Ombestemte seg i siste liten: – Angrer

Én av deltakerne ombestemte seg under tvekampen på «Torpet». Det ble et avgjørende valg. OBS: Saken avslører hvem som ryker ut i torsdagens episode.

Det har hittil vært en dramatisk uke i «Torpet» med opphetede diskusjoner.

Etter at Finn Olav Odde (65) måtte ta turen hjem fra småbruket, kom «Farmen»-utfordreren Maria Skogvoll Andberg (23) inn på «Torpet». Etter hvert måtte deltakerne bestemme seg for hvem som skulle ut i kamp mot henne.

Etter at planen om å få Arvid Mæland (55) til å trekke seg mislyktes, var det Christopher Scott (29) som måtte kjempe om plassen sin. Valget han tok i siste liten, kostet ham mye.

MÅTTE HJEM: Det var Christopher Scott som måtte hjem etter tvekampen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Kjipt

Christopher hadde allerede klart å unngå å gå ut i kamp mot Arvid på søndag. Den kampen tok Finn.

Valget i den neste kampen falt derimot på ham, og Maria valgte presisjon som gren.

– Jeg hadde øvd sinnssykt mye på presisjon og «nailet» absolutt alle plankene jeg hadde slått på. Jeg traff blink hver gang, forteller han.

Da tiden var inne for den faktiske kampen, satt han først inn tre spikere på de plassene han da trodde var riktige. Plutselig ombestemte han seg. Det valget skulle vise seg å bli avgjørende for ham.

PRESISJON: I denne grenen er det om å gjøre å treffe tre spikre i blinkene som er på den andre siden av planken. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Det var et eller annet som sa i hodet mitt at det var feil, så jeg snudde alt speilvendt, dro opp alle spikrene og slo de ned på nytt.

Da han snudde planken, viste det seg at han ikke hadde truffet på noen av blinkene.

– Hvis jeg hadde gjort det på første forsøk, så hadde det vært midt i blinken på absolutt alle. Så det var en kjip måte å ryke ut på. Jeg sitter fortsatt og irriterer meg over utfallet, sier han til TV 2 når han har kommet hjem.

– Jeg angrer så jævlig.

Skjønte nederlaget

Dersom han ikke hadde ombestemt seg, mener han at han hadde vunnet. Maria traff nemlig på ett av blinkene.

– Jeg hadde knust henne, hadde det ikke vært for at jeg tenkte meg om igjen, og stolte på meg selv.

TRAFF IKKE: Christopher Scott traff ingen av blinkene på planken. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Idet han snudde planken sin og så at han ikke hadde spikret noen riktig, så skjønte han at han hadde tapt.

– Jeg håpet selvfølgelig på at hun også bommet, men sannsynligheten for det var ganske liten, så jeg innså at jeg hadde tapt egentlig med én gang.

– Min største frykt

Til tross for nederlaget, er Christopher likevel glad for å ha kommet så langt i spillet.

– Min største frykt var å ryke ut den første uken, så det var gøy å komme seg gjennom det. Nå var jeg faktisk den siste deltakeren som røk ut fra de som startet inne på «Torpet».

Han så nemlig for seg at det var Finn skulle vinne «Torpet» og «Farmen».

– Det å være den som står igjen av de som startet på «Torpet», var jævlig kult. Samtidig, etter å ha vært her inne i fire uker, så ventet jeg hver dag på å beskjeden om å komme inn på «Farmen». Det begynte å nærme seg. Så det var kjipt å ryke ut etter fire uker.

Christopher så for seg at han skulle være fornøyd etter å ha klart seg gjennom den første uken.

– Jeg synes bare måten jeg røk på var den kjipeste måten å ryke ut på.

«Torpet» ser du mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play.