Kjendiser åpner opp om ukultur: – Jeg blir forbanna

Dersom du følger kulturpersonligheter i sosiale medier, har du kanskje fått med deg en kampanje.

Flere har den siste tiden delt et bilde med overskriften: «Vil du jobbe gratis? Nei, ikke vi heller».

Kampanjen handler om at mange personer i kreative yrker, som dansere, makeup-artister og sangere, ikke får betalt for jobben de gjør.

Bedrifter tilbyr betaling i form av «noe å skrive på CV-en», gavekort eller gratisprodukter. Dersom man får produkter i betaling, må dette også skattes av, og derfor blir det i realiteten ofte lite inntjening på å takke ja til slike oppdrag.

Personer som støtter kampanjen mener det har blitt en slags ukultur i bransjen, hvor kommersielle aktører forventer at man skal stille opp gratis. En av dem som har engasjert seg er Farmen-deltaker og proffdanser Hanne Mathea Friis (22).

I et intervju med TV 2 åpner Friis opp om hvordan hun opplever bransjen, på både godt og vondt.

– Kampanjen handler om noe enormt viktig, og noe som absolutt skulle vært belyst enda mer i samfunnet; nemlig gratisarbeid. Hvorfor er det ikke mer belyst, tenker man kanskje? Svaret på det er veldig enkelt – de store selskapene, samt enkelte arbeidsgivere, tjener store mengder på å utnytte oss som er i den kreative bransjen. Det snakkes ikke nok om, nettopp kanskje for at disse selskapene og arbeidsgiverne skal få holde på slik videre, sier Friis.

DELER HISTORIER: Hanne Friis er blant dem som har delt historier fra kulturbransjen. Dette gjør folk gjennom en kampanje på sosiale medier. Foto: Skjermdump/Instagram

Brennende engasjement

Friis har selv studert dans, og driver særlig med hiphop profesjonelt.

– Jeg blir rett og slett forbanna av å tenke på at folk i den kreative bransjen får så elendige jobbtilbud. Jeg har alltid drømt om å kunne leve av dansen og det kreative, og det ser jo veldig vanskelig ut nå. Det er for meg helt hjerteskjærende. Jeg har tatt en utdanning i tre år, en utdanning som er støttet av Lånekassen. Jeg gjorde dette fordi det er dette jeg vil jobbe med. Jeg gjorde det ikke for å motta et par sko i ny og ne, og for å jobbe fulltid i en helt tilfeldig butikk. Det er snakk om drømmen min, og mange andres sin, så derfor er jeg så engasjert, sier Friis, og fortsetter:

– Den fatale konsekvensen av dette på lang sikt, er at ingen kommer til å ta utdanninger innenfor det kreative feltet – nettopp fordi det viser seg å være umulig å leve av det. Denne kampanjen er dermed ekstremt viktig. Nok er nok!

Hun startet kampanjen sammen med blant andre makeup-artist Victoria Alam (23). Den siste tiden har den blitt delt av flere i sosiale medier.

Alam sier at en endring må skje sporenstreks.

FLERE UBEHAGLIGE SAMTALER: Victoria Alam har ved flere ganger blitt bedt om å jobbe gratis. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Vi må ha en endring nå, og det kommer ikke til å skje med mindre vi står sammen. Flere kjendiser har delt kampanjen, noe som gjør meg sinnsykt stolt og glad. Jeg elsker jobben jeg gjør og menneskene i bransjen, men det skal ikke være slik at du må jobbe gratis for å få være en del av den, sier Alam.

Hun forteller at flere store kjendiser har likt, delt eller tatt kontakt med henne etter at kampanjen ble startet. Deriblant influenser Amalie Snøløs (26), forretningskvinne Isabelle Ringnes (34), TV-personlighet Marna Haugen (41) og artist Carina Dahl (37).

Sistnevnte, Carina Dahl, applauderer kampanjen som er startet av de driftige kvinnene.

– Jeg er veldig enig i at dette må fram i lyset. Jeg opplever stadig at mennesker tror at man bare kan «komme å ta et par låter» og at det ikke skal koste noe. For det første så har man brukt ekstremt mange år på å jobbe seg fram til at man faktisk kan leve av det man gjør, og ha det som et yrke. De årene tjente man så godt som ingenting, og det var blod, svette og tårer! Det var veldig mye arbeid og ofringer, sier artisten til TV 2.

Dyre produksjoner

Dahl poengterer at bak enhver låt er det mange timer i studio, kreativt arbeid og øvinger. For ikke å snakke om at man betaler musikere for å bli med på låter og kostnader knyttet til å produsere en låt.

– På et eller annet tidspunkt må man jo tjene inn alt man har investert i sin egen karriere.

Videre utdyper hun at ved å stille opp gratis på et arrangement, blokkerer man seg selv for andre, vanlige betalte jobber. Da risikerer man å tape penger, hvis man får inn en annen forespørsel. Hun mener det ikke spiller noen rolle om man gjør én eller 20 låter – kvelden er uansett blokkert og reisetiden er den samme.

MUSIKER: Carina Dahl har hatt flere store hits, og deltatt i Stjernekamp på NRK. Foto: TV 2

At en samlet bransje slutter å takke ja til til ubetalte jobber, mener hun er et riktig sted på veien mot å gi yrket respekten det fortjener.

– Musikk er viktig! Det er jo bare å tenke hva en fest hadde vært uten musikk! Det hadde jo ikke vært så gøy?! Så bør man jo skjønne hvor viktig faktor det er, og at det må betales for. Sånn er det jo i alle yrker. Man spør jo ikke en rørlegger om man bare kan «komme og fikse et par rør» heller, og så skal man ikke betale vedkommende!

Kulturministeren hyller kampanjen

De mange norske kulturpersonlighetene som har satt søkelys på kampanjen, får nå støtte fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Hun kaller kampanjen «et veldig bra initiativ».

– Det er fullstendig uakseptabelt at noen tror det ikke er nødvendig å honorere folk for arbeidet de gjør, uansett hva man bidrar med. Slik skal vi ikke ha det. Kunstnere, artister og andre i kreative yrker skal ha betalt for jobben de gjør på like linje med andre arbeidere.

– Flere poengterer med at et gratisprodukt eller en kupong ikke betaler husleia. Hva tenker du om det?

– Det er jeg selvsagt helt enig i. Bak ethvert arrangement, utstilling, tekst eller forestilling er det folk som henter i barnehage, betaler strømregninger og gjør sitt for å få endene til å møtes. Kunstnere og kulturarbeidere skal ha rimelig betaling som andre arbeidsfolk.

TAR GREP: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ønsker en endring. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

På spørsmål om hva som skal til for at folk i kreative yrker får bedre arbeidsvilkår, svarer hun:

– Regjeringen jobber nå intensivt med en stortingsmelding om kunstnerpolitikk. Der vil vi vurdere alle tiltak på feltet, og forsterke og forbedre det sosiale sikkerhetsnettet for kunst og kulturarbeidere. Det dreier seg både om å sikre riktig honorering for arbeid, og endringer i regelverk. Det er viktig for oss å sikre gode og anstendige arbeidsvilkår for kunstnere, og nettopp derfor prioriterte vi å videreføre de 120 arbeidsstipendene som vi la til i fjor. Dette er en betydelig og viktig satsning som vi nå viderefører i et stramt budsjett.

Trettebergstuen forteller at arbeids- og oppdragsgivere, som engasjerer frilansere og selvstendig næringsdrivende, har et særlig ansvar for å sørge for rimelig betaling og ryddige arbeidsforhold.

– Det gjelder for alle, men særlig for offentlig finansierte virksomheter. Dette vil vi løfte i stortingsmeldingen om kunstnerpolitikken, som vi jobber med nå og som kommer neste år. Vi er utålmodige med å få til endringer her. Dyktige arbeidsfolk skal slippe å stå med lua i hånda, uansett hva de jobber med.