Forlot «Farmen» etter sjokkbeskjed: – Verden raste sammen

HJEMME HOS SØNNEN: Bård og Sander møter TV 2 kun få dager etter at sistnevnte ble skrevet ut fra sykehuset. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er tidlig morgen på Fredheim gård i Søgne. Ute på Monsøya har Bård Kristiansen (52) hvitskjorta klar for å gå på markedet.

I seks uker har han vært borte fra samboeren Janne Larsen (52) og deres sønner Nicolai Kristiansen (24) og Sander Kristiansen (23).

Bård er dypt inne i «Farmen»-bobla når deltakeransvarlig og produsent plutselig kommer inn på gårdstunet.

– De sa: «Vi må ta en prat». Det første som slo meg, var at det gjaldt et eldre familiemedlem som har kols og kreft. Men så gikk vi nedover mot brygga, og jeg tenkte: «Er det noe med Janne?». Du vet jo aldri. Du har reist hjemmefra, og det går så mange tanker.

BRÅ SLUTT: Bård fikk en brå slutt på «Farmen»-eventyret. Foto: Anton Soggiu / TV 2

Nede ved sjøen får Bård vite at yngstesønnen er innlagt på sykehus.

– Da raste verden sammen. Det ble veldig sterkt. Overgangen fra livet inne på «Farmen» til den beskjeden, var bare helt vanvittig.

Han ønsket selv å informere gruppa inne på gården, og samlet dem rundt bordet for å forsøke å forklare dem det han visste. Så tok han farvel, avsluttet «Farmen»-oppholdet og satte kursen mot Rikshospitalet.

– Hadde ikke samboeren min vært hjemme hos Sander den dagen, så er det ikke sikkert at det hadde gått bra, sier han stille.

FAMILIEN: Bård med sønnene Sander (til venstre), samboeren Janne og eldstesønnen Nicolai. Foto: Privat

Hjerneblødning

Det var natt til 6. september at Bårds sønn hadde en tiltakende hodepine. Moren, Janne, var tilfeldigvis innom hos yngstesønnen. Hun ble bekymret da han kastet opp som følge av smertene i hodet.

Rundt midnatt kjørte hun sønnen til legevakten i Askim.

Derfra ble han hastet i ambulanse til Sykehuset Østfold Kalnes. Moren kjørte etter i sin bil, og sendte sønnen en tekstmelding da hun en stund senere kom fram til sykehuset – intetanende om hva som feilte ham.



Se Bård fortelle om de dramatiske ukene i videovinduet under:

– Etter en stund kom legen ut til Janne, og fortalte at Sander hadde en hjerneblødning – en flerre på en blodåre i hjernen. Da hun kom inn til ham, hadde han mistet bevisstheten og ble lagt i kunstig koma. Rundt fem – halv seks om morgenen ble han fløyet til Rikshospitalet, forklarer Bård.

Samboeren kjørte fra sykehuset i Sarpsborg og inn til Oslo, samtidig som hun forsøkte å få tak i eldstesønnen Nicolai og produksjonsfolkene i Strix, slik at de fikk varslet Bård som befant seg inne på «Farmen»-gården.

SAMMEN IGJEN: Bård kom seg raskt hjem fra «Farmen»-innspillingen i Søgne for å være med sønnen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Da jeg ble hentet ut fra gården om morgenen, lå Sander inne til den første operasjonen.

Bård tok båten fra «Farmen»-øya og over til fastlandet. Etter en rask dusj, ble han kjørt til flyplassen i Kristiansand. Framme i Oslo kastet han seg i en taxi for å komme så raskt som mulig til sykehuset.

– Da jeg kom fram til Rikshospitalet kvart på tolv, så lå han inne til den andre operasjonen. Jeg fikk først kontakt med ham dagen etterpå. Det varte bare i ett blunk, og så sluknet han igjen, sier Bård.

– Derfra og ut har det vært ordentlig «heavy», for vi visste ikke hva som ville skje når han våknet. Og vi visste ikke når han ville våkne.

BEVEGET: Bård klarer ikke å holde tårene tilbake når han snakker om de siste ukene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ordentlig langt nede

Når TV 2 møter 52-åringen hjemme i Askim, har det gått fem uker siden han fikk sjokkbeskjeden og måtte forlate «Farmen». Han beskriver det som at han gikk fra én ekstrem boble til en annen.

Bård er tydelig preget, og klarer ikke å holde tårene tilbake når han forteller om de siste, intense ukene.

– Har du vært mye redd?

– Ja, jeg har jo det. På torsdagen etter at Sander kom til seg selv, var det en veldig opptur. Men så ble det en skikkelig nedtur i uke to, for da fikk han en infeksjon. Stenten gikk tett. Da var vi ordentlig langt nede, sier han, mens tårene presser på.

– Det har vært mye stang ut i prosessen. Det har vært alt fra tett dren, trøbbel med lekkasje i hodet, infeksjoner og blodpropp. Han har blitt skrevet ut, for så å bli innlagt igjen. Det har vært en tøff reise, altså. Veldig tøff.

SER FRAMOVER: Bård er til stede for Sander, og gleder seg over hvert framskritt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Uviss framtid

Hjemme i huset kommer Sander inn på kjøkkenet. Det er under én uke siden han ble utskrevet fra sykehuset. Nå trenger han hvile og opptrening.

I hodet og på magen har han flere synlige sting, etter å ha fått operert inn et permanent dren.

Sander forteller at det går bedre nå. Smertene er borte, og dagen før TV 2 er på besøk klarte han å gjennomføre sin første gåtur siden han ble skrevet ut. Det gleder de seg over. Hvert framskritt teller.

– Jeg synes det er tøft å se han nå også, jeg gjør det. Han er en lugn, kul fyr som tar ting bra. Men det er klart at han grubler. Tenk å ligge sånn i fem uker. Du er 23 år og vet ikke hva som skjer, sier Bård.

– Hva tenker dere om tiden framover?

– Vi vet ikke hvordan formen hans blir, men da må vi heller ha fokus på at: «Tenk at det har blitt så bra som nå», og heller ta valg for framtiden etter hvert.

Bård, som selv har brukt sju år på å komme seg tilbake etter å ha blitt rammet av hjerteproblemer, er opptatt av å ikke forhaste noe.

– Før jul i fjor kjøpte vi et hus, som vi bygger noen leiligheter i og jobber med sammen. Sander er så å si ferdig som tømrer, men nå blir alt satt på vent. Jeg er veldig der at vi ikke har planer om å begynne å snekre i februar, for eksempel. Vi ser heller hvordan formen er i februar. Det er ikke sikkert han klarer å snekre engang, men akkurat nå ser det greit ut.

STING I HODET: Sander har tydelige tegn etter de fem tunge ukene på sykehus. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Stiller opp for sønnen

Bård smiler mens han ser bort på sønnen som står og lager mat på kjøkkenet.

– Den største stang inn, er jo å se ham nå. Den fysiske tilstanden, selv om det er noen tegn til mén. Det er som jeg sa til ham på Rikshospitalet: «Du har fått genene til faren din, så da står man imot det verste fysiske».

Bård, som driver for seg selv som utleier og entreprenør, hadde allerede ryddet kalenderen for det meste av arbeidsoppgaver for å være med i «Farmen». Da livet ble snudd på hodet med Sanders hjerneblødning, hadde han dermed masse tid til overs.

– Jeg hadde heldigvis stilt meg sånn at det ikke var noen som forlangte eller forventet noe av meg da jeg kom hjem. Jeg akter å fortsette med å stille opp for Sander, og har satt alt på vent i disse ukene.

TUNGE UKER: – Jeg har vært gjennom mange runder før, men akkurat denne her har sittet litt ekstra hardt i. Det er kanskje ikke så rart, sier Bård. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg synes at det er en vond tid på mange måter. Samtidig er det dritbra at jeg får brukt tida med Sander framover også. Den tilstedeværelsen for han nå, den kjenner jeg at betyr litt.

– Sterke brev

Når alvoret inntraff, blir en TV-innspilling som «Farmen» lite viktig. Likevel sier Bård at den brå avslutningen på gårdslivet gjør at han sitter igjen med følelsen av å ha noe uoppgjort.

– Jeg merket jo at det gikk bra for meg inne på «Farmen». Dermed er det så jævla påfallende at noe sånt skulle skje. Det er som jeg sier til sønnen min: «Du kunne vel ventet lite grann?». Og attpåtil blir han lagt inn på sykehuset igjen på bursdagen min, så han «fucket» opp den dagen også. Vi må jo ha litt humor på dette.

52-åringen ler, men innrømmer at timingen har plaget ham.

– Reisen på «Farmen» ble altfor brått avsluttet, selv om den var lang. Jeg føler at jeg har jævla mye uoppgjort, og jeg er sulten på å prøve å få til mer. Jeg er ordentlig «keen» hvis det skulle dukke opp muligheter, som «Torpet» eller «Kompani Lauritzen».

Noen dager etter at Bård kom hjem, mottok han håndskrevne brev fra alle deltakerne inne på «Farmen».



Han blar gjennom bunken, og igjen renner tårene.

– Det er sterke brev. Det er sånn at jeg sliter hver gang jeg leser dem, sier han og skjelver på hånden mens han holder i et av brevarkene.

RØRENDE ORD: Bård ble helt satt ut da han mottok brevene fra «Farmen»-gjengen etter at han kom hjem. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– De handler om meg om min reise inne på Fredheim, og de andre deltakernes oppfatning av meg der inne. Jeg fikk en stor anerkjennelse for at jeg hadde inkludert de yngre, ved at jeg har vist dem ting og prøvd å lære dem ting på en viss måte.

Han stopper opp og smiler.

– Flere mente at jeg var den moralske vinneren. Det føles ubeskrivelig bra, og det har jeg tatt med meg videre som en motivasjon i de siste, tunge ukene.

