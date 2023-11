Mener han gikk glipp av TV-jobb på grunn av pornobilder

Årets «Farmen»-eventyr nærmer seg slutten. Etter elleve uker i 1923, skal én av syv gjenværende deltakere stikke av med den omdiskuterte premien.

Én av dem som har sikret seg en plass i finaleuken er Anders Rydning (37), som har vært på gården siden start. Han er også den av deltakerne med mest TV-erfaring fra før av.

37-åringen er nemlig skuespiller, og har derfor blitt gjenkjent av noen av TV-seerne. Men skuespillerkarrieren har ikke bare bragt med seg hell og lykke.

Anders har nemlig havnet på flere pornosider etter rollen som «Leo» i filmen «Pornopung».

«Is he a pornstar?»

– Når man Googler deg, så kommer det opp flere pornosider. Vet du det?

– Ja, det har jeg fått med meg, svarer 37-åringen og smiler, og forteller at det har vært slik i flere år.

Filmen «Pornopung» ble svært populær da den kom på norske kinoer i 2013. Den ble bredt omtalt i media på grunn av sitt dristige navn og karakter. Handling baserer seg mye på sex, og derfor også nakenhet.

POPULÆR FILM: «Pornopung» ble svært populær da den kom ut. Her er Anders (t.v) sammen med resten av casten på en pressevisning av filmen. Fra venstre: Anders Rydning, Gitte Witt, Ole Christoffer Ertvaag, Herbert Nordrum, Kristina Knaben og Marte Sæteren. Foto: Berit Roald/NTB

Derfor er også Anders mye naken i filmen. Og det er her problemene har oppstått.

– Jeg har prøvd å sende mail og meldinger til slettmeg.no, for å få bort noe av dette her. Det kan jo se ut som at jeg har gjort porno, men det har jeg ikke! Til tross for navnet «Pornopung», så er det ikke en pornofilm.

Han avslører dog at dette er noe han har fått spørsmål om.

– Jeg var på et intervju en gang, og da var det en dame som spurte, «Is he a pornstar?». Så var jeg sånn «well no, I'm an actor», sier han og ler.



TV 2 har sendt spørsmål til Nordisk senter for informasjonssikring, som drifter slettmeg.no, som foreløpig ikke har besvart vår henvendelse.

FARMEN-ANDERS: Det er slik seerne har vært vant til å se Anders. Et godt steg unna rollen hans i «Pornopung». Foto: Anton Soggiu/TV 2

Skapte jobbtrøbbel

Etter at «Pornopung» kom ut, endte Anders opp med å søke på en jobb som programleder i barne-TV.

– Jeg var i en jobbprosess i NRK om å bli den nye programlederen i barne-TV, og hadde vært på noen auditions. Så skulle de søke opp kandidatene sine, da, sier han og fortsetter:

– Og da kommer det jo bare pornosider opp med mitt navn! Så jeg tror ikke det var den retningen NRK Super ønsket å gå. Programleder i barne-TV var nok ikke helt kompatibelt med «pornostjerna Anders Rydning», sier han og ler.



– Så folk har trodd du er pornostjerne?

– Jeg håper jo ikke det da! Men om noen har Googlet meg, så kan det være de har lurt litt. Tittelen på filmen er jo litt på kanten i utgangspunktet. Men gjør man litt research, så ser man at det er en film. En veldig fin og viktig film.

ENDELIG HJEMME: TV 2 møtte Anders hjemme i leiligheten hans i Oslo. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

– Ikke min penis

Selv om Anders har opplevd noe frustrasjon over å havne på pornosider mot sin vilje, ler han samtidig godt av hele situasjonen.

For det er nemlig ikke hele ham som ligger ute på disse pornosidene.

– I filmen løper du kliss naken nedover Frogner i Oslo. Er det 100 prosent deg?

– Det er 100 prosent meg bakfra, men ikke forfra, svarer han og smiler.

– Jeg fikk lov å slippe noen tagninger. Så jeg løp med noe bind-aktige greier foran mine edle deler. Så det var en annen, modig mann som stilte opp og viste utstyr sitt i slow motion.

At 37-åringen selv vet at det ikke er hans edlere deler som ligger ute på nett, betyr ikke at alle andre skjønner det.

– Det er kanskje litt vanskelig for folk å forstå, ja. I en annen scene bruker jeg en protesepenisen, som jeg vet har blitt brukt i andre serier som for eksempel «Exit». Den ser jo veldig ekte ut. Men det er ikke min penis, avslutter han lattermildt.

