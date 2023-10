Mener det ikke ble tilrettelagt for halal-slakt: – Frustrert

SLAKT: Deltakerne på gården skal slakte kalven «Stjerne». Yassin El Barkani mener at produksjonen ikke tilrettela for halal-slakt. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Denne uken skal deltakerne ta fatt på en omstridt oppgave, som dukker opp hvert år i «Farmen». Det skal slaktes et dyr – denne gangen en kalv.

Gjennom sesongen har Yassin El Barkani (31) måttet holde seg unna kjøttet på Fredheim gård. Som muslim spiser han bare halal-kjøtt. Kostholdet hans var derfor vegetarisk, der potet og havregryn var det han spiste mest av.

Slakten var en mulighet for ham til å spise kjøtt på lik linje med de andre deltakerne – dersom det ble halal-slakt. Slik ble det ikke.

Yassin mener at produksjonen ikke klarte å tilrettelegge for dette.

INKLUDERING: Yassin El Barkani ville ta kampen for inkludering i forbindelse med slakten. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Fikk nei av produksjonen

I forkant av slakten kom det et forslag om at det kunne blitt gjennomført på en halal måte. Det betyr at det skal være tillatt for muslimer å spise kjøttet, i henhold til islamsk praksis.

Slik gjennomføres halal-slakt I Norge skal dyret være bedøvet. Før avlivning sier en troende muslim en takknemlighetsbønn i Guds navn. Religiøs slakt betegnes som Zabiha, og ved korrekt utførelse får det status som halal. Dyret i seg selv skal være tillatt (halal). Svin er for eksempel ikke tillatt (haram). Kilde: Islamsk Råd Norge

Yassin var usikker på praksisen rundt halal-slakt på forhånd, og ba produksjonen om finne ut av dette for ham. Ifølge Yassin lot ikke dette seg gjøre, ettersom informasjonen kom utenfra «Farmen».

– Det handlet ikke om selve kjøttet, men om følelsen av å bli inkludert og forsøkt forstått når man har en annen religiøs overbevisning. Spesielt når slakten skulle bli gjennomført på nøyaktig samme måte, med kun en manglende velsignelse.

– Jeg hadde ikke noe problem med å spise egg da de andre spiste svin. Det gikk fint, og det respekterer jeg. Men nå hadde jeg muligheten til å bli inkludert. Jeg ville ta en kamp for forståelse og inkludering, forteller Yassin til TV 2.

Etter at Diana Rooz (30) røk ut i uke én, var det kun Yassin som var muslim og hadde minoritetsbakgrunn på gården. Han ønsket derfor å ta kampen for inkludering.

Høyere forventinger

Da forslaget om halal-slakt kom frem, ble slakten utsatt fram til saken var ferdig håndtert. Yassin forteller at han hadde en høyere forventning til produksjonen, fordi han var tydelig på hans bakgrunn som muslim allerede på intervjuet før «Farmen».

– Jeg var lei meg og følte meg ikke forstått. Hadde de hatt forståelse for hvor mye dette faktisk betyr for meg, så hadde de tenkt på det i forkant, enn at det ble en sak mens vi var der inne, sier han.

Han påpeker at han fikk støtte fra alle deltakerne og at produksjonen var fin å prate med. Likevel reagerer han på at det ikke ble tilrettelagt på forhånd for halal-slakt.

– Jeg vet at det ikke er alle som forstår, så jeg har mye tålmodighet for å forklare meg. Jeg hadde manglende kunnskap og jeg var frustrert over at de ikke ga meg den informasjonen.

PREGET: Flere av deltakerne var preget av slakten inne på gården. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Ikke planlagt halal-slakt

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, skriver i en e-post at ukesoppdragene på «Farmen» planlegges i god tid før opptaksstart, også før deltakerne er valgt ut.



– I år var det ikke planlagt halal-slakt som en del av slaktingen. Vi har forståelse for at Yassin reagerte på dette, men av praktiske og tidsmessige årsaker lot det seg ikke gjennomføre under innspillingen. Vi kan forsikre Yassin om at vi tar tilbakemeldingene hans på alvor, skriver Dahl og legger til:

– Vi er opptatt av at alle deltakerne skal følge seg inkludert og ivaretatt i våre produksjoner. Det er også derfor vi forsøker å legge til rette for deltakernes religiøse behov der det er mulig.

Hadde et behov for koranen

Yassin påpeker at han fikk tilgang på Koranen på et senere tidspunkt. Dette skjedde etter at Bård Kristiansen måtte dra fra gården, fordi sønnen hans ble syk. Da hadde Yassin et behov for å reflektere.

– Jeg begynte å reflektere over hva jeg gjør på gården når jeg har så mange mennesker jeg er glad i hjemme.

Han forteller at det var tungt for ham å være på Fredheim gård på dette tidspunktet, og fikk derfor en Koran av produksjonen.

– Jeg hadde et kjempestort behov for egentid og refleksjon, og fikk derfor Koranen etter ønske. Det fant jeg ut av på et senere tidspunkt.



«Farmen» ser du tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.