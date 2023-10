Rammet av sykdom: – Tok meg sju år å komme tilbake

Når Bård Kristiansen åpner dørene til boligen sin i Askim, kunne ikke kontrasten til Fredheim gård i Søgne vært større.

I den romslige villaen finnes toppmoderne fasiliteter og et stort uteområde med svømmebasseng.

– Jeg er en kontrastfylt type. Inne på «Farmen»-gården har jeg ikke noe problem med å være verdens største nisse. Kompiser som har sett med på TV sier: «Fy faen, bytt ut de oransje sokkene, for det går snart hull i dem», sier han og ler – mens han viser vei ned til spisestuen.

– Jeg har veldig lett for å drite i ting, for hvor viktig får ting egentlig blitt? Det bunner i en trygghet på hvem jeg er. Jeg klarer å sette pris på de små tingene rundt meg, og trenger egentlig ikke all verden. Det føler jeg at jeg fikk vist på «Farmen».

HAR BYGGET SEG OPP: Bård foran huset i Askim, der han også driver utleie. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Entreprenør

I dette intervjuet skal den jordnære og hardbarkede entreprenøren fortelle om hvordan han fra et trøblete utgangspunkt har klart å bygge seg opp til å være der han er i dag, men også om hva suksessen har kostet ham på det personlige plan.



Men først vil han snakke om «Farmen». Innspillingen på Sørlandet er for lengst avsluttet, men på mange måter er Bård fortsatt inne i den berømmelige bobla.

– Måten jeg har bygd opp den kunnskapen og erfaringen som jeg viser inne på «Farmen»-gården på, er fordi jeg har drevet for meg selv i alle år, sier han.

De store arbeidsnevene holder godt rundt kaffekoppen. Under den litt rufsete, blonde luggen smiler han med de lyseblå øynene – som ble en slags faderlig trygghet for mange av yngre deltakerne inne på Fredheim gård.

DUSJ I DET FRI: Med den røde lua og barske stil har Bård gjort seg bemerket i årets sesong av «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg har fått flere meldinger om at folk synes jeg gjør en god figur. Det er jo mye hyggeligere enn om jeg blir framstilt som en kranglefant, en som flyr rundt og bråker og står på sitt. At det ikke handler om at man skal skape TV for enhver pris, så fort man ser et kamera. Der har ikke vært i det hele tatt.

På «Farmen»-gården var Bård gjerne den første som sto opp om morgenen – med nybakte boller, kaffe og fyr i peisen klart til de andre deltakerne.

Hjemme i det moderne livet går morgenrutinen litt raskere, når han disker opp med frokost til samboeren Janne Larsen (52), deres sønner Nicolai Kristiansen (24) og Sander Kristiansen (23) – og minstemanns kjæreste og hennes hund Leo.

– Nå er vi alle samlet her, og det er hyggelig, sier han og smiler.

MED FAMILIEN: Bård , samboeren Janne og deres sønner Sander (til høyre) og Nicolai. Foto: Privat

Tøff oppvekst

Den trygge rammen rundt familielivet som Bård er opptatt av å legge til rette for, står i sterk kontrast til hans egen oppvekst.

– Jeg har hatt en relativt trøblete barndom, med en alkoholisert far og foreldre som pendlet mye til jobb. Så jeg var mye alene.

Da Bård var åtte år, flyttet han fra Oslo til Askim med faren, moren og sin tre år eldre søster. Da han var 13 år, flyttet søsteren hjemmefra.

– Fra jeg var 13 til 18, har jeg fem år som var ordentlig harde. Det har vært mye. Det har vært veldig mye, sier han stille.

– Det var aldri noe vold, men det gikk innpå det psykiske med mye fyll og dritt. Når jeg ser tilbake så har det nok hatt en tråd med hvordan jeg har blitt. Rotløs, rastløs, og hele tiden på søken for å få gjort ting – fordi du alltid har måttet gjøre det for å klare deg.

52-åringen forteller at han slet på skolen, og at det som hjalp ham i de tunge barne- og ungdomsårene var å tilbringe utallige timer i håndballmiljøet. Fire måneder inn på videregående, droppet han ut av skolen i et forsøk på å få livet på rett kjøl.

– Jeg kjøpte mitt første hjem da jeg var 18 år, for jeg hadde ikke noe sted å bo. Da gikk det ordentlig skeis med faren min når det kom til alkohol, og moren min orket ikke mer i det hele tatt.

VANSKELIGE ÅR: Bård klarer ikke å holde tårene tilbake når han forteller om barne- og ungdomsårene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hard jobbing

Øynene blir våte av tårer. Opp gjennom livet har han sjelden tatt seg tid til å tenke over eller sette ord på vanskelighetene.

Isteden har han kjempet på – enten på håndballbanen eller med å bygge seg opp med diverse prosjekter.

– Da jeg droppet ut av videregående, begynte jeg å jobbe på Viking dekk i Askim. Så kjøpte jeg etter hvert opp barndomshjemmet mitt i Askim, som moren min heller begynte å leie av meg. Det har vært veldig mye hard jobbing.

Bård retter seg opp i stolen, og begynner å telle mens hans illustrerer med de kraftige arbeidshendene.

ALLSIDIG: Siden han var 18 år har Bård drevet for seg selv innen flere bransjer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg har drevet to klesbutikker, en delikatesseforretning, har vært håndverker, bokbinder, bygging og utleie og ufattelig mye forskjellig. Det er sånn at hvis jeg skal skrive CV-en min her nå, så vil du tenke at jeg enten lyver eller at jeg er 85 år. Ved siden av alt annet har jeg drevet smultring-bakeri i Oslo i 22 år, der vi har solgt smultringer rundt på kjøpesentre.

Når Bård ser på bilder fra da sønnene var små, kan han kjenne et stikk i magen. For det er ikke alltid han kan huske å ha vært hjemme med barna i de uvurderlige øyeblikkene.

I mange av disse årene reiste han verden rundt og monterte ballbinger og fotballbaner på skoler. Likevel har han vært opptatt av å gi barna en tryggere oppvekst enn det han selv hadde.

– Jeg har vært veldig opptatt av hva de ikke skal måtte oppleve. Og de har ikke opplevd mye fadeser med denne faren, altså. Men de har fått med seg jævlig god arbeidsmoral og en sosial innstilling. De er veldig flinke begge to, i det de har begynt med i livet.

FAN-EFFEKTER: Bård og sønnen Sander med egne t-skjorter som en kompis har trykket opp. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Bråstopp

Etter å ha drevet et hardkjør på egen kropp i årevis, ble det i 2016 for mye for Bård. Samtidig som han var prosjektleder for deler av byggingen av Intility Arena i Oslo og jobbet med bygging av utleieleiligheter, døde moren hans brått av kreft.

– Det endte med at jeg gikk på en hjertesmell. Det var ikke et infarkt, men jeg fikk forstørret hjerte på grunn av høyt blodtrykk over lang tid. Plutselig var det bråstopp.

Bård, som i årevis hadde hatt en ustoppelig energi, merket først at noe ikke stemte da han skulle på en hyttetur med noen kompiser.

–Jeg måtte bare si: «Jeg orker ikke å bli med. Jeg er dårlig». Jeg trodde jeg hadde fått influensa, men det var som en influensa som aldri ga seg. Jeg kjente at energien var helt i kjelleren, sier han.

– I tillegg hadde jeg muskelspenninger, som er noe som har blitt med meg videre. Jeg var på masse utredninger for å se om jeg kunne ha leddgikt, ADHD og diverse. Men der og da kom smellen rett og slett fordi hjertepumpa hadde fått for mye.

SNUDD PÅ HODET: Bårds hverdag ble snudd på hodet etter helsesmellen i 2016. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Som en fyrstikk

I lang tid etter hjertesmellen var Bård sengeliggende gjennom store deler av dagen.

– Sander kalte meg til slutt bare «Kongen av power nap». Da sønnene mine kom hjem fra skolen i 13-15-tiden, lå jeg ofte i senga.

Arbeidskaren ler når han beskriver formen han var i, som om han synes det hele ble absurd.

– Jeg ble litt som en fyrstikk. Jeg kunne stå opp om morgenen og frese på som faen, og så gikk det ikke lang tid før den fyrstikken var brent opp. Dagene ble nesten todelt, for jeg måtte legge meg igjen i 12-13-tiden. Jeg var avhengig av å hvile og slappe av for å få ny energi. Det gikk greit en stund, men ikke lenge.

– Hvordan taklet du overgangen fra å jobbe så hardt til plutselig ikke å ha krefter?

– Det var en påkjenning. Det er en prosess som gjør noe med knotten og alt. Men det har gått bra. For det har vært sånn at de timene jeg har vært i stand til å jobbe, så har jeg puslet rundt med noe småtteri. Jeg har også vært fast bestemt på hva jeg ikke gidder noe mer, men jeg har klart å ivareta de prosjektene jeg har hatt gående.

HJEMMEKOS: Bård og hunden Leo. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Tilbake i toppform

For dem som har sett Bård i «Farmen», kan det være vanskelig å se for seg at den kunnskapsrike og hardtarbeidende muskelbunten har vært såpass tappet for krefter at han må sove midt på dagen.

– Det har tatt meg sju år å komme tilbake. Det er først i år jeg har gått ut av et sirkus med oppfølging, tilrettelegging, medisiner og alt.

– Tidligere i år kjente jeg at det løsnet, og at jeg har følt at jeg har vært tilbake i toppform. Sånn sett passet det bra med «Farmen». Jeg begynte å trene mot å gjøre dette i tre måneder før jeg dro inn på gården. Både med spising, jobbe mye og å holde hjulene i gang, og det har funket fint.

Utleieprosjekter, både i Askim og på Hafjell, gjør at Bård i dag kan nyte godt av suksessen uten å slite seg ut. At helsen hans ble satt ut av spill, har gitt ham viktige verdier som han tar med seg videre i livet.

ROER NED: Etter hjertesmellen har Bård blitt bevisst på å stresse ned. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg har lært veldig mye av hjertesmellen. Jeg er skrudd sammen sånn at jeg tenker: «Hvor viktig er det egentlig?». Her maser man om ferdigstillelser av prosjekter og krav hit og krav dit, men til slutt og sist så er de tingene så jævla lite viktige. Jeg tenker at: «Det går fint».

Bård smiler så de lyseblå øynene gnistrer i høstsola som trenger inn gjennom vinduet.

–Etter hjertesmellen har jeg vært veldig bevisst på at: «Nå skal jeg være mer hjemme med familien». Personlig kjenner jeg at jeg er dritstolt av hva jeg har fått til. Det er mange som har fått til mye mer enn meg, men jeg er i alle fall veldig fornøyd med det jeg har oppnådd. Det gjør at man kan ha det litt fleksibelt, og da synes jeg livet er greit.