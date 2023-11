Noah raser mot TV 2: – Kynisk og problematisk

I et innlegg på Instagram går dyreveldferdsorganisasjonen NOAH hardt ut mot TV 2.

«Avlivning av dyr er ikke underholdning!», har de skrevet i et innlegg publisert for et par dager siden.

Noah viser her til slakten som ble vist på «Farmen» forrige uke. «Farmen» er et konkurransedrevet realityprogram, som handler om at deltakerne skal leve slik som vi gjorde for 100 år siden.

Noah reagerer kraftig på at TV 2 igjen velger å ha med slakt av dyr i programmet.

– Jeg mener TV 2 må skjerpe seg, og ikke avlive dyr for kynisk vinning og underholdning, sier pressekontakt i Noah, Siri Martinsen, til TV 2.



– Har funnet et smutthull

Det Noah reagerer på er slakten av kalven Stjerne, som skjedde i tirsdagens episode sist uke.

Martinsen sier til TV 2 at hun er skuffet, men ikke overrasket, over at programmet nok en gang inkluderer slakt.

– Vi mener at «Farmen» og TV 2 notorisk bryter dyrevelferdsloven, fordi «Farmen» er et konkurransebasert underholdningsprogram, og det står tydelig i dyrevelferdsloven at avlivning av dyr under slike omstendigheter ikke er lovlig.

Dette er dyrevelferdsloven Dyrevelferdsloven er en norsk lov som inneholder prinsipper og bestemmelser om hvordan mennesker skal behandle tamme og ville dyr. Noah mener at TV har brutt paragraf 12, som sier følgende: § 12. Avliving Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement.

Kilde: Lovdata.no

Noah har tidligere anmeldt TV 2 for slakt som har funnet sted i programmet. Da konkluderte statsadvokaten med at slakten ikke brøt loven, noe Martinsen reagerer sterkt på.

Noah mener nemlig at TV 2 utnytter et «smutthull» i lovverket.

UKESOPPDRAG: Kalven ble avlivet som en del av ukesoppdraget, som deltakerne får utdelt i begynnelsen av hver uke. Her avbildet sammen med mentor og ukens storbonde, Kathrine Jacobsen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– TV 2 har jo funnet et smutthull, ved å ikke fullt ut vise selve avlivningen på TV. Da statsadvokaten behandlet anmeldelsen sist, var dette grunnen til henleggelsen «under tvil». Det at vi ikke har nådd frem med våre tidligere anmeldelser, utnytter TV 2 på det groveste. Vi er skuffet over at statsadvokaten ikke finner dette smutthullet problematisk.



Siri Martinsen, pressekontakt i Noah. Foto: GORM ROSETH / TV 2

I programmet ser man ikke direkte bilder av selve avlivningen, men deltakernes umiddelbare reaksjon.

Martinsen mener det ikke holder for at avlivningen skal falle utenfor loven.

– Dyrevelferdsloven er ikke for å beskytte mennesker mot å se lovbrudd mot dyr, men for å beskytte dyr fra lovbrudd - som å bli avlivet for underholdning. Her blir det brukt filmatiske triks for å komme seg utenom loven. Derfor mener vi at statsadvokaten har gjort feil her.

GRÅT: Flere av deltakerne fikk en svært emosjonell reaksjon på slakten av kalven. Her ser man deltakerne Martin Hals Johannes og Björk Valnes Adladottir rett etter avlivningen.

Har kontaktet statsadvokaten

Noah bekrefter at de ikke har sendt inn en anmeldelse av TV 2, men har bedt statsadvokaten ta en titt på programmet.



– Vi har sendt en ny henvendelse, og spurt hva statsadvokaten tenker om årets avlivning, hvor man så vidt ser kalvens hode og boltepistolen, og i hvilken grad de mener det er holdbart at TV 2 lurer seg unna med filmatiske grep.



– Vi har bedt om utredning på hvorfor dette i så fall havner utenfor loven. Vi ber dem rett og slett svare på om TV 2 har klart å lure seg unna loven eller ikke. Det er jo et tankekors at loven er til for å beskytte dyr mot å bli drept for underholdning, men så skjer det likevel ved filmatiske grep.

VIKTIG DEL: Dyrestell er en viktig del av «Farmen»-programmet, som skal gjenspeile hvordan det norske samfunnet var for 100 år siden. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, skriver at TV 2 og Strix har tatt alle forholdsregler når det kommer til slakten i programmet.

– Vi kan forsikre både Noah og seerne våre om at slakten ble utført etter standard prosedyre og av en profesjonell slakter. Rammen for «Farmen» er livet på en gård 100 år tilbake i tid, og slakt var en naturlig del av hverdagslivet den gangen. Da er det naturlig at dette er en del av hverdagslivet til deltakerne på gården. Slik har det vært hvert eneste år med «Farmen», og det kommer helt sikkert til å være en del av «Farmen»-universet også videre.

I episoden får deltakerne selv velge om de ønsker å slakte kalven eller ikke. Om de velger å slakte kalven, får de en økt økonomisk vinning dersom ukesoppdraget blir godkjent.

FIKK VALG: Deltakerne fikk selv velge om de skulle slakte eller ikke. Valgte de å slakte kalven, ville de få en økt økonomisk vinning dersom ukesoppdraget ble godkjent. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Dahl sier dette er på lik linje med andre deler av ukesoppdraget.

– Som en del av ukesoppdraget hadde en eventuell frivillig deltakelse en økonomisk gevinst for deltakerne, på linje med alle andre oppdrag de gjennomfører.

Til slutt sier Dahl at Noah står fritt til å kontakte statsadvokaten angående episoden og slakten, og at TV 2 er åpen for dialog om ønskelig.

– Det er selvsagt helt opp til Noah. Vi skal selvsagt svare om vi får henvendelser til oss.