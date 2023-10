Ikke informert om premiekutt: – Føler oss rundlurt av TV 2

FØLER SEG LURT: Flere av årets «Farmen»-deltakere er sinte og skuffet over at de ikke fikk beskjed om hva de kjempet for å vinne. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Årets «Farmen»-premie er kuttet med nesten én million kroner. Flere deltakere mener TV 2 har holdt tilbake på informasjonen, og raser over å ha kjempet for «småpenger».

Innspillingen av årets «Farmen»-sesong er nå avsluttet, og en vinner er kåret etter den flere måneder lange kampen for tilværelsen inne på Fredheim gård.

Hvem som stakk av med seieren, er hemmelig fram til finalen sendes på TV 2 i starten av desember. Men én ting er kjent; vinneren får en betraktelig mindre verdifull premie enn i de foregående sesongene.



Mens Henrik Eijsink, fjorårets «Farmen»-vinner, kunne juble over hytte og bil til en samlet verdi av 1.431.750 kroner, er premien i år redusert til 506.000 kroner.

At deltakerne i år kjempet om å vinne nær én million kroner mindre enn tidligere, har ikke falt i god jord blant deltakerne.

– Det var mange som reagerte da vi fikk vite premien. Det at det er en leiebil i tolv måneder, og ikke en bil-bil, det er flaut. Det er flaut av TV 2, sier Carla Maria Haringstad.

Kornelia Kløv mener at det er innprentet i folks bevissthet at «Farmen»-konseptet handler om å kjempe om hytte og bil.

– Plutselig kjemper man heller om to gavekort. Selv ble jeg med for opplevelsen, men for dem som virkelig ønsker å vinne, og har en plan for hva de vil gjøre med premien, så skjønner jeg at de er skuffet, sier hun.

REAGERER: Carla Hardingstad og Kathrine Jakobsen mener deltakerne burde fått tidligere beskjed om reduksjonen i premien.

– Ikke informert

Ifølge flere deltakere ble de ikke informert om reduksjonen i årets premie før de flyttet inn på «Farmen»-gården i slutten av juli.

– I all informasjon som vi fikk i forkant, så sto det at vi skulle få vite om hva premien var i det første tinget. Det skjedde ikke. Vi har etterspurt det ganske mange ganger i løpet av innspillingen, men har fått beskjed om at det var det var under forhandling, og at det ikke var sikkert at premien ble det samme som i tidligere sesonger, sier Kathrine Jakobsen.

Hun er ikke alene om å reagere over at deltakerne ikke visste hvilken premie de har kjempet for å vinne.

– Kunne man ha gjort noe annerledes, så burde vi fått vite om premien i god tid før innspillingen. I intervjuene fikk vi høre: «Dere vil kjempe om en premie til halvannen million», så det var nok en forventning fra flere om det, sier Sebastian Eide.

Les svaret fra TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl lenger ned i saken.

KJEMPER FOR MINDRE: Sebastian Eide er en av deltakerne som kjemper om en mindre premie enn i de foregående sesongene. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Føler seg pisset på

Først i slutten av september, litt over en uke før finalen, skal deltakerne ha blitt informert om størrelsen på premien.

Da hadde det allerede gått mange dager siden første «Farmen»-episode ble sendt den 19. september, der det ettårige bil-abonnementet og gavekortet fra Norgeshus ble annonsert for offentligheten.

Med andre ord, fikk TV-seerne vite hva premien var før deltakerne selv visste det.

En deltaker, som forblir anonym for ikke å avsløre utfallet i «Farmen», sier til TV 2 at forpakterne reagerte kraftig på at de ikke ble informert tidligere.

– Det ble ikke akkurat så veldig god stemning rundt bordet. Da kjente vi at: «Her er det noen som ikke forteller sannheten til oss». Vi føler oss rundlurt av TV 2, sier deltakeren.

For flere av de gjenværende deltakerne skal motivasjonen ha sunket betraktelig etter at de fikk vite at de kjempet for å vinne en tredjedel av tidligere «Farmen»-premier.

– Når vi har jobbet, slitt og hatt lite mat i ukevis, og så får vi en sånn beskjed rett før finalen? Da sier det seg selv at det er ganske mange som føler seg pisset på av TV 2, raser en av deltakerne.

DÅRLIG STEMNING: Det skal ha blitt dårlig stemning inne på gården da deltakerne ble informert om verdien på årets premie. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Svarer på kritikken

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer årets «Farmen»-premie.

– Det er riktig at årets vinnerpremie har lavere verdi enn tidligere år. Sett i lys av den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet, er det naturlig at eksterne sponsorer bruker mindre penger enn tidligere på denne type premierer. Vi er likevel fornøyde med at årets premie har en verdi på en halv million kroner. Det er fortsatt en av de høyeste premiene i norske TV-programmer, sier Dahl.

– Har TV 2 bevisst holdt tilbake på den nye verdien av premien overfor deltakerne?

– Vi har jobbet fortløpende mot eksterne sponsorer for å sikre en god premie. Av naturlige årsaker, og igjen sett i lys av den økonomiske situasjonen i samfunnet, har dette arbeidet tatt lenger tid enn vanlig. Så raskt alle avtaler var på plass, ble deltakerne i fellesskap orientert om årets premie med en totalverdi på en halv million kroner, opplyser Dahl.

«Farmen» ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40 og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.