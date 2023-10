NRK-kjendis flytter inn på «Farmen»

Når forpakterne inne på «Farmen» gjennom tre uker har rukket å bli en sammensveiset gjeng, blir gårdsidyllen potensielt truet når tre nye deltakere flytter inn på Fredheim gård i søndagens episode.

Årets tre utfordrere er Arvid Mæland (55), Maria Andberg (23) og Mattis Karterud (22).

Flere vil dra kjensel på den eldste av de tre nye «Farmen»-deltakerne. Arvid Mæland er nemlig hovedpersonen i NRKs dokuserie «Kongen og Cowboyen».

Arvid Mæland (55):

ARVID MÆLAND (55). Foto: Anton Soggiu / TV 2

NRK-serien, som hadde premiere i september 2022, følger Arvid mens han forsøker å hogge ut ansiktet til kong Harald i fjellet over gården sin på Jæren. Flere har omtalt 55-åringen som Rogalands svar på Lothepus.

– Vi er ferdige med å filme sesong to, og så har vi begynt å filme sesong tre. Det betyr jo at i to og et halvt år, så har jeg blitt fulgt av et kamera-crew. Det er ganske spesielt, og jeg har fått veldig mye reaksjoner på serien. Jeg var også med i TV 2-serien som het «Eventyrlige nordmenn», da jeg bodde i USA, sier Arvid.

TV 2 snakker med «Kongen og Cowboyen»-kjendisen like før han flytter inn på Fredheim gård.

– Jeg har alltid vært enten elsket eller hatet, så i den frie verden så har jeg stalkere og den greia der. Med 600.000 seere på «Kongen og cowboyen», så er det er jo en del folk som mener mange ting om meg. Men jeg har liksom lært meg til å håndtere det.

Arvid håper å bli tatt godt imot på «Farmen»-gården, og tror han kan bli et godt bidrag i gruppa.

– Gårdserfaring har jeg, jeg har gjort det siden jeg var tolv år. Men jeg er ikke noe konkurransemenneske, så jeg har lyst til å hjelpe dem som vil ha hjelp. Kona mi vil at jeg skal vinne, men jeg har ikke sjekket hva premien er engang. Det er for opplevelsen.

Maria S. Andberg (23):

MARIA S. ANDBERG (23). Foto: Anton Soggiu / TV 2

Det eneste kvinnelige utfordreren i år er nervøs når TV 2 snakker med henne, før hun forlater det moderne livet for å leve 100 år tilbake i tid på «Farmen»-gården.

– Jeg håper ikke at jeg treffer på en sånn person som skal lage en diskusjon ut av alt, noen som er veldig nebbete og skal kommentere på absolutt alt du sier og gjør. Det synes jeg er utrolig provoserende. Jeg er litt konfliktsky, og skal prøve å holde litt lav profil, sier hun.

Maria er Oslo-jente, og har aldri vært med på et eventyr som «Farmen» tidligere.

– Jeg er Oslo-jente, har bare bodd i Oslo og aldri vært med på et sånt type eventyr. Så motivasjonen min er selve erfaringen, opplevelsen og eventyret i seg selv. Å bare reise ut av Oslo by, gjøre noe nytt som jeg aldri har gjort før – og som jeg ikke kan.

Mattis Karterud (22):

MATTIS KARTERUD (22). Foto: Anton Soggiu / TV 2

Fredrikstad-gutten, som til vanlig studerer i Bergen, ser på «Farmen» som en unik opplevelse.

– Jeg liker å utfordre meg selv, og å gjøre ting som er litt utenom det vanlige. Jeg føler at du får «groundet» i en opplevelse som «Farmen». Hvis du ikke vet hva «grounding» er, så er det hvis du går ut barbeint, for eksempel. At du får det så ekte og autentisk som mulig. Det blir liksom deg og menneskene rundt deg, ikke så mye annet svada.

Mattis er også artist, har gitt ut fem låter og har varmet opp for Kamelen. At han nå får TV-tid som utfordrer i «Farmen», kan muligens bidra til at 22-åringen selv blir hovedartisten på scenen i framtiden.

– Bruker du «Farmen» for å promotere egen artistkarriere?



– Jeg er med for eventyret, først og fremst. Jeg hadde takket ja uten alt av kameraer og styr også̊. Når jeg tenker på alle forbilder som blir fremstilt i media, alle disse «Ex On The Beach»-deltakerne, så er det bare det samme silikonet, dopet og alkoholen. Jeg tenker at det kanskje går an være et forbilde som er litt sånn: «Han er livlig, hyggelig og ønsker faktisk å bidra med noe godt i verden». Ikke bare spille dum, hvis du skjønner.

