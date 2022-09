Kritiserer Farmen-slakting: – Kynisk bruk av dyr

Siri Martinsen (49) er veterinær og leder i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH.

Hun er blant dem som stiller kritiske spørsmål etter tirsdagens episode av Farmen, hvor sauen Rusken ble slaktet.

– Farmen er et spekulativt program som hvert år dreper dyr for å skape følelser og oppmerksomhet for underholdningens skyld. Men det er ikke noe nytt av i år, vi vet at dette programkonseptet innebærer kynisk bruk av dyr.

– Smerte og panikk

Martinsen mener kjøttindustrien blir feil fremstilt gjennom TV 2-programmet.

– Samtidig er det også en form for rosemaling av kjøttindustrien, ved at folk vises ett dyr som står på tunet, og filmingen alltid sørger for å gi inntrykk av at «dyret ikke kjenner noe». I realiteten drives årlig millioner av dyr gjennom slaktelinja og føler frykt, smerte og panikk for å bli til kjøtt.

Reagerer på ordbruk

NOAH-lederen bemerket seg også ordbruken i slakteepisoden.

– I år uttalte TV 2s slakter at det er «like naturlig som å slå inn en spiker» å ta livet av et dyr. Det viser jo hva TV 2 prøver å gjøre i Farmen; fremme tingliggjøring av dyr og aksept for kjøttindustrien. Det er en ganske utdatert agenda.

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, svarer på kritikken fra NOAH.

– Rammen for Farmen er livet på en gård hundre år tilbake i tid, og slakt var en naturlig del av hverdagslivet den gangen. Det har vært slaktet dyr i Farmen siden de aller første sesongene.

Dahl sitter igjen med et helt annet inntrykk av slakten, enn Martinsen.

– Vi opplever det som ukontroversielt at slakt er en del av TV-programmet. For deltakerne er det frivillig om man ønsker å ta del i slakten eller ei, sier Dahl.

Nytt grep

TV 2 har tidligere skrevet om at årets Farmen-slakt skiller seg fra andre sesonger, fordi det er særlig fokus på å bruke hele dyret.

Så mye som mulig av dyret ble benyttet til nyttige formål etter slaktingen på Farmen, ifølge Dahl.

– Kjøttet ble brukt til mat i ukesoppdraget, innvollene ble gitt til deltakerne, hjernen ble brukt til garving, bein til beinfløyte og skinn ble brukt til pelsboa, sier Dahl.