Låner bort millionvilla i bytte mot arbeidskraft: – Dritfett

«Love Island»-deltakerens kompisgjeng bor gratis i kunstnerens fasjonable hjem. Men «Farmen»-mentoren skal sørge for at de fortjener luksusen.

Utenfor et sennepsgult kråkeslott på Ormøya i Oslo, står Björg Thorhallsdottir og hopper av glede.

Armene er løftet til værs, og den høye knegglatteren – som du garantert kjenner igjen dersom du har sett mer enn ett minutt av kunstneren på TV – runger ut over gårdsplassen.

– Er ikke dette bare så gøy?

ARTIG PÅFUNN: Björg Thorhallsdottir smiler spent før hun skal opp til sitt eget hus på Ormøya i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Thorhallsdottir ber TV 2 følge med inn i kråkeslottet, forbi gamle stuer som er møblert slik moten var da Harriet Backer i sin tid bodde her, opp en smal trapp til andreetasje.

– Her har vi sittet og hatt planleggingsmøte, sier hun, og peker på bordet med halvfulle glass.

To velkjente ansikter dukker opp; Erik Alfred Tesaker – oppfinneren og tusenkunstneren som vant «Farmen kjendis» i 2020. Og Gotmar Rustad, selveste mentoren i årets «Farmen kjendis» – der Thorhallsdottir kom på andreplass.

MENTOR-COMEBACK: – Det er jækla moro å få slike oppdrag. Det er bare stas, sier Gotmar Rustad. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Miljøskadet

Dette er ikke Björg Thorhallsdottirs hjem.

Hennes fasjonable villa ligger nemlig noen hundre meter vestover på øya, og er for tiden okkupert av en kompisgjeng på fem.

Guttene bor gratis i huset i fire måneder, mens kunstneren selv har flyttet til stølen sin i Valdres. Men de må jobbe for luksusen, og det er her mentor og «Farmen»-konseptet kommer inn i bildet.

– Jeg er så miljøskadet etter å ha vært på «Farmen» at jeg må ha forpaktere, sier hun og gaper av latter.

– Jeg kan jo ikke bare forlate huset mitt, for et hus trenger å passes på. Men det er også bare fordi jeg kjenner meg selv.

SVIPPTUR I OSLO: – Etter «Farmen kjendis» savnet jeg skikkelig ro og fred, og hadde lyst til å prøve å bo på stølen min i fire måneder. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg har et hus med svømmebasseng og jacuzzi. På stølen må jeg smelte snø for å få vasket meg. Da hadde det vært veldig lett for meg å reise tilbake til byen. Så jeg tenkte at jeg må ha noen som er i huset, sånn at jeg ikke kan dra dit.

Istedenfor ukesoppdrag, som i «Farmen», har Thorhallsdottir gitt sine «forpaktere» et månedsoppdrag. Listen over alt som skal fikses i huset er lang, og mentor Gotmar Rustad skal nå inspisere resultatet av det utførte arbeidet.

I full 1920-talls mundur vandrer mentoren, kunstneren, oppfinneren og sønnen hans mot Thorhallsdottirs praktvilla på toppen av Ormøya.

GODE HJELPERE: Gotmar Rustad, Erik Alfred Tesaker og hans sønn på vei opp til Björg Thorhallsdottirs villa. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

«Love Island 2.0»



– Halla, Björg! Godt å se deg.

Et nytt velkjent ansikt titter ut av døren, og ønsker Thorhallsdottir velkommen inn i hennes eget hus.

Edvard Strand (30) var nylig å se i «Love Island» på TV 2. Nå bor han i det de kaller «Kosehuset» med kompisene Eyvind Alnæs (30), Lasse Digre (31), Marcus Aarnseth (30) og Jonas Solvang (26).

INSPEKSJON: En solbrun Edvard Strand ønsker Björg Thorhallsdottir og Gotmar Rustad velkommen inn i kunstnerens eget hus. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Gutta skvetter når de ser at «Farmen»-mentoren er på plass for å bedømme jobben de har gjort i bytte mot huset.

– Jeg var usikker på om det var kødd at mentor skulle komme. Og så kommer det en fullt oppkledd mentor! Det er jævlig skummelt, sier Strand.

– Hvordan endte dere opp i dette huset?

– Björg la ut huset til korttidsleie på Finn.no før jul. Jonas, vår mann, fant det med en gang og sendte meg på visning. Björg og jeg hadde noen gode samtaler. Vi kom godt overens, og vi fikk låne huset. Det er vi veldig fornøyde med, og hun får jo utført arbeid som hun slipper å gjøre selv.

LUKSUS: – Her lever vi i sus og dus, sier Edvard Strand. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hva er best av «Love Island» og villaen til Björg?

– Det er best her. Dette er også på en øy, så vi kaller det «Love Island 2.0». Det er så lekent hus. Helt rått. Folk synes det er en blanding av merkelig og dritfett at vi faktisk bor her nå, sier Strand og ler.

Gotmar Rustad rynker øyenbrynene under sixpencen og peker strengt med stokken. Han er ikke fornøyd med at de kun har hengt opp to av fire lamper i den fargerike stua.

RESPEKT: – Du tuller ikke med Gotmar. Det er helt vilt at han stilte opp, sier Björg Thorhallsdottir. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Gøy å leve

Erik Alfred Tesaker sjekker det teknisk utførte arbeidet, som en ny dør til baderommet.

Huseieren selv bivåner det hele mens øynene gnistrer av barnlig glede. Selv om forpaktningen av huset tas på største alvor, er det som om hun har satt i gang en lek for voksne.

– Jeg klarer ikke å gjøre noe normalt. Jeg vet ikke hva andre folk hadde gjort, men kanskje ikke akkurat dette. Det er veldig gøy å leve når man kan gjøre sånt som dette.

VOKSEN-LEK: – Dette er bare så morsomt, sier Thorhallsdottir og ler høyt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg drev og humret for meg selv da jeg kom på at jeg kunne ha forpaktere, og at jeg kunne spørre Gotmar om å komme hit. Og nå står vi her. Det er veldig deilig hvordan ting kan oppstå oppi de vakre hodene våre, og så blir det virkelighet.

Når sønnen Tolli Scott (20) kommer hjem fra sin jorda rundt-reise i juli, må forpakterne flytte ut av «Kosehuset».

– Akkurat nå er sønnen min på Filippinene og dykker. Dette er første gang jeg er helt fri, for jeg har vært alenemamma helt siden jeg ble enke i 2005.

KOSELIG GJENSYN: Gotmar Rustad og Björg Thorhallsdottir hadde en koselig kveld sammen på Ormøya. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tilbake til fjells

Solen er i ferd med å gå ned bak åsen i vest, og i det gule kveldslyset konstaterer Rustad at gutta i huset har bestått månedsoppdraget. De får ingen penger til markedet, men får bo og jobbe her i en ny måned.

– De var veldig redde for meg. Det var helt tydelig. De pratet som om jeg skulle vært en liten jævel, men det er jobben min å være streng, vet du, sier Rustad mens han rusler ut av gårdsplassen.

TETTERE PÅ: «Farmen kjendis» bød på nye vennskap for Gotmar Rustad, som også har fått åpne utstillingen til Unni Askeland. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Thorhallsdottir takker mentoren for utført oppdrag, før hun forlater sitt eget hus og setter kursen mot et mer primitivt liv på fjellet.

– I perioder har jeg ikke klart å komme meg opp dit, for det har vært så mye snø. Jeg har kjempet meg fram med snø opp til lårene. Man bare detter igjennom med truger, for det er så råttent.

– Likevel bare elsker jeg å være der.