Ofret seg for meddeltaker – fikk store konsekvenser

Det nærmer seg finaleuke på Farmen og spillet er på sitt heteste.

Samtlige av deltakerne ønsker en finaleplass, og flere er villige til å ofre mye for å komme seg dit. I tillegg til deltakernes egne ønsker om å vinne, har det også blitt dannet avtaler på tvers – som har satt vennskap på spill.

UTFORDRER: Tore Haraldset kom inn på Farmen som utfordrer i uke 9. Foto: Anton Soggiu

– Avtaler ligger i bånn

I onsdagens episode av TV 2-programmet blir utfordreren Tore Haraldset (62) valgt som førstekjempe. Valget blir tatt av storbonde Ivana Miric (28), som selv fikk den uheldige rollen av Tore.

For da Tore var i tvekamp mot Benjamin Lien (32) i forrige uke, ble de to enige om å velge vinneren til storbonde. Men i siste liten bestemte Tore seg for at det var Ivana som fortjente rollen.

Ivana tar til tårene: – Spiser deg opp på innsiden

Da Benjamin tapte tvekampen mot Tore, ble altså 28-åringen storbonde og kunne velge førstekjempe selv.

Det ble en tårevåt avgjørelse for Ivana å velge Tore, som var utfordrer.

– Ja, det er litt rart. Men sånn er det når det er avtaler som ligger i bunn. Jeg spurte om det er den avtalen eller det å komme lengst mulig som er viktigst. For hun så var det å stå ved avtalen, så hun hadde ingen annen mulighet, sier Tore til TV 2.

Angrer ikke på valget

Til tross for at Tore ofret sin storbonde-plass til fordel for Ivana, angrer hun ikke på valget. Det kommer frem i episoden at det var ingen andre hun hadde i tankene som førstekjempe enn Tore.

SKADET: Tore Haraldset hadde vondt i kneet under Farmen-oppholdet. Foto: Anton Soggiu

– Jeg har egentlig en liten regel i livet om at jeg ikke skal angre på noen ting, for da kommer man seg ikke videre i livet heller Det som er gjort er gjort. Man ser ikke bakover – man ser fremover, sier Ivana når hun møter TV 2.

I forkant av det endelige valget, tok Tore en prat med Ivana. Der informerte han om én viktig detalj.

– Ivana vet at jeg har skadet kneet. De to guttene (Lasse Fredheim og Henrik Eijsink, journ.anm) er to store konkurrenter. Jeg ser på dem som større konkurrenter enn det jeg er selv i den situasjonen, sier han i episoden.

– Til å stole på

Ivana forteller til TV 2 at hun hadde tatt det samme valget i dag.

– Jeg hadde valgt Tore som førstekjempe fordi jeg var storbonde og det var noe jeg hadde sagt til meg selv. Det var også en avtale jeg hadde med gjengen.

Bakgrunnen for avtalen var at utfordrerne ikke hadde vært på Farmen like lenge som de opprinnelige deltakerne.

Se den tårevåte avgjørelsen i videoen under.

Tore forteller at avgjørelsen ikke førte til noen vonde følelser mot Ivana. Hun sto for sine ord og var lojal i avtalen med de andre deltakerne.

– Det er derfor jeg liker Ivana. Hun er til å stole på, sier 62-åringen.

– Jeg følte meg veldig ensom

Avtalen om at utfordrerne skulle ut, var en enighet i gruppen i lang tid. Tore kom inn som utfordrer på Torpet som følge av en historisk tvist.

Det var da Torpet-utfordrer Tore og de to utslåtte Farmen-deltakerne, Benjamin og Hashar Aziz (34), som kom inn på Farmen til slutt.

– Jeg tror det hadde vært lettere for meg om vi var to utfordrere, sånn at vi kunne ha samarbeidet inne på gården og lagt noen planer sammen. Jeg følte meg veldig ensom som utfordrer alene, sier Tore.

Også Hashar uttrykket at han følte seg ensom på gården, og endte derfor opp med å trekke seg fra Farmen uken før.

Til tross for følelsen av om å stå alene, påpeker Tore at han ble godt tatt imot.

– Jeg følte ikke at jeg var utfordrer annet enn når det var prat om kamp. Så ellers på gården så har jeg ikke følt at jeg er utfordrer, kun i kampsituasjoner.

