Fryktet å møte én person – så skjer det

Denne uken er det premiere på årets «Torpet»-sesong . Det var Christopher Scott (29) som først ankom småbruket, etterfulgt av Finn Olav Odde (65).

Christopher skiller seg ut fra de andre deltakerne, ettersom han verken har vært på «Farmen» eller «Torpet» tidligere. Han er derimot sønnen til en tidligere deltaker – Robert Michael Scott, også kjent som «Norwayrob».

Det var én deltaker til som skulle inn denne uken, som Christopher håpet på å ikke møte.

Møtte farens erkerival

Da Robert Scott, også kalt Rob, deltok i 2021 var det særlig én deltaker som han ikke kom overens med – nemlig Kjell Strand (57).

– Jeg håper ikke ... altså det er én person som har vært i tankene mine. Jeg så på «Farmen» da min far var med, og da var det én person der inne som heter Kjell, sier Christopher i torsdagens episode av «Torpet».

– Jeg håper ikke jeg møter han, legger han til.

Det var derimot akkurat den han fryktet som møtte ham. Det var nemlig Kjell som var den tredje deltakeren i start-trioen i programmet.

– Kan gå i alle retninger

Da Kjell deltok i «Farmen» i 2021, varte oppholdet hans kun i tre uker før han havnet i tvekamp mot Rob. Grenen var øksekast, der Kjell tapte.

– Da jeg var på «Farmen», så var det mange festlige karakterer. Rob var jo én av dem som jeg ikke «vibet» med, for å bruke hans egne ord, sier Kjell i episoden.

– Både jeg og andre gikk og lette etter «Robby-boy» når arbeidsoppgaver skulle utføres. På de tre ukene, så opplevde jeg «Robby-boy» som en daunakke og en latstaur.

Han legger deretter ikke skjul på hva han gjør dersom han møter på en liknende person.

– Hvis jeg møter en sånn person som har de samme arbeidsinnstillingene som Rob, så kan det gå i alle retninger.

– Brutalt

Til God kveld Norge hevder Robert Scott at sønnen har det helt jævlig på gården.

– Vet du hva, jeg vet at han har det helt jævlig for han er der med Kjell som er en arbeidshest og Finn som er en arbeidshest, sier han og fortsetter:

– Så jeg vet at han har det brutalt, i hvert fall den første uken. Jeg gleder meg, jeg har sett første episode nå og jeg lo høyt.

INGEN ARBEIDSHEST: Robert Scott forteller at han ikke liker å jobbe hardt, men heller å ha det gøy. Foto: TV 2

På spørsmål om hva han tenker om kritikken fra Kjell svarer han følgende:

– Jeg har ingen «hard feelings» mot Kjell, og for å være helt ærlig så jeg spiller for å ha det gøy. Og jeg skal innrømme at jeg ikke liker å jobbe hardt. Jeg liker å ha det gøy og kose meg, forteller han med et smil.

