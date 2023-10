Holdt avgjørende detalj skjult: – Livredd

I løpet av de siste ukene på «Torpet» har det vært flere deltakere som har måttet reise hjem. Noen har trukket seg kort tid etter ankomst, mens andre har tapt avgjørende tvekamper.

Nylig kom det enda en ny deltaker på småbruket, nemlig Arvid Mæland.

Det var Finn Olav Odde som skulle ut i tvekamp mot ham. Det hele endte med at han måtte reise hjem, og med det tok han med seg en godt bevart hemmelighet.

TAPTE: Det var Finn Olav Odde som måtte reise hjem etter kampen mot Arvid Mæland. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Brøt avtale

Det var i utgangspunktet ikke Finn som skulle ut i kamp mot Arvid, ifølge ham selv. Det endret seg ettersom Finn ikke kom overens med nykommeren.

– Jeg hadde egentlig en avtale med Kornelia om at jeg ikke skulle ut i kamp. Det var egentlig Christopher som skulle ut i kamp med den første som kom inn. Men jeg skulle ta det her, sier Finn til TV 2 etter hjemkomsten.

Finn hadde forventet at Arvid skulle velge kunnskap. Slik ble det ikke. De skulle kjempe mot hverandre i saging.

– Jeg hadde ikke sagt det til noen, men jeg hadde skadet den ene hånden min.

Skuffet over seg selv

Det ble derimot ikke slik Finn hadde sett for seg.

– Arvid var lur. Han lurte meg ut på glattisen og jeg beit på. Det endte opp med at jeg utfordra han i kamp og sa ja til å ta kampen med ham. Plutselig sa han saging og da tenkte jeg: «Faen».

Finn forteller at «Torpet» endte for ham slik det gjorde i «Farmen» sist.

Ifølge ham selv var han for snill.

– Jeg var skuffet over meg selv at jeg ikke forholdt meg til avtalen jeg hadde med Kornelia. Jeg angrer på at jeg utfordra ham i kamp, når han ikke valgte kunnskap.

Holdt det skjult

Da Finn forlot «Torpet», hadde han lykkes i å holde én ting hemmelig. I 2020 havnet han nemlig i en stor ulykke , noe som hadde mange konsekvenser for ham i ettertid.

I dag har han ikke følelser i den ene foten, da nervene er borte. Det ville han holde skjult fra de andre deltakerne.

– Det hadde kommet en ny konkurranse, «balansen». Jeg var livredd for at noen skulle få vite at hele foten min egentlig ikke virker, innrømmer han.

For å holde dette skjult, gikk han med spesielle sko, som var store nok til at man ikke kunne se at han halter.

– Jeg prøvde å unngå hele tiden at de skulle se at jeg bare har én fot.

Han mener at dersom det hadde blitt oppdraget, så hadde han blitt utfordra i en gren som har med føttene å gjøre. Skaden påvirket ham ikke under oppholdet, nettopp fordi han ikke ble utfordret på noe der han måtte bruke foten.

– Jeg er sjeleglad for at de ikke oppdaget det.

