forkastelig forsøk på å få opp seertallene». Jeg mener at de skylder meg en ny «Farmen»-opplevelse, og at jeg fortjener å få være med i en ny sesong. For å bli rundlurt på denne måten, synes jeg ikke noe om.

– Ville du takket ja dersom TV 2 tilbyr deg plass på «Torpet» til neste år?

– Aldri. Det der «Torpet»-opplegget liker jeg ikke. Jeg synes egentlig de skulle ha sluttet med det. Hvis du ryker fra «Farmen», så ryker du. Om de så ringer og tilbyr meg en høy sum og tilbyr meg å være med på «Torpet», så kommer jeg til å si nei.

Svarer på kritikken

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl vil ikke kommentere om Bent Inge kan være aktuell som deltaker i en framtidig «Farmen»-produksjon, men sier at 28-åringen har vært en flott deltaker som har gitt av seg selv både i «Farmen» og «Torpet».

– Vi har forståelse for at de nye endringene har skapt frustrasjon hos Bent Inge. Det har alltid vært og vil alltid være tvister som kan være utfordrende å forholde seg til som deltaker i konkurransedrevne realityprogrammer som «Farmen», sier Dahl.

– Er tvisten gjort for å øke seertallene til «Torpet»?

– I år har vi gjort store endringer i hele Farmen-universet for å gi seerne en enda bedre TV-opplevelse. Med kjønnsnøytrale tvekamper og andre tvister, vil seerne merke at årets «Farmen»-sesong byr på store overraskelser.

Dahl understreker at deltakerne som blir med i programmet blir godt ivaretatt av TV 2.

– Produksjonen har lang erfaring, og følger alltid deltakerne tett opp under innspilling. Spesielt i perioder der de settes under press eller under store endringer, opplyser Dahl.

