Omtaler seg allerede som «Farmen»-par: – En form for rekord

Det ble umiddelbart en god tone mellom Sebastian Eide og Kornelia Kløv da de ankom Fredheim gård i Søgne.

Flere av de andre deltakerne la merke til at det lå romantikk i gårdsluften, og omtalte dem tidlig som «turtelduer».

Da Sebastian fikk besøk av Kornelia på kjempehytta før forrige ukes tvekamp, kysset de i måneskinn.

Opp gjennom årene har TV 2-programmet hatt tradisjon for å føre deltakere sammen. Flere har blitt kjærester – eller såkalte «Farmen»-par, men da gjerne etter at innspillingen er over.

I tirsdagens episode omtaler Kornelia henne og Sebastian allerede som et par.

– Jeg tror nok vi har tatt en form for rekord i hvor fort man blir et «Farmen»-par, altså. Det er egentlig litt kleint. Men jeg vet ikke, jeg. Vi kommer veldig godt overens.

Før deltakerne reiste inn på gården, fortalte den single Sebastian at han var åpen for en romanse.

– Ja, det er jeg. Men det kommer jo an på hvem som er der inne, uttalte Sotra-gutten til TV 2 i slutten av juli.

MORGENBAD: Sebastian og Kornelia tett omslynget under morgenbad. Foto: «Farmen» / TV 2

– Liten pusekatt

I «Farmen»-episoden fra den andre uken inne på gården, utdyper Kornelia hva hun synes om sin nye flørt.

– Utenfor «Farmen» så tror jeg kanskje jeg hadde tenkt: «Fy faen, for en cocky bergenser». Men her inne så blir man liksom bedre kjent. Så er det veldig hyggelig at han går fra å være en brautende bergenser til å bli en sånn liten pusekatt når han er rundt meg.

Sebastian framstår litt mer tilbakeholden, og sier i episoden at han også hadde hatt et godt øye til Erika da han ankom gården. Men foreløpig trives han godt med sin nye gårdsflamme.

– Stemningen mellom meg og Kornelia er egentlig ganske bra. Kornelia er jo utrolig sjarmerende. Så det er utrolig gøy å være rundt henne. Hun tar ikke seg selv så utrolig høytidelig. Det er gøy å ha henne her inne, det er det, sier han.

«Farmen» ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.