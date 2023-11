Mentalt forvirret etter «Farmen»: – Nærmeste jeg har vært en psykose

Etter mange, intense uker inne på «Farmen», måtte Mattis Veine Karterud (23) og Björk Valnes Altadottir (28) forlate gården i finaleuken.

Fredrikstad-gutten kom inn som utfordrer i slutten av den tredje uken, og fant seg raskt til rette med å leve 100 år tilbake i tid.

– Det var ikke veldig vanskelig å stille seg inn til 1923. Jeg tenkte: «Dette er sykt», men jeg følte at jeg hadde kontroll på opplevelsen hele tiden. At jeg visste hva slags inntrykk og spor den satte i meg.

– Helt til jeg kom ut, sier han.

Sammen med sin «Farmen»-flørt Björk, dro Mattis rett fra «Farmen»-gården til en natt på campingplassen like over sjøen for Monsøya – der innspillingen fant sted.

Dagen etter ble de kjørt til Kristiansand, der de ble værende på et hotell fram til innspillingen av finalen flere dager senere.

– Nå forstår jeg dem som kommer ut av en sekt og skal møte verden utenfor, hvorfor det psykologisk sett er så vanskelig for mennesker som har vokst opp i lukkede miljøer å bli en del av samfunnet. For samfunnet oppleves så annerledes enn det du er vant til etter å ha vært flere uker på «Farmen», sier Björk.

ISOLERT: I flere uker levde Mattis og Björk isolert fra samfunnet inne på «Farmen»-gården. Det påvirket psyken deres. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Helt ute å kjøre

Til TV 2 forklarer Mattis at han ble emosjonelt overveldet av å komme tilbake til det moderne samfunnet.

– Jeg føler at det ikke har blitt snakket nok om hvor gal man blir når man kommer ut, for jeg har virkelig vært gæren. Jeg har vært helt ute av meg, sier han.



For Mattis og Björk føltes hotellrommet veldig hvitt og sterilt. De reagerte på lyd, lys og musikk.

Alt ble veldig intenst og skremmende.

– Vi var helt ute å kjøre. Det var ikke måte på. Det var opp og ned, først var vi glade og så ble vi lei oss. Jeg tror ikke vi helt visste hvordan vi skulle reagere, sier Björk.

Da euforien de kjente på umiddelbart etter å ha kommet ut, la seg, gikk de inn i en tilstand av mental forvirring.

– Psykologisk er det vel det nærmeste jeg har vært en psykose. Det sier mye om hjernen og hvor tilpasningsdyktig den er når man lever seg inn i noe som på «Farmen», og når man endrer miljøet rundt seg så drastisk. Det gjør noe med deg, sier hun.

SAMMEN OM DET: Mattis og Björk er takknemlige over at de hadde hverandre å støtte seg på etter at de røk ut fra «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Begynte bare å gråte

På hotellrommet i Kristiansand følte Mattis og Björk seg plutselig fremmede for hverandre.

– Jeg sto og så på Björk, og hun gikk med litt andre klær. Plutselig kjente jeg ikke igjen Björk, og så kjente jeg henne igjen – før jeg igjen ble forvirret over hvem hun var. Jeg visste liksom ikke hvem jeg sto rett overfor, selv om jeg hadde vært med henne inne på gården lenge og kjente henne kjempegodt.

Mattis forklarer at den brå overgangen til 2023 hadde en spesiell innvirkning på virkelighetsoppfatningen.

– Vi begynte bare å gråte, og sa til hverandre: «Den gården, var den ekte?». Vi klarte ikke å se om det vi hadde opplevd var sant. Det virket så fjernt. Jeg skjønte ikke helt hva som var virkelig og ikke, forklarer han.

FØLTE SEG GAL: Mattis ble overrasket over sin egen sinnstilstand etter «Farmen». Foto: Erik Edland / TV 2

Björk påpeker at hverdagen inne på gården ikke er realistisk sammenlignet med det livet deltakerne vanligvis lever, utenfor gården.

Inne på «Farmen» går de i helt andre klær, og de er strippet for identitetsmarkørene som vanligvis er med på å forme inntrykket av menneskene man omgås.

– Så det å komme ut og bli kjent med Mattis utenfor, gjorde at jeg ble sånn: «Går du i sånne klær? Hva slags stil har du? Hvordan bor du? Sitter du mye på telefonen til vanlig?». Jeg var ikke i tvil om at jeg hadde blitt glad i Mattis inne på gården, men plutselig lurte jeg på om jeg egentlig kjente ham.

Psykisk knekk

Sammensuriet av følelser førte til at Mattis og Björk fikk en psykisk knekk på hotellet i Kristiansand.

– Vi begynte å gråte fordi vi innså at vi aldri skulle tilbake til Fredheim gård. Vi skulle aldri være en del av den opplevelsen igjen. Det virket så fjernt, som en helt annen verden – som «Narnia».



På hotellrommet fant Mattis fram en fyrstikkeske fra «Farmen»-gården. Fordi den minnet dem om livet inne, utløste den en voldsom reaksjon.

– Da knakk begge to sammen. Da vi kunne holde i denne fyrstikkesken, føltes det som at vi fikk et bevis på at: «Det her har skjedd. Det var ikke en drøm, det var virkelig», sier Mattis.

I EN BOBLE: Björk og Mattis stortrivdes inne på Fredheim gård, der de havnet dypt inne i en boble. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Björk opplevde at det å holde i fyrstikkesken, var som å komme litt tilbake til den trygge bobla inne på «Farmen»-gården.

– Den fyrstikkesken har jeg tatt vare på. Hvis jeg føler at Fredheim gård blir veldig fjern, så tar jeg fram fyrstikkesken – og da er jeg liksom tilbake med en gang. Den er et godt minne derfra, sier hun.

Björk har en master i psykologi, og har latt seg fascinere over den mentale påvirkningen av «Farmen».



Psykologi-kunnskapene gjorde også at hun tok visse forholdsregler når hun kom ut til det moderne livet.

– Jeg valgte bevisst å ikke skru på telefonen min da jeg kom ut, for å få en mildere overgang. Mattis og jeg gjorde en avtale om at vi bare skulle sende én enkel melding til familien, for å si at vi var ute av «Farmen» og at vi hadde det bra – før vi slo den av igjen. Vi hadde begge telefonen avskrudd i mange dager, sier hun.

GOD TONE: Björk og Mattis fikk etter hvert en flørt inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Har kommet i kontakt med noe

Psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning, Jaran Olsen, har selv erfaring med å leve isolert fra det moderne samfunnet – etter å ha levd seks år som buddhistisk munk i jungelen i Thailand.

Psykologen mener det er naturlig at «Farmen»-deltakerne har kjent på vonde og vanskelige følelser.

Han mener det handler mye om at de har gått fra å leve på en mer naturlig måte for kroppen inne på gården – til det høyteknologiske og hurtiggående samfunnet i 2023.

– Jeg tror det handler om at de har kommet i kontakt med noe i seg selv som er veldig sunt. Det kan være fryktelig vondt å være sunn i et usunt samfunn, sier han.

Flere av deltakerne i «Farmen» trekker fram fraværet av mobiltelefoner og konstant stimuli som en svært positiv opplevelse.

Psykologen sammenligner dette med den fredelige følelsen mange kjenner på etter å ha vært på hytta eller på fjellet.

– Man klarer ikke helt klarer å koble seg på det høye tempoet og den enorme mengden stimuli. Det kan kjennes som et hamsterhjul som vi i samfunnet har blitt enige om å løpe på – fortere og fortere. Når man har funnet roen i det nære, kan man føle seg ganske hjelpeløs når man da returnerer til samfunnet igjen, sier Olsen.

KREVENDE: Mattis følte seg mentalt forvirret også da han kom hjem til foreldrene sine i Fredrikstad. Foto: Erik Edland / TV 2

Vanskelig hjemkomst

Da Mattis dro hjem til foreldrene sine i Fredrikstad, fortsatte den mentalt forvirrede tilstanden.

– Jeg hadde jo tenkt på foreldrene mine inne på gården, men da jeg møtte dem igjen så føltes de litt fremmede, selv om det er moren og faren min.

Mattis snakket åpent med foreldrene sine om hvordan han følte seg. Han forsøkte å hvile ut i barndomshjemmet for gradvis å tilpasse seg hverdagen i 2023.

– Det skulle ikke så mye til før jeg reagerte. Bare at mamma og pappa skulle dra på jobb, førte til at jeg ble sånn: «Hvorfor forlater dere meg? Har dere røket ut av hjemmet? Kommer dere tilbake?» Du blir helt skadet.

VANSKELIG: Å møte hverdagen igjen, ble krevende for Björk fordi omverdenen ikke helt kunne forstå hva hun gjennomgikk etter «Farmen». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Björk reiste til familien sin på Island i en uke like etter «Farmen». Det ble et kjærkomment avbrekk, men da hun kom hjem til Lakselv kjente hun at hverdagen traff henne på negativt vis.

– Det var vanskelig. Fordi familien forstår ikke helt hvordan det er å komme ut, og hvordan det er å ha vært der inne på gården. De går bare tilbake til sine vanlige rutiner og forventer at du skal gjøre det samme, men det klarte ikke jeg helt å gjøre. Jeg holdt fortsatt på å lande og visste ikke hvordan jeg skulle komme tilbake i samfunnet igjen, sier hun.

Får tilbud om psykolog

Alle deltakere i «Farmen» får tilbud om oppfølging fra psykolog etter innspillingen, opplyser TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

– Vi har stor forståelse og respekt for påkjenningen en innspilling som «Farmen» kan være for deltakerne, og at overgangen til det moderne liv kan være utfordrende. Deltakerne har til enhver tid et godt apparat av kvalifiserte ressurspersoner tilgjengelig under og i etterkant av innspillingen, som de oppfordres til å benytte seg av ved behov, sier Dahl.

Selv om Mattis følte seg mentalt forvirret, benyttet han seg ikke av psykolog etter at han kom ut fra gården. I stedet har han forsøkt å være sin egen psykolog, og har stått i følelsene for lettere å kunne bearbeide dem.

– Jeg merket at: «Nå er jeg ustabil. Nå er jeg gæren». Da var jeg sånn: «OK kult. Det her må jeg notere. Hva føler jeg? Hva tenker jeg?». Jeg ville prøve å jobbe med meg selv. Jeg kjente på at: «Det er en ny følelse. Det følelsen har ikke hatt før, det er kult», sier han.

GODE SAMTALER: Psykolog-utdannede Björk var en god støtte for mange av de andre deltakerne inne på Fredheim gård. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Vil bli TV-psykolog

Björk har heller ikke benyttet seg av tilbudet om å snakke med «Farmen»-psykologen, men understreker at det har hjulpet å snakke med andre deltakere som har kjent på det samme.

UTDANNET PSYKOLOG: Björk søker nå jobber som psykolog. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Både inne på gården og etter «Farmen»-innspillingen har Björk vært en viktig samtalepartner for flere av de andre deltakerne.



– Du har nesten blitt som en ekstra «Farmen»-psykolog i år, Björk?

– Ja, jeg har det. I ettertid har jeg tenkt at det hadde vært morsomt å jobbe som TV-psykolog, ettersom jeg har vært gjennom det. At jeg kan relatere til andre som er med på TV-innspillinger.

– Om noen føler at de har lyst å dele opplevelser med meg, eller trenger en å snakke med, kan de alltid skrive til meg på sosiale medier. Jeg elsker å hjelpe andre, avslutter hun.



«Farmen»-finalen ser du på TV 2 Direkte kl. 20 og TV 2 Play søndag kveld. Finalefesten kan du følge direkte fra TV2.no.