Gikk i kjelleren: – Vurderte å trekke meg

I forrige ukes «Farmen» måtte Kathrine Jakobsen (41) tåle mye kritikk fra flere av de andre deltakerne inne på Fredheim gård.

Hun ble omtalt som en «diktator» for sin lederstil som storbonde, og flere reagerte på at valget av Martin Hals Johannessen (24) som førstekjempe ble gjort ved loddtrekning.

Kathrine innrømmet overfor TV 2 i ettertid at valget var rigget, etter at hun hevder å ha blitt oppmuntret av produksjonen til loddtrekningen.

– Andrekjempevalget ble et «shit show». Det ble skikkelig, skikkelig, stygt. Da kjente jeg det virkelig. Jeg fikk så mye personkarakteristikker som jeg overhodet ikke kjente meg igjen i, sier Kathrine.

– BLE STYGT: Kathrine gikk i kjelleren etter andrekjempevalget. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Sårt

For 41-åringen var det sårt at hennes nærmeste venner inne på gården ikke tok henne i forsvar da kritikken haglet under andrekjempevalget.

– Mye av det de andre deltakerne kom med var direkte løgn, og ikke én gang var det noen som tok meg i forsvar. Det var sårt at spesielt Carla ikke sto opp for meg, sier hun.



Kathrine tok et oppgjør med Carla rett etter hendelsen.

– Jeg sa ifra til Carla da vi gikk derfra at: «Tenk at du lot meg sitte der og ta imot all den dritten, og så sa du ingenting? Du vet jo at mye av det der bare var bullshit». Da gikk jeg litt i kjelleren, for da kjente jeg på at: Herregud, har jeg virkelig ingen her inne?». Da følte jeg meg veldig alene.

Carla Haringstad (30) sier til TV 2 at hun forstår at hennes gode «Farmen»-venninne reagerte.

– Det at Kathrine fikk den kritikken under andrekjempevalget, syntes jeg var stygt gjort. Det ble fem mot en, og jeg burde ha «backet» henne. Hun var skuffet over at jeg ikke gjorde det og har sagt det til meg, noe som jeg har tatt til meg, sier Carla.

TOK ET OPPGJØR: Kathrine og Carla skværet opp på gårdstrappen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Et slag i trynet

Tilbake på gården ble det klart at Yassin El Barkani (31), som røk ut i tvekampen, hadde valgt Anders til storbonde. Denne seansen førte også til at Kathrine følte seg såret.

– Under storbondevalget valgte Anders med seg Mattis og Carla opp på storbondeloftet som hjelpere. Det kjente jeg veldig på. Rett før Niklas kom med brevet, pratet vi inne i bakstehuset. Jeg sa at det desidert verste som kunne ha skjedd var at jeg hadde blitt alene med Björk, Martin og Maria. Men da fikk jeg beskjed om at: «Nei, herregud. Det skal ikke skje». Derfor opplevde jeg dette som nok et slag i trynet.

I tirsdagens episode er Kathrine tydelig nedstemt og holder seg mye for seg selv.

I TÅRER: En tårevåt Kathrine i starten av uke åtte inne på gården. Foto: «Farmen» / TV 2

– Akkurat der og da så var det skikkelig, skikkelig trasig. Jeg vurderte å trekke meg. Jeg hadde noen runder med meg selv, hvor jeg kjente at: «Nei, det her orker jeg ikke». Jeg følte meg helt alene, sier hun.

– Jeg hadde oppdaget grupperingene og hvem som sto i hop uansett. Jeg trodde oppriktig at jeg hadde både Carla og Anders på min side, og så tvilte jeg på det. Man blir jo nesten litt paranoid av hele settingen.

– Snakket du med produksjonen om å trekke deg?

– Ja, jeg pratet med flere.

SLITEN: Etter at ukesoppdraget ikke ble bestått, slet Kathrine med motivasjonen. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Rimelig irritert

Kathrine forteller at smellen hun fikk i uke åtte også handlet om at hun var sliten og manglet motivasjon. Særlig etter at ukesoppdraget, som hun hadde hatt ansvaret for, ikke ble godkjent på grunn av brunosten.

I søndagens episode samlet mentor gjengen ute på tunet, og stakk fingeren gjennom brunosten for å illustrere at den ikke var fast nok i formen. Dette fikk Kathrine til å reagere sterkt, fordi hun mener produksjonen maste om at de skulle ta pause fra filmingen, og at brunosten derfor ble stående i rundt 30 grader i bakstehuset i halvannen time slik at den ble myk.

– Da kjente jeg at jeg ble rimelig irritert. Da følte jeg at nå hadde de virkelig lyst til å stryke et ukesoppdrag. Jeg tror at hvis det var noen ukesoppdrag som var lagt opp til at det kunne gå til helvete, så var dette i uke sju. Det var massivt. Så jeg følte at det var sabotert både litt av regi og produksjonen, rett og slett.



Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, svarer på Kathrines utspill om sabotasje fra produksjonens side.

– Mentor bedømmer ukesoppdragene på likt grunnlag og så rettferdig som mulig hver uke. Det ble det også gjort ved dette ukesoppdraget, som totalt sett ikke var godt nok til å bli å bli godkjent. Produksjonen legger ikke opp til at ukesoppdrag skal underkjennes. I dette tilfellet var ikke brunosten godt nok laget, uavhengig av produksjonen rundt deltakerne, opplyser Dahl.

KJEMPET FOR FAMILIEN: Kathrine med døtrene Thalina, Mina og Nathalie hjemme i Alta. Foto: Vegard Stien / TV 2

Husket barnas ord

I tillegg tok Kathrine det tungt at de ikke fikk brev hjemmefra i årets «Farmen»-sesong.

Før hun reiste fra minstejentene Mina (7) og Thalina (8) hadde hun snakket med dem om at hun gledet seg til brevene de skulle gi henne inne på gården.

– Det var noe som jeg virkelig hadde sett fram til. Småjentene skulle lage tegninger og armbånd, og jeg gledet meg til å få bilder av alle mine.



Summen av alt gjorde at Kathrine ikke var sikker på om hun holdt ut flere uker på «Farmen».

– Jeg var gørrsliten etter den uka. Når man da fikk alt det der servert, tenkte jeg: «Herregud skal man virkelig gidde det her?».

Kathrine har hele tiden vært åpen om at hun kjemper for seier i «Farmen» for sine fem barn, og at det var dette som til slutt fikk henne til å bli værende på gården.

– Det var da jeg bestemte med for å skrive ned det alle barna mine, og mine nærmeste, hadde sagt til meg før jeg dro inn. Dette ble min påminnelse og motivasjon for å fortsette å kjempe og ikke gi opp, sier hun.



– Det ble nesten som et mantra for meg. Den lappen leste jeg hver eneste morgen og hver eneste kveld. Det gjorde at jeg kjente: «Okay, nå er jeg tilbake».

