Årets Farmen-sesong har bydd på mye av både drama, intriger, vennskap og tårer. Flere av deltakerne skapte også romanserykter inne på gården.

Sesongens finalister, Henrik Eijsink (26) og Andrea Marie Rosli (24), hadde hver sin flørt inne på gården. Førstnevnte, som vant det populære realityprogrammet, bekreftet på finalefesten at han ikke lenger var singel.

Rosli skapte mye romanserykter sammen med deltakeren Lasse Fredheim (26), og på finalefesten kunne de begge fortelle at det fortsatt var god stemning.

Nå åpner flere av deltakerne opp om hvordan det står til på kjærlighetsfronten.

Åpner opp om Farmen-flørten:

– Ikke send meg «dick pics»

En av dem som hadde en flørt på Farmen-gården, var deltaker Hanne Mathea Friis (22). På tampen av sesongen ble det avslørt at Friis og vinneren Eijsink hadde delt et hemmelig kyss inne på gården.

De har derimot begge bekreftet at de ikke er noe mer enn venner. Til TV 2 forteller Friis at hun er singel – og åpen for å finne den store kjærligheten.

– I sommer var jeg fast bestemt på å være singel, men nå ønsker jeg meg kjæreste, sier Friis, som bekrefter at hun er på Tinder – men ikke er særlig fan av appen.

Hun har også fått en del henvendelser gjennom sosiale medier.

– Det er en del som har skrevet til meg, noe som er hyggelig, men det har ikke blitt noe enda. Jeg syns egentlig det er bedre om man kommer opp til meg og prater. Det er hot når folk har selvtillit, og «gunner» litt på.

Selv om 22-åringen syns det er hyggelig med meldinger i innboksen, har det også vært noen merkelige – og uvelkomne.

– Det var en som spurte meg om jeg kunne sende fjerten min på et glass, forteller 22-åringen og ler, før hun legger til:

– Og om noen sender meg «dick pics», så er de langt nede på listen!

DOBBELTDATE: Ivana og Hanne har avtalt at de skal gå på dobbeltdate sammen. Foto: Anton Soggiu

Friis forteller at hun og Ivana Miric (28), som også er singel, har avtalt å gå på dobbeltdate. Miric sier til TV 2 at hun er åpen for kjærligheten, men at Tinder er uaktuelt.

– Hanne fikk meg til å laste ned Tinder, men jeg slettet det fort. Tinder kan fort bli litt overfladisk, og jeg liker bedre å møte folk på en naturlig måte.

Miric forteller at hun har vært singel hele livet, og derfor har blitt for komfortabel med singeltilværelsen. Dette har også venninnene sagt ifra om.

– Jeg er for rask til å sette menn i «venne-sonen». Jeg legger heller ikke merke til når noen flørter med meg. Det er ofte venninnene mine som må fortelle meg når noen flørter med meg, for jeg plukker aldri på det selv, forteller 28-åringen og ler.

Miric bekrefter at det er noen menn som har sendt henne melding på sosiale medier, men at samtalen raskt dør ut. Hun har en klar oppfordring til dem som kunne tenke på å sende henne melding.

– Ikke bare si «hei!», da blir det vanskelig å holde samtalen. Spør heller et spørsmål. Er jeg interessert så sier jeg ja til date!

Ble introdusert gjennom bestemoren

Einar Lund (21) har tidligere fortalt om hvordan han fikk en overflod av eksplisitte bilder etter deltakelsen på Farmen. Nå bekrefter Lund at han har fått kjæreste.

– Vi er kjærester. Hun er en veldig snill og søt jente, foreller Lund.

Paret møttes for rundt ett år siden, på en noe usedvanlig måte.

– Jeg var på jobb, og så kom det en dame bort til meg og sa hun syns jeg var en kjekk og flott mann. Så da sa jeg på tull «Takk for det, har du et søtt barnebarn?» – så hadde hun det da, sier han og ler.

Etter at Lund kom hjem fra Farmen ble de offisielt kjærester.

– Vi får se hvordan det går, jeg er jo ikke kjent for å være flink med damer. Men vi har det fint sammen.

SINGEL OG OPPTATT: Hashar (t.v) er fortsatt singel, mens Einar (t.h) har funnet kjærligheten. Foto: Anton Soggiu/ TV 2

Også deltakeren Hashar Aziz (33) har opplevd å få frierbrev i sosiale medier etter deltakelsen i programmet. Selv er han aktiv på Tinder.

– Jeg leter jo etter kjærligheten. Jeg er litt lei av å være singel. Men jeg har det ikke travelt heller.

Også Aziz forteller at han har fått nakenbilder i innboksen etter Farmen-deltakelsen.

– Jeg har fått noen nakenbilder i innboksen, ja. Hva skal jeg si, det er jo hyggelig at folk bjudar på! Men når de spør om å få tilbake så blir det litt mye kanskje, sier han og ler.

For 33-åringen er det viktig å finne en som ser ham for den han er.

– Jeg vil ikke at noen skal ville gå på date med meg på grunn av Farmen. Men jeg har vært på dates etter Farmen, så det er jo en døråpner uansett.

– Jeg er forelsket

To av deltakerne, Rosli og Lasse Fredheim (26), bekrefter at romansen som oppstå på gården fortsatt er like sterk i dag. Rosli, som nylig flyttet hjem til Oslo etter å ha blitt kastet ut av studiene i London, bekrefter dette til TV 2.

– Det går overraskende bra. Ting er fortsatt veldig fint, og vi er sammen så ofte vi kan. Jeg skal til Haugesund snart.

Det at Rosli skulle finne kjærligheten på Farmen-gården var en stor overraskelse for henne selv.

– Jeg trodde ikke engang det skulle vare etter Farmen! I mine tidligere relasjoner har det som regel gått skeis på grunn av meg, jeg er vant til å trekke meg unna. Men det kunne jeg ikke på Farmen, forteller Oslo-jenta.

– Det måtte visst et realityshow til for at jeg skulle finne kjærligheten, fortsetter hun og ler.

Årets Farmen-vinner bekrefter også at han ikke lenger er singel.

FUNNET KJÆRELIGHETEN: Årets finalister, Henrik og Andrea, bekrefter begge to at de ikke er singel. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg er ikke singel, men vi er ikke kjærester helt enda. Men det er nok ikke så veldig lenge til, sier Eijsink til TV 2.

Selv om flere av de andre deltakerne ikke har funnet lykken med Tinder, forteller derimot 26-åringen at det var gjennom datingappen at han møtte sin utkårede.

– Vi matchet på Tinder for rundt et år siden, og gikk på noen dater. Så har det utviklet seg sakte men sikkert.

Eijsink, som hadde en kort flørt med Friis, sier at han var singel da han entret Farmen i sommer – men merket fort at han savnet sin nåværende dame.

– Vi hadde snakket om at vi begge var singel da jeg dro inn på Farmen. Jeg merket jeg savnet henne da jeg var på gården, og da jeg kom ut ble det raskt god stemning. Så nå er det kun oss to, forteller Eijsink og legger til:

– Jeg er forelsket, det er jeg.