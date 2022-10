Ønsker å trekke seg fra Farmen: – Blitt mobbet hele livet

Benjamin Lien (32) føler at han ikke klarer å vokse som menneske inne på gården, og at han i stedet blir herset med.

Benjamin Lien (32) har hatt et turbulent Farmen-opphold så langt, og havner stadig i diskusjoner med andre forpaktere.

I tirsdagens episode truer han med å trekke seg fra hele programmet, etter å ha havnet i en krangel med Henrik Eijsink (26).

Ble kritisert for å være treig

For en TV-seer kan diskusjonen mellom Eijsink og Lien virke som en storm i et vannglass, men når man er i reality-bobla kan man lett gjøre en fjær til fem høns.

Det hele handler nemlig om at lunsjen ikke er ferdig til avtalt tid.

Lien, som har ansvar for både lunsj og middag denne uken, forsvarer seg og sier at han ikke forstår hvorfor det hele tok så lang tid.

Eijsink mener 32-åringen har vasket potetene for lenge, mens Lien mener det er kuttingen av potetene som har tatt lang tid.

Eijsink bruker kraftuttrykk når han forklarer hvor treig han mener Lien har vært.

– Det henger ikke på greip. Du provoserer meg når du forklarer deg nå!

TERAPEUT: Lien kaller Rabba for en god terapeut. Foto: TV 2

Får trøst

Eijsink hevder så at Lien har brukt fire timer på å vaske potetene, men deltakerne har ikke klokke, så nøyaktig tidspunkt er uvisst.

– Jeg prøver å finne ut hva som har skjedd, ikke sant? Når du er provosert over meg, så reagerer jeg med min stemning, svarer Lien.

Lien blir sittende igjen, tydelig preget av voksenkjeften.

Deretter sier Lien at han ønsker å trekke seg, fordi han «ikke har lyst til å bli et menneske han ikke er».

Bente Rabba (54) kommer for å trøste ham. Han sier at han har levd et liv fullt av mobbing, og fullt av mennesker som bare vil ham vondt.

– Jeg kom her for å vokse. Ikke for å krype sammen, sier han.

Rabba forklarer at Lien slettes ikke arbeider tregt, men at han er nøye i alt han gjør, og at ting derfor tar lang tid.

Hun mener også at matprosjektet tok lang tid fordi Lien hjalp andre med deres del av ukesoppdraget, samtidig som han holdt styr på dyrene.

