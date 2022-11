Oppsto brann på kjempehytta: – Jeg var bekymret

I denne ukas Farmen valgte storbonde Ivana Miric (28) utfordreren Tore Haraldset (62) til førstekjempe. Det var da Lasse Fredheim (26) som ble andrekjempe.

I forkant av tvekampen var de nødt til å overnatte hver for seg på kjempehyttene.

Det var da det plutselig gikk galt for Tore – det begynte å brenne.

TVEKAMP: Det er Lasse Fredheim og Tore Haraldset som må ut i tvekamp. Foto: Anton Soggiu

Brant på tre steder

Han skulle nemlig til å lage mat før han la seg, og gjorde klart stormkjøkkenet ved å helle rødsprit oppi beholderen.

Det Tore dog ikke innså før det var for sent, var at han hadde fylt den for mye. Da begynte kaoset.

– Jeg fyrte den opp og klarte å dunke litt på kisten den sto på. Da begynte det å brenne der. Jeg satt den på gulvet for å flytte den, og da brant det på gulvet og, sier 62-åringen til TV 2.

Neste steg for å få kontroll på situasjonen og slukke brannen, var å flytte stormkjøkkenet ut. Det gjorde derimot situasjonen verre, for på vei ut sto plutselig et håndkle i fyr og flamme. På dette tidspunktet brant det på tre plasser samtidig.

– Det var like før jeg begynte å lure på om jeg måtte sove en annen plass, innrømmer Tore.

Halvmeter med flammer

Tore forteller videre at han i det øyeblikket var usikker på om han klarte å slukke brannen. Det var nemlig en halvmeter med flammer i den lille hytta.

– Det var ganske store flater som brant. Det var ganske heftig, sier han og legger til:

– Det begynte å brenne så veldig fort. Jeg var bekymret en stund der.

Heldigvis fikk han kvelt flammene ved å kaste noen klær over brannen. Til tross for at det var brannslukningsapparat på stedet, ønsket han å løse situasjonen som om det var 1922.

– Kjempehyttene er utstyrt med brannalarm, brannteppe og brannslukkingsapparat. I tillegg har kjempene walkie-talkie for å kunne kontakte nattvakt og crew dersom det skulle oppstå noe, opplyser TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

– Ved ankomst gir crewet kjempene en kort brief med tanke på hva de skal gjøre dersom det oppstår brann og viser dem hvor brannslukningsapparatet ligger, legger han til.

– Tok ekstra tid før jeg sovnet

Hendelsen skjedde natten før Tore og Lasse skulle ut i tvekamp. I tillegg slet han med kneet. Med en brann på toppen av det, ble søvnen hans påvirket den kvelden.

– Jeg lå og tenkte på brannen da jeg skulle sove. Det tok litt ekstra tid før jeg sovnet. Du tenker på hva som kunne ha skjedd, sier Tore.

Han opplyser videre at det ikke skjedde noen andre skader enn på håndkleet.

Se skaden brannen påførte i videovinduet øverst i saken.

