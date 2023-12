Klinte til på rød løper

Saken oppdateres fortløpende!

Etter elleve uker med dramatikk, intriger og romanse på Fredheim gård er det klart for den store finalen i årets «Farmen».

Igjen står Martin Hals Johannessen (24), Carla Maria Haringstad (31) og Anders Rydning (37), som skal kjempe om seieren i konkurransen.

Søndag kveld samler deltakerne seg til en storstilt finalefest på Heidi's Bier Bar i hovedstaden. Gjengen blir imidlertid ikke fulltallig da én av forpakterne uteblir fra moroa.

Kalv på rød løper

På den røde løperen hadde deltakerne byttet ut gårdsklærne til fordel for kjole og dress.

Arvid Mæland (55) og kalven Lyx var blant de første som ankom festen. Lyx ble født inne på «Farmen»-gården, og fikk en dramatisk start på livet da moren «Fagros» døde kort tid etter fødselen. Mæland tok siden med seg Lyx hjem til seg.

– Jeg tror deltakerne blir glade. Lyx mistet jo moren sin etter kort tid, så det er deltakerne som har vært hans foreldre opp gjennom. Jeg tror de blir kjempeglade for at Lyx er med på festen, sier Mæland til TV 2 om sitt firbente følge.

RØD LØPER-KALV: «Farmen»-kalven Lyx og matfar og deltaker Arvid Mæland tok turen til finalefesten søndag kveld. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Semifinalist Carla fikk et gledelig gjensyn med den pelskledde skapningen på festen.



– Å, Lyx! Det var helt fantastisk å se ham igjen. Jeg var jo med på å dra han ut. Jeg følte at han kjente meg litt igjen. Han hadde litt lyst til å smake på meg og slik – håret mitt ser kanskje ut som høy. Han var så rolig da jeg holdt rundt ham og klemte ham, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har aldri vært på fest med en kalv eller en ku før. Det er første gang. Det blir spennende hvem som drikker hvem under bordet i dag, om det blir meg eller Lyx – det får vi se.

TRIO: Carla Maria Haringstad og Kathrine Jakobsen sammen med Lyx på finalefesten til «Farmen». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Også Martin var i ekstase over å se kalven.

– Det var veldig fint å se Lyx igjen. Jeg var litt skeptisk da Arvid sa at han skulle ta Lyx med på finalefesten. Jeg synes at det er viktig med dyrevelferd, men her ser vi at Arvid har ordnet noen som passer på Lyx, og har han under trygge omgivelser. Da synes jeg det var veldig hyggelig å se Lyx igjen. Det varmer hjertet mitt. Jeg fikk et lite nuss av Lyx.



Klinte til

Fra første stund inne på Fredheim gård oppsto det romantiske følelser mellom Sebastian Eide (33) og Kornelia Kløv (25).

De omtalte seg raskt som et «Farmen»-par, men ble etter hvert adskilt da Kornelia røk ut og havnet på «Torpet».

Ikke lenge etterpå måtte Sebastian forlate «Farmen», og ble hastet i ambulanse til sykehus på grunn av sprukket blindtarm.

At de begge var relativt tidlig ute av «Farmen», gjorde at de fikk tilbragt tid sammen hos Sebastian hjemme i Bergen.

Siden har de kun sett hverandre i forbindelse med innspillingen av «Farmen»-finalen den første helgen i oktober – fram til nå.

På finalefesten gjenforenes Kornelia og Sebastian etter nesten to måneder, og følelsene dem i mellom er ikke det de en gang var.

KLINTE TIL: Sebastian Eide (33) og Kornelia Kløv (25) ga hverandre et kyss. Foto: Jonas Been Henriksen / TV2

– Vi har ikke sett hverandre på en liten stund. Det var veldig hyggelig å se hverandre i dag, sier Kornelia.

– Jeg har savnet henne utrolig mye. «Farmen» hadde ikke vært det samme eventyret uten henne. Hun var Farmen 2023. Jeg er utrolig glad for at jeg møtte henne, sier Sebastian.

På spørsmålet om de er et par, svarer de følgende:

– Det er veldig god stemning. Det er en vibe, sier Sebastian.

– Det var veldig godt å se hverandre igjen, sier Kornelia.



– Kan dere bli kjærester?

– Man skal ikke utelukke noe. Det skal man ikke. Nå er det lenge siden vi har sett hverandre, og så er det plutselig veldig hyggelig når man ser hverandre igjen. Så man vet ikke hva som skjer, sier Kornelia.



«Farmen»-finalen ser du på TV 2 Direkte kl. 20.00 og TV 2 Play søndag kveld. Finalefesten kan du følge direkte fra TV2.no.