Nye smugle-avsløringer på Farmen – ingen turte å sjekke denne kroppsdelen

TV 2 er kjent med at minst tre deltakere klarte å smugle inn ulovlige velvære-produkter på Farmen-gården. Særlig kvinnene har funnet en utspekulert måte å smugle på.

Årets deltakere har smuglet flere kosmetiske produkter og velværeartikler.

– Det er en liten skuffelse, innrømmer TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl.

SMILER: Pastoren kunne ikke dy seg. Foto: Anton Soggiu

Pastoren som smugler

Den mest overraskende smuglingen kommer nok fra pastor Erlend Indregaard (53).

Han smuglet inn noe som hadde vært umulig for TV-seerne å legge merke til: Nemlig en parfyme.

– Det er jo litt sånn at det er regler om at vi ikke kan ha med oss noe. Jeg er jo litt jålete, så jeg liker jo å barbere meg og liker å klippe håret og se flidd ut. Så finner jeg ut at det er jo ikke mulig å ta med seg barbersaker, og da blir jeg litt rampete, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Så jeg tenker at jeg skal i alle fall snike med meg noe, så jeg tok med meg en sånn liten kanyle med Hugo Boss-parfyme som jeg puttet i lomma og fikk med meg inn. Nå er er det jo sånn at de har sett gjennom sakene i ettertid, så de har funnet den. Plutselig en dag så var den borte.

TV 2 har snakket med flere deltakere som alle reagerte på hvordan han kunne lukte så godt. De er ikke er overrasket over at produksjonen luktet lunta – når alle luktet møkk, untatt én.

ANGRER NESTEN: Friis sier spøkefult at hun også kanskje burde smuglet inn noe på gården, når andre gjorde det. Hun er likevel klar på at det ikke falt henne inn. Foto: Anton Soggiu

– Hva er vitsen med å smugle inn det?

TV 2 har slått av en prat med Hanne Mathea Friis (22). Hun har ikke smuglet inn noe selv, men er informert om at flere andre har gjort det.

– Det har blitt smuglet inn en øyevippekost! Maymona hadde kosten. Unnskyld, men hva er vitsen med å smugle inn det? Får du noe for det, på en måte? Hun hadde vippeextensions, så det gir jo litt mening, sier hun og ler.

Vippeextensions er når du limer på falske øyevipper over dine egne, for å få lengre og fyldigere vipper uten å bruke sminke.

Maymona Mohamed (26) får vite at venninnen har tystet på henne, og bekrefter historien.

– Jeg snek med meg en øyevippekost, ja. Jeg brukte den nesten ikke, fordi jeg var så fet i huden. Så den funket ikke, ler hun.

Dagny Vartdal (50) innrømmer at også hun lurte med seg et estetisk produkt: En leppestift.

Begge de to jentene gjemte de ulovlige produktene mellom puppene og BH-en. De forklarer at ingen i produksjonen turte å sjekke der.

GJEMTE I BH-EN: Leppestiften la Vartdal i BH-en. Foto: Anton Soggiu

50-åringen fikk kun brukt leppestiften én gang.

– Jeg fikk ikke brukt den før jeg var på markedet. Da hadde jeg på meg en rød kjole og rød leppestift. Jeg puttet leppestiften i BH-en. Så mange uker jeg gikk med leppestiften i BH-en, og ventet på å få bruke den, sier hun lattermildt.

Vartdal forklarer hvorfor det var viktig for henne å ha med seg litt sminke.

– Det virker kanskje som en ubetydelig ting, men for oss jenter er det en liten ting som blir en liten luksus. Man får det litt bedre med seg selv, når man får være litt kvinne.

Skuffet

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, gjøres oppmerksom på smuglingen.

– Generelt gjelder det at oppholdet på Farmen er frivillig, og basert på gjensidig tillit mellom deltakere og produksjonen. At noen prøver seg, er ikke noe nytt – og det er alltid en liten skuffelse. Men om noen klarer å få med seg noen skjønnhetsartikler inn på gården av forfengelighetsgrunner, er det i liten grad noe som gir deltakeren fordeler i konkurransen, sier TV 2s pressesjef.

Dahl svarer ikke på spørsmål om dette vil skape konsekvenser for noen av deltakerne.

Tidligere har TV 2 avslørt at Lyngen-Ordfører Dan-Håvard Johnsen (55) smuglet inn alkohol og andre råvarer på gården.