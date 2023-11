Overrasket moren til Yassin med brev: – Begge gråt

Da «Farmen»-deltakerne skulle reise inn til Fredheim gård, tok de farvel med sine kjære. De skulle potensielt være borte fra familie og venner i elleve uker.

Én av de som syntes det var svært tungt å dra fra familien, var Yassin El Barkani (31). Moren Nayat Abbouz tok til tårene da det var tid for avreise.

I flere uker skulle hun være borte fra sønnen sin. Etter seks uker var sønnen fortsatt ikke hjemme, men et kjent ansikt dukket plutselig opp på jobben hennes.

Det var Bård Kristiansen (52) som kom med et brev.

– Vondt fra dag én

Abbouz var i hjemlandet Marokko da sønnen hennes dro til Fredheim gård.

– Yassin sendte meg en melding og skrev: «Mamma, jeg reiser inn i dag». Da begynte jeg å gråte. Jeg lurte på hva slags reise dette kom til å bli. For «Farmen» er ingen vanlig reise, sier hun til TV 2.

– Jeg hadde det vondt fra dag én da han reiste.

FAMILIE: Yassin El Barkani har et nært forhold til familien. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Samtidig som at hun var bekymret for sønnen sin, var hun glad for at han ønsket å gjøre noe nytt. Han hadde gått gjennom mye tungt, og moren tenkte at deltakelsen ville være bra for ham.

– Jeg er kjempestolt av ham. Jeg tror at Yassin har arvet noe av mammaen sin, for vi liker nye utfordringer.



Det var derimot øyeblikk på gården der ting var vanskelig for Yassin. Han fikk ringt hjem én gang og fortalte det til moren. Det kom ikke som en overraskelse.

– Jeg fikk vite det før jeg snakket med deg, for jeg fikk vite det av Bård, sier hun til sønnen.

Kjente igjen ansiktet

Tre uker før Yassin kom hjem, fikk moren besøk av Bård på Kulturkaféen som familien driver på Holmlia i Oslo.

– Jeg sto i kassa og sønnen min fylte på brus i kjøleskapet. Jeg så en mann som jeg kjente igjen ansiktet på, men jeg husket ikke hvor jeg hadde det fra. Så jeg bare jobbet videre.

Etter rundt ti minutter kom den andre sønnen til Abbouz og spurte om de to kunne bytte arbeidsoppgaver. Det var en mann som ville snakke med henne. Han spurte om de kunne sette seg ned.

RØRENDE: Det ble et sterkt møte mellom Bård og moren til Yassin. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hodet til Abbouz fortsatte å jobbe for å huske hvor hun kjente ham igjen fra.

– Da sa han at han kom fra «Farmen». Det var Bård. Da ropte jeg: «Hæ?! Hvordan går det med sønnen min?!». Så begynte han å lete etter et brev fra Yassin, og vi begge begynte å gråte, sier hun.

– Ganske sterkt

Det var et brev som Yassin skrev til Bård, etter at han fikk vite at sønnen hadde blitt alvorlig syk og måtte dra hjem. Dette ønsket Bård å vise til moren.

– Jeg og Yassin lovte hverandre at den som dro hjem først fra «Farmen», skulle ta kontakt med familien til den andre. Så jeg dro opp til kaféen, forteller Bård.

– Det ble rørende og ganske sterkt. Vi satt oss ned og prata lenge. Det var veldig hyggelig, legger han til.

BREV: Bård fikk brev fra de andre deltakerne da han måtte forlate gården. Han ønsket å vise Yassins brev til moren. Foto: Privat

Møtet skjedde kort tid etter at han hadde kommet hjem for å være med sønnen Sander (23), som hadde fått en hjerneblødning. Det var en tung tid for ham.

Familie er viktig både for Bård og Yassin, og møtet med moren ble derfor noe fint oppi det hele.

– Det var en positiv greie oppi alt jeg sto i selv i den perioden, sier han.

Kalte ham for onkel

Bård og Yassin fikk et nært bånd til hverandre under deltakelsen. Hver morgen fikk Yassin servert en kaffe av ham og en morgenklem.

«Han kaller meg onkel, jeg er onkelen til Yassin», sa Bård til Yassins mor.

– Det var rørende. Han begynte å fortelle hvor vanskelig Yassin hadde det den første perioden og at han følte at han var psykologen hans. Det var veldig hyggelig å se Bård, sier Abbouz.

KULTURKAFÉ: Nayat Abbouz og flere i familien driver Kulturkaféen på Holmlia. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Selv om de to har en nær relasjon i dag, har det ikke alltid vært sånn. De hadde en tung start og kom ikke overens. Det var da de åpnet seg til hverandre om deres bakgrunner, at de knyttet et tett bånd.

– Jeg åpnet meg mye for ham, og snakket om mammas bekymringer. Da han røk ut, så dro han til mamma. Det sier veldig mye om Bård. Han dro til kaféen for å betrygge henne. Bård er veldig fin, sier Yassin.

52-åringen har selv kun gode ord å si om meddeltakeren.

– Han er en ildsjel og er så reflektert. Jeg har et veldig godt forhold til Yassin, sier Bård.

«Farmen» ser du tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.