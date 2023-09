Ny «Farmen»-tvist sender to deltakere ut fra gården

UTE: Etter et brev som ble levert til gården i søndagens episode, ser vi to deltakere forlate gården i tirsdagens episode. Foto: Anton Soggiu/ TV 2

«Farmen»-sesongen byr nok en gang på flere tvister. Denne gangen måtte to deltakere forlate gården – uten garanti for å komme tilbake.

Årets «Farmen»-sesong er så vidt inne i den andre uken, men allerede har det kommet flere tvister, både når det kommer til tvekamper og at det i år er «alle mot alle».

I søndagens episode fikk deltakerne vite at det kom enda en ny tvist. Denne gangen måtte de velge to deltakere som måtte forlate gården for et ukjent oppdrag på en annen gård.

OBS! Ikke les videre om du ikke har sett tirsdagens episode.

Ikke sikkert de kommer tilbake

Etter den historiske tvekampen sist uke, hvor den første deltakeren måtte forlate gården, fikk resten av forpakterne to brev fra en postmann. Ett av brevene avslørte hvem som ble den nye storbonden.

Brev nummer to kom imidlertid med en helt annen beskjed. Den daværende storbonden, Bård Kristiansen (55), leste opp brevet.

I brevet sto det at deltakerne måtte velge ut to deltakere, som skulle forlate gården for et ukjent oppdrag på en annen gård. I brevet sto det også at det var usikkert når eller om de to deltakerne ville returnere til «Farmen»-gården.

LESTE OPP: Bård var storbonden som leste opp brevet til deltakerne.

I tirsdagens episode ser vi deltakerne diskutere hvem som skal dra. Flere av deltakerne sier de er nervøse, og ikke ønsker å melde seg frivillig.

– Da Bård leste opp det brevet, ble jeg sjokkert. Jeg fikk vondt i magen, og var redd for at vi skulle sende noen hjem. Så ble jeg lei meg da de sa vi skulle ha avstemning på hvem som skulle dra. Det føltes ikke riktig, sier Björk Valnes Adladottir (28) i episoden.

Tårevåt avskjed

Først ser vi deltaker Per Georg «PG» Johansen (63) melde seg frivillig, noe de andre deltakerne ikke går med på, fordi han er viktig arbeidskraft.

Etter mye fram og tilbake, velger deltakerne ut Bent Inge Høiland (28) og Charlotte Tigerstedt (52).

– Det verste som kan skje er at vi ikke får vende tilbake. Jeg vet ikke hvor vi skal, eller hva vi skal gjøre. Så om jeg ikke får vende tilbake fordi jeg meldte meg frivillig til å hjelpe fellesskapet … Da kommer jeg til å føle meg dum, sier Bent Inge i episoden.

MELDTE SEG FRIVLLIG: Charlotte Tigerstedt meldte seg frivillig til å forlate gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2 Les mer VERSTE SOM KAN SKJE: Før Bent Inge forlot gården, sa han det verste som kunne skje var at han ikke fikk returnere. Foto: Anton Soggiu / TV 2 Les mer

Når de dagen etter forlater gården, viser Erika Ellingsen (23) mye følelser overfor at Charlotte har forlatt gården.

– Hvem kan jeg gå til for å være med en person? Det var jo Charlotte. Hun var veldig deilig å ha her, så jeg håper hun kommer tilbake snart, sier hun til kamera og gråter.

Charlotte og Bent Inge sin skjebne, får vi imidlertid ikke se før torsdagens episode av Torpet.

