Kommer med grove beskyldninger i opphetet diskusjon

Det blir noen dramatiske dager på «Torpet» denne uken.

En betent situasjon oppstår allerede i mandagens episode, der Kornelia Kløv (25), Christopher Scott (29) og Maria Skogvoll Andberg (23) har en plan om å få ut Arvid Mæland (55).

Med tiden eskalerer dette drastisk og Arvid får sterke anklager mot seg.

Opphetet diskusjon

Det som starter som en plan om å få Arvid ut av «Torpet», fører til en opphetet diskusjon rundt spisebordet. Dette skjer før gjengen har avgjort hvem som skal gå i kamp mot Maria.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å gå i kamp mot en veldig god venninne av meg som jeg kjenner fra før (Kornelia, journ. anm.), og han (Christopher, journ. anm.) har vært her helt fra starten og har den drømmen. Du er ikke så veldig motivert, sier Maria mens hun henvender seg til Arvid.

Deretter mener Christopher at Arvid ikke gjør noe fra arbeidsheftet til mentor, og Maria skyter inn at de unge har tatt ansvaret for all maten, og fortsetter kraftsalven mot rogalendingen Arvid:

– Jeg får også høre at du har sagt nedverdigende ting om min kropp før jeg kommer hit. Du er 30 år eldre enn meg. Det er sinnssykt upassende. Og så går du og ser på oss mens vi ligger og sover. Jeg synes det er oppriktig ubehagelig. Derfor spør vi deg om du ønsker å ofre plassen din, sånn at vi tre kan være her og ha en fin opplevelse sammen, hevder Maria i episoden.

– Svaret er nei. Jeg går ikke inn og ser. Jeg går inn og roper: «God morgen», svarer Arvid.

Kom med unnskyldning

I fredagens episode, som også ble sluppet torsdag, har konflikten stilnet, og Maria og Kornelia unnskylder seg overfor Arvid.

– Jeg føler at jeg har feildømt deg litt, basert på noe jeg trodde og noe jeg hadde hørt, og holdt veldig fast på at: «Sånn er det». Og bare vært sur og grinete. Jeg vil bare si at jeg er oppriktig lei meg for det og vil beklage fra bunnen av hjertet mitt for mine handlinger og ord, sier Maria.

– Vi har veldig dårlig samvittighet, og vi er veldig lei oss. Vi skal bo her og vi har fått et annet inntrykk. Vi har skjønt at vi har feil, forteller Kornelia.

Begge episodene ser du allerede i dag på TV 2 Play.

– Traff ikke blink

Når TV 2 tar kontakt med Arvid, har han allerede mottatt reaksjoner fra seerne angående planen om å få ham ut.

– Det er klart at det er tre ungdommer som har en helt annen bakgrunn enn meg. De hadde mange planer og teorier, men jeg måtte bare melde meg ut av dette, sier han.

– De drar den veldig langt, men det traff ikke blink. Jeg kommer aldri til å hate dem, legger han til.

Deretter mener han at uttalelsene fra Maria som omhandlet seksualiserende oppførsel fra ham, var skuespill.

– Jeg var bare meg selv hele veien. Jeg tenkte ikke taktikk eller skuespill. Jeg måtte bare svare for meg selv.

Arvid visste ikke om planen før han så «Torpet»-episoden på mandag. Da ble han overrasket og satt ut. En del av kritikken fra de andre baserer seg på at Arvid ikke gjorde det som sto i heftet fra mentor.

– De skjønte ikke hvorfor jeg ikke bare kunne gjøre de tingene selv. Men da hadde jeg endt opp med å gjøre alt, og tenkte at det måtte være litt å gjøre for alle. Jeg hjalp dem bare da de ikke forsto noe.

– At de valgte å bruke tiden på så mye drama og styr, det må bli opp til dem.

– Fin tone mellom oss

Maria forteller til TV 2 i dag at hun følte at Arvid tråkket over en grense, og hun ønsket å si klart ifra.

– Dette skjedde etter en tung uke med lite mat og mye arbeid. Derfor rant begeret over og jeg kom med uttalelser jeg i ettertid ser at var for drøye. Samtidig var dette det jeg følte der og da inne på Torpet.

– Jeg er glad for at episodene viser hele situasjonen fra begge sider. Ikke minst hvordan vi skværet opp og ble venner igjen inne på Torpet. Det er en fin tone mellom oss i dag, og jeg ønsker Arvid alt godt, skriver Maria i en e-post.

Kornelia påpeker at de var alle sultne, slitne og lei av å være der.

– Maria hadde behov for å si ifra om det hun syntes var ugrei oppførsel av Arvid, og fikk en sterk reaksjon. Som episodene viser, fikk vi skværet opp på en god måte og ble venner igjen. Og det er vi fortsatt, skriver hun i en melding.

På spørsmål om hvordan situasjonen ble håndtert og hvordan deltakerne blir ivaretatt svarer TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl følgende:

– Produksjonen har tett dialog og oppfølging med deltakerne underveis i hele innspillingsperioden, spesielt i perioder der det steile fronter mellom deltakerne. Vi har fulgt dette rutinemessig opp og sørget for at deltakerne blir ivaretatt på en god måte, sier Dahl.

«Torpet» ser du mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play.