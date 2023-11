Først ut av finaleuken – motstander hadde hemmelig fordel

Finaleuken i årets «Farmen» har nå vært gjennom sine første konkurranser, som resulterte i at to av deltakerne måtte pakke sekken og forlate gården.

OBS! Denne saken avslører hvem som ryker i tirsdagens episode.

Rett etter den siste ordinære tvekampen, gav programleder Niklas Baarli (34) den første finaleukeoppgaven. Deltakerne skulle konkurrere i presisjon, hvor kun to gikk direkte videre.

Deltakerne Maria Andberg (23) og Anders Rydning (37) gikk seirende ut, og de resterende deltakerne skulle da møtes i en matlagingskonkurranse dagen etter.

Kun to av fire fikk være med videre, og til slutt var det Björk Valnes Adladottir (28) og Mattis Veine Karterud (22) som trakk det korteste ståret.

Avslørte hemmelig fordel

Da TV 2 snakket med Björk og Mattis rett etter exiten, forklarte de hva som gikk galt.

– Tiden gikk fra meg i dag. Jeg har aldri laget mat på så kort tid før, og syns oppgaven var litt vanskelig. Martin fikk beskjed om at han hadde laget fiskekaker i verdensklasse, så det var vanskelig å konkurrere med, sa Björk.

Mattis mente det var en enkel grunn til at han personlig ikke gikk seirende ut av konkurransen.

– Det var fordi det var matlagning. Når det er såpass mange muligheter å velge om, så begynner hodet mitt bare å spinne.

TIDSPRESS: For Björk var tidspresset under konkurransen vanskelig. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Deltakerne som gikk seirende ut av matlagingskonkurransen var Carla Marie Haringstad (29) og Martin Hals Johannesen (27), hvor sistnevnte hadde avslørt en hemmelig fordel.

– Carla jobber som kokk, og det visste vi. Men Martin sa plutselig at det var noe han ikke hadde fortalt oss. Og det var at han tidligere hadde jobbet med matlaging på en maritim båt. Så da hadde en plutselig en fordel der.



Tapet tok derimot ingen av dem tungt.

– Eventyret mitt er over nå. Å tape i matlaging syns jeg er helt greit. Jeg går ut ifra her med hodet hevet, sa Mattis.

– Jeg er jeg ikke bitter over å ryke i dag. Jeg er stolt over å ha kommet så langt, og har hatt en fantastisk reise. Hvis det var en person jeg skulle tape mot, så var det Martin, forklarte Björk.



MISTET HODET: Mattis følte han mistet hodet litt under konkurransen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Romanseryktene fortsetter

Både Mattis og Björk har hatt en lang reise inne på «Farmen», og bygget et tett bånd til hverandre. Tidligere i sesongen var de også involvert i en ulykke, som gjorde at Björk måtte forlate gården en liten periode.

Så da de for kort tid siden delte et kyss under et ukesoppdrag, ble det raskt spørsmål rundt om «Team Sloth» var mer enn bare venner. Da TV 2 intervjuet dem rett etter exiten, var de ordknapp om både kysset og relasjonen.

– Mattis og jeg er gode venner. Jeg tror jeg må bli bedre kjent med ham på utsiden, før jeg kan si noe om en videre romanse. Det kan fort bare være «Farmen-boblen». Og så har jeg jo fått et rykte på meg om å være en liten flørtepus, fortalte Björk lattermildt.

28-åringen fortalte at hun under oppholdet hadde blitt «anklaget» for å ha flørtet mye med både Martin og Mattis, men endte da opp med Mattis til slutt.

Da Mattis fikk samme spørsmål av TV 2, var også han nok så ordknapp.

GLAD: Mattis var svært glad da Björk vant den siste ordinære tvekampen, og var videre til finaleuken. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det ble kanskje litt kyssing på Björk og meg, men «I don't kiss and tell»! Både Björk og jeg er flørtepuser, og kommer veldig godt overens. Det fineste med Björk er at hun er veldig flink å lytte, og så har vi det veldig gøy sammen.

Fortsetter å holde tett

Etter at kysset ble sendt på TV, har det vært mye fokus på relasjonen til Björk og Mattis, som plutselig tok en vending fra vennskapelig til romantisk.

I et tidligere intervju med TV 2 avkreftet de at det var noe mer enn vennskap mellom dem, men at «tiden ville vise».

På mandag var deltakerne på «God morgen Norge», og programleder Vår Staude (57) spurte dem rett ut om hva som var ståa på relasjonen deres i dag.

MER ENN VENNER? Mattis og Björk hadde en liten romanse inne på gården, men står fast ved at de kun er venner den dag i dag – men at tiden vil vise.

– Vi er ikke et par. Men jeg har hatt mye følelser rundt det hele. Så jeg har endt opp med å skrive en sang til Björk, som kommer på fredag. Jeg føler jeg ikke får holde Björk så nært som jeg ønsker. Det har vært litt vanskelig å finne ut hvor vi har hverandre, og prøver nå å finne ut av det, sa Mattis under intervjuet.

– Vi ble kjent hverandre på et dypt nivå der inne, så nå gjenstår det bare å bli kjent med hverandre på utsiden, la Björk til.

Så selv om det nå er rundt to måneder siden de forlot «Farmen»-gården og året 1923, er de begge fortsatt svært private rundt forholdet deres.

Både Mattis og Björk vil være tilstede på finalefesten til Farmen, som blir holdt i Oslo denne helgen. Så om det blir et nytt kyss på kamera den kvelden, vil tiden vise.

«Farmen»-finalen ser du på TV 2 Direkte kl. 20 og TV 2 Play søndag kveld. Finalefesten kan du følge direkte fra TV2.no.